Trường THPT Pleiku đạt giải nhì cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ VIII

(GLO)- Dự án “BESOP - Gia Lai Beyond Starch Optimization/ Sức trẻ Gia Lai - Kiến tạo giá trị nông sản Việt” của nhóm học sinh Trường THPT Pleiku đã xuất sắc đạt giải nhì cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ VIII (SV - STARTUP 2026).

Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ VIII - năm 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, thu hút gần 900 dự án trên cả nước tham gia. Các dự án được đánh giá qua nhiều vòng theo các tiêu chí về tính sáng tạo, khả năng ứng dụng và hiệu quả kinh tế - xã hội.

Vượt qua nhiều nhóm tác giả, dự án “BESOP - Gia Lai Beyond Starch Optimization/ Sức trẻ Gia Lai - Kiến tạo giá trị nông sản Việt” của nhóm 5 học sinh Trường THPT Pleiku do cô giáo Lê Thị Thùy Linh hướng dẫn đã xuất sắc đạt giải nhì.

Trước đó, dự án là đại diện duy nhất của khối THPT tỉnh Gia Lai vượt qua vòng bán kết để vào chung kết cấp quốc gia.

Nhóm học sinh Trường THPT Pleiku nhận giải nhì tại cuộc thi. Ảnh: Đông Hải

Đây là dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp, môi trường và năng lượng, tập trung tối ưu hóa giá trị tinh bột từ khoai lang tại khu vực xã Phú Thiện, ứng dụng công nghệ hồ hóa, làm lạnh và sấy thăng hoa để tạo ra tinh bột kháng RS3. Đồng thời, nhóm tận dụng phụ phẩm để phát triển các dòng sản phẩm như bánh thực dưỡng, giấy… hướng tới mô hình kinh tế tuần hoàn.

Xuất phát từ thực tế khoai lang là nông sản chủ lực của địa phương nhưng đầu ra còn bấp bênh, nhóm tác giả kỳ vọng dự án không chỉ dừng lại ở ý tưởng mà còn có thể đi vào sản xuất, góp phần nâng cao giá trị nông sản và cải thiện thu nhập cho người dân.