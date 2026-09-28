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Du lịch Việt Nam tăng 7 bậc trên bảng xếp hạng thế giới

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, WEF)

(GLO)- Việt Nam đạt 4,15 điểm trong Chỉ số năng lực phát triển du lịch toàn cầu 2026, đứng thứ 52/110 nền kinh tế, tăng 7 bậc so với kỳ đánh giá năm 2024.

Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) vừa công bố Chỉ số năng lực phát triển du lịch toàn cầu (TTDI) năm 2026. Theo đó, Việt Nam đạt 4,15 điểm, tăng 6,1% so với năm 2024 và đứng thứ 52/110 nền kinh tế, tăng 7 bậc so với kỳ đánh giá trước và tăng 11 bậc so với năm 2019.

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TTDI không trực tiếp đo lượng khách, doanh thu hay mức chi tiêu du lịch. Chỉ số này đánh giá các điều kiện và chính sách tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững, khả năng chống chịu của ngành du lịch và lữ hành. Bộ chỉ số gồm 5 nhóm lớn, 17 chỉ số trụ cột và 102 chỉ số thành phần.

Kết quả năm 2026 cho thấy Việt Nam có 7/17 chỉ số trụ cột nằm trong nhóm 35 nền kinh tế dẫn đầu thế giới, tăng so với 4 chỉ số của năm 2024.

Trong đó, Sức cạnh tranh về giá đứng thứ 7 và An toàn, an ninh đứng thứ 9. Các chỉ số khác gồm Tài nguyên văn hóa đứng thứ 21, Tài nguyên tự nhiên thứ 22, Sự bền vững về nhu cầu du lịch thứ 27, Tài nguyên phi giải trí thứ 30 và Hạ tầng vận tải hàng không thứ 34.

Ngoài ra, 6 chỉ số của Việt Nam nằm trong nhóm hạng trung bình cao của thế giới, gồm Hạ tầng mặt đất và cảng (43), Nhân lực và thị trường lao động (50), Mức độ sẵn sàng về công nghệ thông tin và truyền thông (58), Môi trường kinh doanh (63), Mức độ mở cửa du lịch (67) và Y tế, vệ sinh (68).

So với năm 2024, nhiều chỉ số của Việt Nam tăng đáng kể. Sức cạnh tranh về giá tăng 8 bậc; An toàn, an ninh tăng 18 bậc; Hạ tầng vận tải hàng không tăng 9 bậc và Hạ tầng mặt đất, cảng tăng 10 bậc.

Ở nhóm tài nguyên, Tài nguyên văn hóa tăng 6 bậc, Tài nguyên tự nhiên tăng 4 bậc. Đáng chú ý, Sự bền vững về môi trường tăng 18 bậc, trong khi Sự bền vững về nhu cầu du lịch tăng 24 bậc, lên vị trí thứ 27.

Tại Đông Nam Á, Việt Nam đứng thứ 5, sau Singapore, Indonesia, Malaysia và Thái Lan. Tuy nhiên, mức tăng điểm 6,1% của Việt Nam cao hơn mức cải thiện của Indonesia (2,2%), Singapore (3,3%), Malaysia và Thái Lan (cùng 5,8%).

Bên cạnh những kết quả tích cực, báo cáo cũng cho thấy một số lĩnh vực còn ở nhóm thứ hạng thấp, như Hạ tầng và dịch vụ du lịch (74), Sự bền vững về môi trường (76), Mức độ ưu tiên cho du lịch (97) và Tác động kinh tế - xã hội của du lịch (106). Đây là những lĩnh vực Việt Nam cần tiếp tục cải thiện để nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành.

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