Đàn cò ốc quý hiếm xuất hiện trên cánh đồng lúa Phú Thiện

(GLO)- Thời gian gần đây, trên những cánh đồng lúa tại xã Phú Thiện (tỉnh Gia Lai), hàng trăm con cò ốc (cò nhạn) bất ngờ xuất hiện, tạo nên khung cảnh thiên nhiên sống động và thu hút sự chú ý của đông đảo người dân.

Theo ghi nhận, từ chiều 30-6 đến nay, đàn cò ốc bay thành từng tốp rồi sà xuống các thửa ruộng để kiếm ăn. Đây là thời điểm địa phương bước vào vụ gieo sạ, nhiều diện tích lúa đang lên xanh, nguồn thức ăn tự nhiên như ốc, cua và côn trùng trên đồng ruộng khá dồi dào là điều kiện thuận lợi để đàn chim di cư dừng chân.

Đàn cò ốc sà xuống các thửa ruộng ở xã Phú Thiện để kiếm ăn. Ảnh: Ánh Kiều

Chứng kiến đàn chim xuất hiện với số lượng lớn giữa cánh đồng, nhiều người dân địa phương không giấu được sự thích thú. Nhiều người đã dừng lại để chụp ảnh, ghi hình những khoảnh khắc hiếm gặp của thiên nhiên.

Anh Trần Văn Ny - Kiểm lâm viên phụ trách khu vực Ayun Pa - cho biết: Đây là lần thứ hai trong năm đàn cò ốc xuất hiện trên địa bàn. Trước đó, loài chim này cũng từng được ghi nhận tại xã Ia Pa.

Theo anh Ny, sự trở lại của đàn cò ốc cho thấy môi trường sinh thái tại khu vực này vẫn duy trì được những điều kiện phù hợp để các loài chim nước di cư đến kiếm ăn và nghỉ ngơi.

Lực lượng kiểm lâm khuyến cáo người dân không săn bắt, xua đuổi hoặc có các hành động gây ảnh hưởng đến đàn cò ốc, góp phần bảo vệ loài chim quý hiếm cũng như gìn giữ hệ sinh thái tự nhiên trên địa bàn.

Clip: Hàng trăm cò ốc xuất hiện tại cánh đồng lúa ở xã Phú Thiện. Thực hiện: Ánh Kiều