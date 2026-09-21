(GLO)- Tối 20-9, tại khu vực Phố đêm Chợ Nhỏ (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Pleiku phối hợp với Đoàn phường tổ chức chương trình Tết Trung thu với chủ đề “Sắc màu Trung thu - Lung linh phố núi”.

Trong không khí rộn ràng, các đội lân Ngọc Phúc, Hoàng Nam Đạt, Huynh Đường, Huy Thịnh, Tâm Minh Gia Lai và Sơn Lâm đã mang đến những màn trình diễn sôi động, tạo không khí vui tươi, náo nhiệt.

Rộn ràng đêm hội “Sắc màu Trung thu - Lung linh phố núi”

Các đội lân - sư - rồng mang đến những màn biểu diễn sôi động. Ảnh: M.C

Điểm nhấn của chương trình là Hội thi trang trí lồng đèn Trung thu với sự tham gia của các trường học trên địa bàn phường. Theo đó, các đơn vị thực hiện mô hình lồng đèn có đường kính tối thiểu 2 m, kết hợp nét truyền thống với cách thể hiện hiện đại, hướng đến các chủ đề về Tết Trung thu, tuổi thơ, gia đình, quê hương, cộng đồng và những giá trị văn hóa đặc trưng của Pleiku - Gia Lai.

Các mô hình lồng đèn Trung thu đa dạng về hình thức, thể hiện sự sáng tạo của học sinh. Ảnh: M.C

Bằng sự sáng tạo và trí tưởng tượng phong phú, các em học sinh đã tạo nên nhiều mô hình lồng đèn độc đáo, góp phần biến khu vực Phố đêm Chợ Nhỏ thành không gian Trung thu rực rỡ sắc màu.

Ban Tổ chức trao giải cho các mô hình lồng đèn xuất sắc. Ảnh: M.C

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 3 giải khuyến khích cho các mô hình lồng đèn xuất sắc.