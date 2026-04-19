Trường THPT Pleiku đạt giải nhì cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ VIII

(GLO)- Dự án “BESOP - Gia Lai Beyond Starch Optimization/ Sức trẻ Gia Lai - Kiến tạo giá trị nông sản Việt” của nhóm học sinh Trường THPT Pleiku đã xuất sắc đạt giải nhì cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ VIII (SV - STARTUP 2026).

Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ VIII - năm 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, thu hút gần 900 dự án trên cả nước tham gia. Các dự án được đánh giá qua nhiều vòng theo các tiêu chí về tính sáng tạo, khả năng ứng dụng và hiệu quả kinh tế - xã hội.

Vượt qua nhiều nhóm tác giả, dự án “BESOP - Gia Lai Beyond Starch Optimization/ Sức trẻ Gia Lai - Kiến tạo giá trị nông sản Việt” của nhóm 5 học sinh Trường THPT Pleiku do cô giáo Lê Thị Thùy Linh hướng dẫn đã xuất sắc đạt giải nhì.

Trước đó, dự án là đại diện duy nhất của khối THPT tỉnh Gia Lai vượt qua vòng bán kết để vào chung kết cấp quốc gia.

Nhóm học sinh Trường THPT Pleiku nhận giải nhì tại cuộc thi. Ảnh: Đông Hải

Đây là dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp, môi trường và năng lượng, tập trung tối ưu hóa giá trị tinh bột từ khoai lang tại khu vực xã Phú Thiện, ứng dụng công nghệ hồ hóa, làm lạnh và sấy thăng hoa để tạo ra tinh bột kháng RS3. Đồng thời, nhóm tận dụng phụ phẩm để phát triển các dòng sản phẩm như bánh thực dưỡng, giấy… hướng tới mô hình kinh tế tuần hoàn.

Xuất phát từ thực tế khoai lang là nông sản chủ lực của địa phương nhưng đầu ra còn bấp bênh, nhóm tác giả kỳ vọng dự án không chỉ dừng lại ở ý tưởng mà còn có thể đi vào sản xuất, góp phần nâng cao giá trị nông sản và cải thiện thu nhập cho người dân.

Khởi đầu quan hệ hợp tác giữa Trường Đại học Quy Nhơn và Công ty Cổ phần Becamex Bình Định

Khởi đầu quan hệ hợp tác giữa Trường Đại học Quy Nhơn và Công ty Cổ phần Becamex Bình Định

(GLO)- Ngày 9-4, đoàn công tác của Viện Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học và Công nghệ (Trường Đại học Quy Nhơn) đã có buổi thăm và làm việc với Công ty Cổ phần Becamex Bình Định (xã Canh Vinh), nhằm tăng cường kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Gần 6.000 thí sinh tham gia dự thi tại Gia Lai

Hơn 7.400 thí sinh tham gia dự thi tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 5-4, hơn 137.000 thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 - 2026 do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức. Tại Gia Lai, Trường Đại học Quy Nhơn và Trường Đại học Quang Trung là 2 đơn vị phối hợp tổ chức kỳ thi.

Miễn phí sách giáo khoa toàn quốc từ năm 2029

Miễn phí sách giáo khoa trên toàn quốc từ năm 2029

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Nghị định quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và lộ trình miễn học phí, giáo trình môn học giáo dục quốc phòng an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp để lấy ý kiến góp ý trước ngày 4-4.

Tăng tốc ôn tập trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tăng tốc ôn tập trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

(GLO)- Học sinh lớp 12 bắt đầu bước vào giai đoạn tăng tốc ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra trong 2 ngày 11 và 12-6. Các em tập trung hệ thống kiến thức, luyện đề và ổn định tâm lý để sẵn sàng cho kỳ thi quan trọng này.

null