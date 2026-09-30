Cô gái Nhật bỏ việc ở Tokyo, về Đà Lạt cưới chồng nông dân Việt

Từng làm quản lý chất lượng chocolate cho một công ty đa quốc gia ở Nhật, cô gái Nhật không ngờ có ngày rời Tokyo, đến Đà Lạt sống cùng chồng Việt và học cách làm nông, chăm sóc một nông trại cà phê.

Hành trình từ Tokyo đến khu vườn cà phê của cô gái Nhật

Ở tuổi 31, Miwa Fujimori đã quen với một cuộc sống mới. Công việc của cô tại Nhật Bản liên quan đến quản lý chất lượng sản phẩm chocolate cho một công ty đa quốc gia. Thay vì những ngày làm việc trong môi trường văn phòng, hiện cô dành phần lớn thời gian ở một nông trại cà phê tại Đà Lạt.

Miwa học những công việc trước đây chưa từng nghĩ mình sẽ làm: cắt tỉa cành, thu hoạch, sơ chế cà phê và cùng chồng vận hành nông trại. “Mình cảm thấy rất vui khi mỗi ngày lại có thêm một việc mà mình có thể tự làm được”, cô chia sẻ.

Chồng Miwa là Nguyễn Quang Huy, 30 tuổi, quê TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cũ, nay là tỉnh ĐắkLắk. Hai người hiện sống và làm việc tại HuyEco Coffee & Culture ở Phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, phát triển mô hình cà phê theo hướng bền vững.

Miwa cùng chồng là Nguyễn Quang Huy. Ảnh: NVCC

Ở nông trại, những công việc nặng hoặc có nguy cơ nguy hiểm thường do Huy đảm nhận. Nhiều lần Miwa nói mình có thể làm nhưng anh không đồng ý.

Cuộc sống ở Việt Nam cũng đem đến cho Miwa nhiều điều mới mẻ. Cô ấn tượng với sự khéo léo và sức khỏe của người Việt khi chứng kiến mọi người có thể chở máy giặt hay rất nhiều nông sản trên xe máy.

Dù chưa thành thạo tiếng Việt, cô còn nhận ra một điểm khác biệt trong cách thể hiện cảm xúc. Theo Miwa, người Việt thường bộc lộ vui, buồn hay tức giận khá rõ qua nét mặt và cử chỉ, nên đôi khi cô vẫn có thể hiểu được cảm xúc của mọi người dù chưa nghe hết câu chuyện.

Gia đình Miwa ở Nhật cũng ủng hộ lựa chọn của cô. Điều họ lo lắng nhiều hơn là sức khỏe và việc chăm sóc y tế khi con gái sống ở một đất nước khác, thay vì chuyện cô kết hôn với người Việt.

Bởi quyết định đến Đà Lạt của Miwa không chỉ bắt đầu từ chuyện tình cảm.

Có một giai đoạn sức khỏe không tốt khiến cô suy nghĩ nhiều hơn về điều mình thực sự muốn làm và nơi mình muốn sống. Đà Lạt cũng không phải nơi cô đến để chinh phục một mục tiêu cụ thể. “Mình không ở Đà Lạt vì muốn đạt được một điều gì đó, mà đơn giản là vì mình cảm thấy thoải mái khi ở đây, nên hiện tại mình vẫn ở đây”, Miwa nói.

Cô gái Nhật làm văn phòng ngày nào đã chọn cuộc sống làm nông tại Đà Lạt. Ảnh: NVCC

Cưới anh nông dân Việt, rồi thành đồng nghiệp

Nguyễn Quang Huy cũng từng không nghĩ mình sẽ kết hôn với một người nước ngoài.

Sau gần 2 năm tìm hiểu, Huy sang Nhật gặp gia đình Miwa và đến nơi cô làm việc trước khi cầu hôn. Anh hiểu cuộc sống ở Nhật có nhiều sự ổn định nên từng lo Miwa có thể hối tiếc khi lựa chọn Việt Nam.

“Nhật Bản là một nơi an toàn, ổn định, phúc lợi tốt. Tôi cũng luôn ưu tiên điều gì tốt nhất cho Miwa, nhưng đây cũng là mong muốn của cô ấy khi đặt niềm tin vào cuộc sống mà hai đứa cùng xây dựng”, Huy chia sẻ.

Hai người kết hôn vào tháng 7-2026. Sau đám cưới, cuộc sống chung không có nghĩa một người phải hoàn toàn theo người còn lại.

Cả Miwa và Huy đều chưa từng nghĩ rằng mình sẽ kết hôn với một người ngoại quốc. Ảnh: NVCC

Trong công việc ở Việt Nam, Huy thường đưa ra nhiều quyết định hơn. Miwa có thể lựa chọn những phần việc mình muốn làm, rồi cả hai cùng chăm sóc vườn, thu hoạch và sản xuất cà phê.

Tài chính của mỗi người cũng được quản lý độc lập.

Nếu sau này mở một quán cà phê tại Nhật, Miwa sẽ có tiếng nói lớn hơn trong những công việc liên quan đến nơi này. Với họ, hôn nhân giống như việc hai người cùng xây dựng một công việc chung, nhưng vẫn giữ được không gian riêng.

Điều cả hai phải học không hẳn là khác biệt Việt Nam - Nhật Bản, mà là cách sống cùng một người có tính cách và suy nghĩ khác mình. Huy nhận ra anh cần học cách quản lý kỳ vọng đối với người bên cạnh. Còn Miwa từng nhận ra sự quan tâm đôi khi có thể trở thành kiểm soát.

Có những lúc hai người bất đồng trong công việc. Nhưng thay vì tiếp tục tranh cãi khi tức giận, Miwa học cách dừng lại và suy nghĩ về điều mình thực sự muốn nói.

“Mình nhận ra việc trút giận sẽ không khiến đối phương thay đổi. Chúng mình là hai người khác nhau, nên cố gắng kiểm soát người bạn đời vốn đã là điều không đúng”, cô nói.

Với Miwa, điều đáng quý là sau khi kết hôn, Huy gần như không thay đổi. “Anh ấy vẫn không thay đổi chút nào. Mình nghĩ đó là một điều rất đáng quý”, cô chia sẻ.

Còn Huy cảm thấy may mắn khi Miwa luôn ủng hộ mong muốn của anh với việc canh tác cà phê theo hướng bền vững, ngay cả khi lựa chọn ấy không đem lại những lợi ích dễ thấy theo cách thông thường.

Miwa chưa từng xem việc chọn ở lại Việt Nam làm nông là một sự đánh đổi. Ảnh: NVCC

Hiện tại, hai người chưa đặt ra một nơi duy nhất để sống lâu dài. Họ muốn giữ sự linh hoạt giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Với Huy, nông trại ở Đà Lạt không chỉ là nơi sản xuất cà phê mà còn là thử nghiệm cho những cách canh tác bền vững và mong muốn đưa cà phê Đà Lạt đi xa hơn.

Còn Miwa không xem việc rời Tokyo là một sự đánh đổi. Nếu quay lại thời điểm trước khi gặp Huy, cô cho rằng mình vẫn có thể rời Nhật Bản vào một ngày nào đó. Có thể không theo đúng cách hiện tại, nhưng cô tin mình vẫn sẽ tìm đến cuộc sống mà bản thân mong muốn.

Và nếu hỏi hiện tại có hạnh phúc không, câu trả lời của cô rất ngắn gọn. “Có, mình hạnh phúc”.

Không phải vì cuộc sống hiện tại đáp ứng một khuôn mẫu nào đó, mà bởi Miwa cảm thấy mình đang sống với lựa chọn của chính mình, có những người ủng hộ và mỗi ngày được ở bên người cô thực sự tôn trọng.

“Hơn hết, mỗi ngày được sống bên Huy, một người mà mình thực sự tôn trọng, là điều mình cảm thấy rất biết ơn và hạnh phúc”, cô nói.

Theo Nguyễn Quỳnh (TNO)