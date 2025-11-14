Báo Gia Lai điện tử

Sống trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ

30 dự án vào vòng bán kết cuộc thi “Thanh niên Gia Lai khởi nghiệp sáng tạo”

(GLO)- Tỉnh Đoàn Gia Lai vừa công bố danh sách 30 dự án vào vòng bán kết cuộc thi “Thanh niên Gia Lai khởi nghiệp sáng tạo” năm 2025.

Theo đó, đối tượng tham gia cuộc thi là cá nhân hoặc nhóm (không quá 3 thành viên) đã có dự án khởi nghiệp hoặc có ý tưởng đổi mới sáng tạo; sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh và phân hiệu các trường đại học, cao đẳng; học sinh, sinh viên là thanh niên các cơ sở giáo dục có cấp THPT trên địa bàn tỉnh; doanh nhân trẻ, chủ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh (được thành lập không quá 5 năm).

chi-vo-minh-mo-htx-dich-vu-va-duoc-lieu-an-lao-tham-gia-cuoc-thi-voi-du-an-muoi-cham-thai-moc-bre.jpg
Chị Võ Minh Mơ (HTX Dịch vụ và Dược liệu An Lão) tham gia cuộc thi với dự án Muối chấm thảo mộc B'rê. Ảnh: NVCC

Ban tổ chức đã nhận được 70 dự án của các tác giả, nhóm tác giả tham gia cuộc thi.

Qua chấm vòng sơ khảo, Ban tổ chức cuộc thi đã chọn 30 dự án vào vòng bán kết gồm: Chuỗi giá trị Bidicomed (tác giả Mai Thị Mỹ Lâm); NEP 1995 - nước nếp lên men đầu tiên tại Việt Nam (tác giả Ngô Thảo Vương); Nem chả 4.0 (tác giả Lâm Kiều Loan); Chuối sấy mộc giòn A Lúa (tác giả Nguyễn Tân Khánh); Nông sản số Tây Nguyên - chuối xanh và sầu riêng sấy thăng hoa đạt chuẩn quốc tế (tác giả Hồ Thị Hoài Thu); FTES - Nền tảng AI-Learning tiên phong cho người học công nghệ (tác giả Nguyễn Anh Khoa); Muối chấm thảo mộc B’rê (tác giả Võ Minh Mơ); Du lịch khám phá trải nghiệm (tác giả Đoàn Lanh); Bếp Út Hà - Đồ ăn sẵn tiện ích cho mọi nhà (tác giả Nguyễn Thị Thu Hà); MED VN - Giải pháp đặt lịch khám và chuyển đổi số cho phòng khám tư vừa và nhỏ (tác giả Nguyễn Thị Yến Nhi); Greenweave - Thời trang bền vững, sản xuất các sản phẩm thời trang từ vải tái chế; Ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo để nâng cao trải nghiệm khách hàng (tác giả Đặng Thùy Dương).

Cùng với đó là các dự án: Thành lập Trung tâm MindCare QNU (tác giả Mã Đào Thiên Lý); Dầu phộng, dầu mè đen nguyên chất Vinape và phát triển vùng nông nghiệp bền vững tại địa phương (tác giả Phan Thị Mai); Nâng cao giá trị quả sim rừng nơi vùng cao An Toàn (tác giả Hoàng Văn Mão); Sản phẩm nến sáp ong, dự án: Lan tỏa giá trị văn hóa đến bạn trẻ (tác giả Trần Thị Mai); Workshop Chocolate Day - lan toả yêu thương, gắn kết cộng đồng (nhóm tác giả: Ban Vĩnh Bình, Nguyễn Thị Thanh Thuận); REJEAN QUY NHƠN - Tái chế jeans cũ thành túi (tác giả Đặng Thị Mỹ Triều); Nhân giống sâm Ngọc Linh bằng nuôi cấy mô (tác giả Trần Hoàng Anh); Ứng dụng đổi mới sáng tạo trong sản xuất và kinh doanh tinh dầu, đa dạng các sản phẩm và nâng tầm giá trị sức khoẻ từ cây bạc hà (tác giả Nguyễn Thụy Thúy Vy); Nền tảng du lịch cá nhân hóa bằng AI cho tỉnh Gia Lai (tác giả Lê Tôn Hoàng Long).

du-an-cua-anh-nguyen-viet-vu.jpg
Dự án “DIGIYOUTH SDEE - Tuổi trẻ Gia Lai vươn mình trong kỷ nguyên số" của tác giả Nguyễn Viết Vũ-Giám đốc Trung tâm Kỹ năng sống SDEE đang được triển khai tại các trường học. Ảnh: NVCC

Dự án Học tiếng Anh cùng ông giáo (tác giả Trần Đại Nghiệp); Dưa lưới sạch Gia Lai - Nông sản công nghệ cao cho sức khỏe xanh (tác giả Nguyễn Thị Hòa); Cồn chim - Mảnh ghép du lịch độc đáo Gia Lai (tác giả Lê Văn Phương); Bộ công cụ ứng dụng trong dạy và học môn Hoạt động trải nghiệm lớp 7 nhằm đẩy lùi bệnh “vô cảm” (tác giả Lâm Cẩm Giang); Bánh canh cá lóc đóng gói Vĩnh Phú (tác giả Thái Thị Thu Thủy); Moneya - Trợ lý tài chính cá nhân hóa cho thế hệ trẻ Việt Nam (tác giả Lê Hữu Hiệu); Hệ thống chuỗi ALoo Kem Bơ - Trao gửi năng lượng xanh, mát vị lành đến mọi người (tác giả Trần Thị Thúy Vy); DIGIYOUTH SDEE - Tuổi trẻ Gia Lai vươn mình trong kỷ nguyên số (tác giả Nguyễn Viết Vũ); Phát triển sản phẩm bún khoai lang tím ăn liền Belifoods (tác giả Nguyễn Huỳnh Đua); BeeCycle (tác giả Nguyễn Phan Hoài Linh)

Vòng bán kết cuộc thi dự kiến diễn ra vào ngày 21-11 tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai.

