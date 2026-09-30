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Lần đầu tiên Việt Nam có sân bay đạt chuẩn carbon thế giới

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Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài - một trong những cảng hàng không chủ lực của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) - vừa chính thức đạt chứng nhận ACA cấp độ 1, trở thành cảng hàng không đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận quản lý carbon trong khuôn khổ ACA.

Airport Carbon Accreditation (ACA) là chương trình chứng nhận quản lý carbon toàn cầu dành cho các cảng hàng không, được ACI bảo trợ về mặt thể chế. Chương trình đánh giá độc lập những nỗ lực của các cảng hàng không trong việc kiểm soát, quản lý và từng bước giảm phát thải khí nhà kính thông qua hệ thống 7 cấp độ chứng nhận, từ level 1 đến level 5, bao gồm các cấp độ nâng cao.

Cảng HKQT Nội Bài - Cảng hàng không đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận Airport Carbon Accreditation cấp độ 1. Ảnh: ACV
Cảng HKQT Nội Bài - Cảng hàng không đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận Airport Carbon Accreditation cấp độ 1. Ảnh: ACV

Để đạt ACA Level 1, Cảng HKQT Nội Bài đã triển khai rà soát toàn bộ các hoạt động thuộc phạm vi quản lý, xác định nguồn phát thải và thu thập dữ liệu phục vụ kiểm kê khí nhà kính. Phạm vi đánh giá bao gồm các nguồn phát thải trực tiếp và gián tiếp thuộc Scope 1 và Scope 2, trong đó có nhiên liệu sử dụng cho phương tiện, máy phát điện, máy móc, thiết bị; hoạt động xử lý nước thải; môi chất lạnh và điện năng mua từ lưới điện phục vụ hoạt động khai thác.

Trên cơ sở đó, Cảng đã xây dựng Báo cáo "Dấu chân carbon" (Carbon Footprint Report), xác định phương pháp tính toán, dữ liệu hoạt động, hệ số phát thải và kết quả phát thải. Các dữ liệu được kiểm tra, thẩm tra độc lập, tạo nền tảng tin cậy cho công tác quản lý và theo dõi phát thải trong quá trình vận hành.

Đây cũng là bước tiến quan trọng giúp NIA chuyển từ việc nhận diện các nguồn phát thải sang quản lý phát thải dựa trên dữ liệu, qua đó có cơ sở đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng, tối ưu hóa hoạt động khai thác và nghiên cứu các giải pháp giảm tác động môi trường phù hợp với điều kiện thực tế.

Việc hoàn thành ACA Level 1 giúp NIA chủ động hình thành nền tảng dữ liệu, phương pháp kiểm soát và quy trình quản lý phát thải, đáp ứng yêu cầu quản lý môi trường hiện hành và tạo tiền đề cho các bước triển khai tiếp theo. Ảnh: ACV
Việc hoàn thành ACA Level 1 giúp NIA chủ động hình thành nền tảng dữ liệu, phương pháp kiểm soát và quy trình quản lý phát thải, đáp ứng yêu cầu quản lý môi trường hiện hành và tạo tiền đề cho các bước triển khai tiếp theo. Ảnh: ACV

Đại diện ACV cho biết, Cảng HKQT Nội Bài trở thành cảng hàng không đầu tiên tại Việt Nam đạt ACA Level 1 là minh chứng cho định hướng chủ động của ACV trong việc thúc đẩy chuyển đổi xanh tại hệ thống cảng hàng không do Tổng công ty quản lý, khai thác.

Trong bối cảnh ngành hàng không toàn cầu đang đẩy mạnh các giải pháp giảm phát thải và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050, ACV xác định quản lý carbon, sử dụng hiệu quả năng lượng và giảm tác động môi trường là những nội dung quan trọng trong quá trình phát triển hệ thống cảng hàng không theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững.

Theo Hà Mai (TNO)

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