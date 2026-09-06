Đoàn đại biểu các tỉnh, thành tham quan di tích, điểm đến văn hóa tại Gia Lai

(GLO)- Trong khuôn khổ Triển lãm “Không gian Du lịch, Văn hóa - Hội nhập và lan tỏa”, ngày 6-9, đoàn đại biểu các tỉnh, thành phố đã đến tham quan một số di tích, điểm đến văn hóa tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Tại Tháp Đôi (phường Quy Nhơn), các đại biểu được giới thiệu về giá trị kiến trúc, nghệ thuật của công trình Champa độc đáo, qua đó hiểu thêm về chiều sâu lịch sử, văn hóa của vùng đất Gia Lai.

Đoàn đại biểu các tỉnh, thành phố tham quan, tìm hiểu di tích Tháp Đôi. Ảnh: Phi Long

Đoàn cũng đến tham quan Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn), tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp của người anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ và những dấu ấn lịch sử gắn với phong trào Tây Sơn.

Thông qua hoạt động tham quan, các đại biểu có thêm cơ hội trải nghiệm những giá trị lịch sử, văn hóa và sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương; đồng thời, tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch.

Các đại biểu xem biểu diễn võ cổ truyền Bình Định tại Bảo tàng Quang Trung. Ảnh: Phi Long

Đây cũng là hoạt động nhằm góp phần quảng bá hình ảnh, con người và điểm đến Gia Lai, thúc đẩy kết nối giữa các địa phương, hướng tới xây dựng các sản phẩm du lịch liên vùng và mở rộng không gian trải nghiệm cho khách du lịch.