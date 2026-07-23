Câu cá linh ở hồ Ayun Hạ

(GLO)- Cá linh vốn là đặc sản của vùng sông nước miền Tây Nam Bộ. Thế nhưng, loài cá này đang sinh sôi, phát triển mạnh tại lòng hồ Ayun Hạ (tỉnh Gia Lai), hứa hẹn mang lại nguồn lợi thủy sản cũng như thu hút đông đảo những người đam mê câu cá.

Những ngày này, dọc theo các dòng kênh của hồ Ayun Hạ (xã Chư A Thai), nhiều người dân đổ xô đến các điểm nước chảy chậm để câu cá linh. Loài cá vốn chỉ quen sống ở miền Tây Nam Bộ nay xuất hiện tại vùng đất cao nguyên khiến không ít cần thủ thích thú.

Trẻ em ở vùng hạ lưu hồ Ayun Hạ thích thú với cá linh. Ảnh: Văn Ngọc

Anh Lê Thành Cang (xã Phú Thiện) chia sẻ: “Năm ngoái, tôi cũng nghe có người câu được cá linh ở lòng hồ nhưng dưới kênh thì rất hiếm. Năm nay, cá xuất hiện nhiều nên người dân các xã xung quanh đều kéo đến câu.

Tôi tranh thủ ngày nghỉ đưa các con đi giải trí, vừa có thêm loại cá lạ mang về cho bữa cơm gia đình. Loài cá này vốn chỉ có ở các con sông miền Tây, nay xuất hiện ở Ayun Hạ nên ai cũng thấy bất ngờ”.

Theo anh Cang, vào các ngày cuối tuần, có hàng chục cần thủ ngồi dọc bờ kênh để câu cá linh. Mỗi ngày, 1 người có thể câu được khoảng 4-5 kg cá.

Khay đựng mồi được thiết kế ở cuối dây câu. Ảnh: Văn Ngọc

Dụng cụ câu cá cũng được cải tiến khá độc đáo. Ở cuối dây câu, cần thủ buộc một khay đựng mồi bằng những sợi thép nhỏ đan chéo, tạo các khe hở vừa đủ để giữ cám, đồng thời giúp cám rơi từ từ xuống dòng nước, thu hút cá đến kiếm ăn.

Dọc theo dây câu được buộc khoảng 10 lưỡi câu nhỏ kèm theo những cục mồi giả bé li ti để đánh lừa cá. Các cần thủ chỉ việc trộn cám bỏ vào khay mồi rồi thả xuống dòng nước.

Không tốn nhiều mồi nhưng phương pháp này mang lại hiệu quả khá cao. Với mật độ cá lớn, nhiều thời điểm một lần kéo câu có thể dính 2-3 con cá.

Ảnh: Văn Ngọc

Anh Puih Seh (xã Chư A Thai) hồ hởi: “Mọi năm, cá không nhiều. Năm nay, sau những đợt mưa lớn đầu nguồn và hồ Ayun Hạ xả nước, cá linh theo dòng nước về rất nhiều nên bà con trong làng kéo nhau ra câu.

Mỗi ngày, tôi câu được vài kg cá mang về ăn, còn chia cho người thân, hàng xóm. Có người hỏi mua thì cũng bán lại với giá khoảng 20.000-30.000 đồng/kg”.

Cũng theo anh Seh, người dân địa phương thường chế biến cá linh thành món chiên giòn vì cá có nhiều xương nhỏ. Tuy nhiên, một số người mang cá nấu canh chua hay đem kho cũng có vị khá ngọt và ít tanh.

Các cần thủ chọn những nơi nước chảy chậm để câu cá linh. Ảnh: Văn Ngọc

Không chỉ là điểm đến của các cần thủ địa phương, nhiều người đam mê câu cá đã vượt hàng chục km để tìm đến hồ Ayun Hạ vì cá linh. Cuối tuần, anh Lê Văn Phúc (phường Thống Nhất) rủ bạn bè đến những địa điểm mới để câu cá. Năm nay, anh chọn hồ Ayun Hạ cách nhà khoảng 70 km làm điểm câu cá giải trí vì có loài cá linh vốn chỉ thấy trên màn ảnh.

“Khi xem trên tivi hay mạng internet, tôi biết cá linh là đặc sản của miền Tây. Không ngờ ở hồ Ayun Hạ lại có nhiều như vậy. Câu rất thú vị vì cá ăn mồi nhanh. Đặc biệt, loài cá này có thể chế biến thành nhiều món ngon”, anh Phúc chia sẻ.

Theo các tiểu thương thu mua cá tại khu vực hồ Ayun Hạ, cá linh bắt đầu xuất hiện khoảng 3 năm trở lại đây. Nguồn gốc của loài cá này được cho là từ những đợt các hợp tác xã nhận thầu nuôi trồng thủy sản thả cá giống xuống lòng hồ.

Do cá giống được nhập từ các địa phương có cá linh sinh sống tự nhiên nên một số lượng rất nhỏ cá linh lẫn vào các loại cá như trắm, chép, mè, trôi... Dù số lượng ban đầu không nhiều nhưng cá linh sinh sản rất nhanh, dần xuất hiện ở hầu khắp lòng hồ và theo dòng nước xả về khu vực hạ lưu.

Cá linh tươi rói có thể chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn. Ảnh: Văn Ngọc

Anh Nguyễn Văn Hiệp - tiểu thương thu mua cá tại xã Al Bá - cho biết: “Hiện cá linh ở hồ Ayun Hạ vẫn chưa được nhiều người biết đến nên đầu ra còn hạn chế. Việc bảo quản để vận chuyển đi xa cũng khó hơn so với nhiều loại cá khác.

Đầu mùa nước lớn, có người đánh lưới được 7-8 kg cá linh nhưng chúng tôi chỉ có thể thu mua với giá vài chục nghìn đồng/kg do sức tiêu thụ còn thấp. Nếu xây dựng được thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ, với tốc độ sinh sản như hiện nay, cá linh hoàn toàn có thể trở thành nguồn thu nhập đáng kể cho người dân địa phương”.