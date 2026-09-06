Đoàn đại biểu các tỉnh, thành tham quan di tích, điểm đến văn hóa tại Gia Lai

Tại Tháp Đôi (phường Quy Nhơn), các đại biểu được giới thiệu về giá trị kiến trúc, nghệ thuật của công trình Champa độc đáo, qua đó hiểu thêm về chiều sâu lịch sử, văn hóa của vùng đất Gia Lai.
Đoàn cũng đến tham quan Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn), tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp của người anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ và những dấu ấn lịch sử gắn với phong trào Tây Sơn.
Thông qua hoạt động tham quan, các đại biểu có thêm cơ hội trải nghiệm những giá trị lịch sử, văn hóa và sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương; đồng thời, tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch.
Đây cũng là hoạt động nhằm góp phần quảng bá hình ảnh, con người và điểm đến Gia Lai, thúc đẩy kết nối giữa các địa phương, hướng tới xây dựng các sản phẩm du lịch liên vùng và mở rộng không gian trải nghiệm cho khách du lịch.
Diễn ra từ ngày 5-9 đến 8-9-2026 tại tỉnh Gia Lai, Triển lãm “Không gian Du lịch, Văn hóa - Hội nhập và lan tỏa” thu hút 16 tỉnh, thành phố giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa và sản phẩm du lịch đặc sắc của các địa phương; qua đó, góp phần kết nối các vùng miền và lan tỏa hình ảnh Việt Nam giàu bản sắc, năng động, hội nhập.
Triển lãm là hoạt động trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai, Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức.