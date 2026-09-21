Đi chơi Trung thu phố Hàng Mã, đoạn nào cấm xe 24/24h?

(GLO)- UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết phường sẽ tổ chức chợ Trung thu truyền thống phố cổ năm 2026 trên phố Hàng Mã phục vụ người dân và du khách tham quan, mua sắm, trải nghiệm các sản phẩm văn hóa truyền thống đến hết ngày 25-9.

Cụ thể, chợ được tổ chức trên phố Hàng Mã, đoạn từ ngã tư Hàng Mã - Hàng Đường đến ngã tư Hàng Mã - Hàng Cót.

Các gian hàng được bố trí dọc 2 bên tuyến phố, giới thiệu đồ chơi trẻ em, đồ trang trí Trung thu, sản phẩm nghề thủ công truyền thống, bánh Trung thu và các sản phẩm phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc.

Người dân đi dạo trên phố Hàng Mã, phường Hoàn Kiếm (Hà Nội). Ảnh: Thu Hương/TTO

Trong thời gian tổ chức chợ, đoạn phố Hàng Mã nêu trên sẽ được cấm đường 24/24h. Các xe được phân luồng theo phương án tổ chức giao thông nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.

Người dân và du khách cần lưu ý các khung giờ hạn chế phương tiện khi di chuyển qua khu vực Hàng Mã. Ban ngày, ô tô không được lưu thông qua khu vực tổ chức; vào buổi tối, cả ô tô và xe máy được hạn chế, phục vụ không gian tham quan, mua sắm và các hoạt động Trung thu.

UBND phường Hoàn Kiếm cho biết các điểm trông giữ xe đạp, xe máy được bố trí tại phố Thuốc Bắc, một phần phố Hàng Mã và khu vực nút giao Hàng Lược - Hàng Rươi. Riêng trên phố Thuốc Bắc có điểm trông xe miễn phí dành cho người dân sinh sống trên phố Hàng Mã.

Ban tổ chức bố trí lực lượng hướng dẫn người dân, du khách gửi xe đúng nơi quy định, không dừng, đỗ gây cản trở giao thông. Đồng thời tuyên truyền giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo quản tài sản cá nhân và chấp hành các hướng dẫn trong thời gian tham quan.

Không chỉ phục vụ mua sắm, khu vực Hàng Mã còn là điểm đến thu hút người dân và du khách tìm hiểu các sản phẩm thủ công, đồ chơi dân gian và không khí Trung thu truyền thống của Hà Nội.