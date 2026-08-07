Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Điểm đến Gia Lai

“Nụ cười nông thôn” Ia Dom

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐINH YẾN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Cuối tháng 6-2026, Đảng ủy xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) ra mắt mô hình “Nụ cười nông thôn”. Mô hình này được triển khai định kỳ vào tuần cuối của mỗi tháng.

Mô hình đặt mục tiêu mỗi lần hỗ trợ ít nhất 1 hộ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, đem đến niềm vui cho người dân bằng những việc làm thiết thực góp phần cải thiện đời sống cho người dân.

Mô hình đã triển khai hoạt động hỗ trợ đầu tiên qua việc sửa chữa, dọn dẹp nhà ở và tuyên truyền phòng, chống sốt xuất huyết tại một hộ gia đình ở làng Mook Đen.

Hoạt động hỗ trợ thứ hai của mô hình đã được thực hiện cuối tháng 7 vừa qua, tại nhà bà Rơ Châm H’Bloi - người có công với cách mạng ở làng Mook Đen.

5-2.jpg
Hỗ trợ gia đình bà Rơ Châm H’Bloi xây dựng căn bếp mới. Ảnh. Đ.Y

Ngay từ đầu giờ sáng, lãnh đạo Đảng ủy xã Ia Dom cùng cán bộ các cơ quan, lực lượng công an, Ban Chỉ huy Quân sự xã và đội công tác địa bàn đã có mặt, chung tay thay thế căn bếp đã xuống cấp với những cột gỗ xiêu vẹo, mái tôn hoen gỉ bằng căn bếp mới khang trang, chắc chắn.

Trong khi nhóm thanh niên tập trung lợp mái nhà, một số người khác tranh thủ sửa lại hệ thống điện, lắp thêm bóng đèn, phát quang bụi rậm, dọn vệ sinh khuôn viên...

Nở nụ cười rạng rỡ trước căn bếp mới, bà H’Bloi xúc động chia sẻ: “Tôi xin cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và các lực lượng dành cho gia đình”.

Cùng mọi người tham gia sửa chữa căn bếp mới, ông Trần Ngọc Phận - Bí thư Đảng ủy xã Ia Dom - nhìn nhận: Giá trị lớn nhất của mô hình không nằm ở quy mô hay kinh phí của từng công trình mà ở cách làm gần gũi, thân thiện với người dân.

Cán bộ, đảng viên trực tiếp xuống cơ sở, cùng lao động, cùng chia sẻ với người dân qua những phần việc cụ thể thay vì chỉ dừng lại ở những cuộc vận động mang tính hình thức. Mỗi hoạt động còn gieo thêm những hạt giống của tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và đoàn kết trong cộng đồng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Mùa thu vàng ở thung lũng Kon Gang

Mùa thu vàng ở thung lũng Kon Gang

Du lịch xanh

(GLO)- Những ngày này, khi đất trời cao nguyên chuyển mùa với những cơn gió mang theo hơi nước cũng là lúc hơn 1 vạn cây muồng đen ở thung lũng Kon Gang (tỉnh Gia Lai) đồng loạt trổ hoa vàng rực. Sắc hoa như mang mùa thu đến sớm cho vùng đất này.

Người Bahnar Kon K’đĕh làm du lịch cộng đồng

Người Bahnar Kon K’đĕh làm du lịch cộng đồng

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Từ năm 2020, người Bahnar Kon K’đĕh ở làng Kgiang (xã Tơ Tung) đã xây dựng và phát triển mô hình Làng văn hóa du lịch cộng đồng Kgiang. Từ những nét văn hóa truyền thống, câu chuyện đời sống, người dân nơi đây đang mang đến cho du khách những trải nghiệm đậm bản sắc, gần gũi và chân thực.

Đánh thức tiềm năng du lịch núi Chư Mố

Đánh thức tiềm năng du lịch Chư Mố

Hành trang lữ hành

(GLO)- Giữa vùng bãi bồi ven sông Ba thuộc xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai), ngọn Chư Mố hiện lên như một điểm nhấn độc đáo giữa không gian bao la của núi rừng Tây Nguyên. Không chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ, nơi đây còn lưu giữ những truyền thuyết mang đậm bản sắc văn hóa của người Jrai.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Du lịch xanh

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

OCOP

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

Sống đẹp

(GLO)- Không chỉ nằm trên trang sách, lịch sử đang được “đánh thức” bằng âm nhạc trong trường học. Từ sân khấu học đường, các ca khúc cách mạng trở thành cách tiếp cận sinh động, giúp học sinh hiểu sâu hơn về quá khứ, đồng thời hình thành tình yêu Tổ quốc một cách tự nhiên.

null