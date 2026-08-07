“Nụ cười nông thôn” Ia Dom

(GLO)- Cuối tháng 6-2026, Đảng ủy xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) ra mắt mô hình “Nụ cười nông thôn”. Mô hình này được triển khai định kỳ vào tuần cuối của mỗi tháng.

Mô hình đặt mục tiêu mỗi lần hỗ trợ ít nhất 1 hộ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, đem đến niềm vui cho người dân bằng những việc làm thiết thực góp phần cải thiện đời sống cho người dân.

Mô hình đã triển khai hoạt động hỗ trợ đầu tiên qua việc sửa chữa, dọn dẹp nhà ở và tuyên truyền phòng, chống sốt xuất huyết tại một hộ gia đình ở làng Mook Đen.

Hoạt động hỗ trợ thứ hai của mô hình đã được thực hiện cuối tháng 7 vừa qua, tại nhà bà Rơ Châm H’Bloi - người có công với cách mạng ở làng Mook Đen.

Hỗ trợ gia đình bà Rơ Châm H’Bloi xây dựng căn bếp mới. Ảnh. Đ.Y

Ngay từ đầu giờ sáng, lãnh đạo Đảng ủy xã Ia Dom cùng cán bộ các cơ quan, lực lượng công an, Ban Chỉ huy Quân sự xã và đội công tác địa bàn đã có mặt, chung tay thay thế căn bếp đã xuống cấp với những cột gỗ xiêu vẹo, mái tôn hoen gỉ bằng căn bếp mới khang trang, chắc chắn.

Trong khi nhóm thanh niên tập trung lợp mái nhà, một số người khác tranh thủ sửa lại hệ thống điện, lắp thêm bóng đèn, phát quang bụi rậm, dọn vệ sinh khuôn viên...

Nở nụ cười rạng rỡ trước căn bếp mới, bà H’Bloi xúc động chia sẻ: “Tôi xin cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và các lực lượng dành cho gia đình”.

Cùng mọi người tham gia sửa chữa căn bếp mới, ông Trần Ngọc Phận - Bí thư Đảng ủy xã Ia Dom - nhìn nhận: Giá trị lớn nhất của mô hình không nằm ở quy mô hay kinh phí của từng công trình mà ở cách làm gần gũi, thân thiện với người dân.

Cán bộ, đảng viên trực tiếp xuống cơ sở, cùng lao động, cùng chia sẻ với người dân qua những phần việc cụ thể thay vì chỉ dừng lại ở những cuộc vận động mang tính hình thức. Mỗi hoạt động còn gieo thêm những hạt giống của tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và đoàn kết trong cộng đồng.