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Chị Võ Minh Mơ được trao giải thưởng Lương Định Của lần thứ XXI

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(GLO)- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa công bố danh sách 30 gương thanh niên tiêu biểu toàn quốc được trao giải thưởng Lương Định Của lần thứ XXI - 2026.

Tỉnh Gia Lai có 1 cá nhân được vinh danh là chị Võ Minh Mơ (SN 1991) - Giám đốc Công ty TNHH Hương Quế B’RÊ, thành viên sáng lập HTX Dịch vụ và Dược liệu An Lão.

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Chị Võ Minh Mơ - Giám đốc Công ty TNHH Hương Quế B’RÊ được nhận Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XXI. Ảnh: NVCC

Chị Võ Minh Mơ cùng các cộng sự đã xây dựng mô hình “Phát triển vùng nguyên liệu quế hữu cơ An Toàn - An Lão gắn với chế biến sâu và phát triển chuỗi giá trị ngành hàng quế”. Giai đoạn 2023 - 2024, chị tập trung khảo sát vùng nguyên liệu, liên kết với các hộ dân, hướng dẫn kỹ thuật canh tác theo hướng sạch, hữu cơ và thực hiện bao tiêu sản phẩm.

Giai đoạn 2025 - 2026, chị Mơ đầu tư khoảng 1 tỷ đồng xây dựng 2 nhà xưởng, phát triển 8 dòng sản phẩm từ quế; đồng thời hoàn thiện đề án “Phát triển vùng nguyên liệu quế hữu cơ giai đoạn 2026 - 2035”. Mô hình mang lại doanh thu khoảng 1,2 tỷ đồng/năm.

Giải thưởng Lương Định Của là phần thưởng của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhằm tôn vinh những thanh niên có thành tích nổi bật trong sản xuất kinh doanh; ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ trong nông nghiệp; bảo vệ môi trường và tham gia xây dựng nông thôn mới.

Lễ trao Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XXI dự kiến diễn ra từ ngày 18 đến 20-9 tại tỉnh Đắk Lắk.

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