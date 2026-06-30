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Cặp mẹ con cá voi Bryde tiếp tục xuất hiện ở vùng biển Vũng Bồi

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(GLO)- Cặp mẹ con cá voi Bryde tiếp tục xuất hiện và săn mồi tại vùng biển Vũng Bồi (xã An Lương, tỉnh Gia Lai) trong hai ngày liên tiếp, mang đến trải nghiệm đặc biệt cho du khách, đồng thời cho thấy hệ sinh thái ven biển địa phương đang được cải thiện.

Sáng 30-6, anh Đỗ Thanh Toàn - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại-Du lịch Ocean Beach (xã Đề Gi) cho biết: Trong quá trình đưa du khách tham quan, anh đã ghi lại hình ảnh cặp mẹ con cá voi Bryde nổi lên mặt nước kiếm ăn.

“Cách bờ chỉ khoảng 20 m, hai mẹ con cá voi liên tục bơi lượn rồi há miệng săn mồi. Chúng tôi quan sát được vào khoảng 12 giờ trưa ngày 29-6 và sáng 30-6, khiến du khách rất thích thú”, anh Toàn chia sẻ.

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Mẹ con cá voi tung tăng săn mồi. Ảnh: Tomy Toàn

Đây không phải là lần đầu cá voi Bryde xuất hiện tại vùng biển ven bờ. Từ năm 2022 đến nay, loài động vật biển quý hiếm này liên tục được ghi nhận tại nhiều vùng biển trong tỉnh như: Vũng Bồi, Đề Gi, Hòn Sẹo, Mũi Gành, biển Xuân Thạnh và Hòn Khô Lớn... Việc cá voi thường xuyên trở lại đã thu hút sự quan tâm của giới khoa học, ngư dân và du khách.

Video: Tomy Toàn

Theo ông Vũ Long - Chuyên gia bảo tồn biển thuộc Trung tâm Bảo tồn Đa dạng sinh học và Loài nguy cấp (CBES), việc cá voi Bryde nhiều lần chọn vùng biển để kiếm ăn là tín hiệu tích cực về chất lượng môi trường và nguồn lợi thủy sản.

Sự hiện diện của loài thú biển cỡ lớn này phản ánh điều kiện sinh thái thuận lợi, đồng thời mở ra cơ hội phát triển du lịch sinh thái biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học theo hướng bền vững.

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