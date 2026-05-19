Hơn 1.000 lượt du khách tham quan Khu tưởng niệm cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

(GLO)- Ngày 18-5, ông Nguyễn Thành Nhân - Trưởng phòng Văn hóa Xã hội xã Bình Khê - cho biết: Trong dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), đã có hơn 1.000 lượt du khách đến tham quan, dâng hương tại Khu tưởng niệm cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Theo ông Nguyễn Thành Nhân, hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, xã Bình Khê đã triển khai nhiều hoạt động quảng bá, giáo dục truyền thống và giới thiệu các giá trị lịch sử, văn hóa địa phương. Qua đó, từ tháng 1-2026 đến nay, Khu tưởng niệm cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc đã đón hơn 11.000 lượt du khách đến tham quan, dâng hương, tăng 150% so với cùng kỳ.

Khu tưởng niệm cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Ảnh: Dũng Nhân

Trong những ngày diễn ra hoạt động kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu tưởng niệm thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh và du khách đến tham quan, tìm hiểu về cuộc đời, thân thế và sự nghiệp của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - thân phụ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhiều đoàn đã tổ chức lễ dâng hương, sinh hoạt truyền thống, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

Du khách tham quan Khu tưởng niệm cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Ảnh: H.P

Công tác đón tiếp, hướng dẫn du khách được xã Bình Khê chuẩn bị chu đáo, đảm bảo không khí trang nghiêm, an toàn và ý nghĩa.

“Việc đông đảo người dân và du khách đến tham quan Khu tưởng niệm dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ thể hiện lòng thành kính, biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và gia đình Người, mà còn góp phần quảng bá giá trị lịch sử, văn hóa của địa phương đến với du khách gần xa” - ông Nhân cho biết thêm.

Di tích Huyện đường Bình Khê (nay thuộc xã Bình Khê) là nơi lưu dấu sự kiện cách đây hơn 115 năm (tháng 7-1909), cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc được Triều đình nhà Nguyễn bổ nhiệm chức quan Tri huyện Bình Khê, và người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã từng theo cha đến ở đây.

Khu tưởng niệm cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tại Di tích Huyện đường Bình Khê (xã Bình Khê) được khánh thành vào năm 2015. Khu tưởng niệm gồm nhiều hạng mục như: Đền thờ, Nhà lưu niệm, Nhà bia di tích.

Khu tưởng niệm cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc là “địa chỉ đỏ” góp phần lưu giữ, bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử của những hình ảnh, hiện vật, tài liệu, không gian văn hóa - lịch sử gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của ông.