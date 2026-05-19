Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Điểm đến Gia Lai

Hơn 1.000 lượt du khách tham quan Khu tưởng niệm cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 18-5, ông Nguyễn Thành Nhân - Trưởng phòng Văn hóa Xã hội xã Bình Khê - cho biết: Trong dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), đã có hơn 1.000 lượt du khách đến tham quan, dâng hương tại Khu tưởng niệm cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Theo ông Nguyễn Thành Nhân, hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, xã Bình Khê đã triển khai nhiều hoạt động quảng bá, giáo dục truyền thống và giới thiệu các giá trị lịch sử, văn hóa địa phương. Qua đó, từ tháng 1-2026 đến nay, Khu tưởng niệm cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc đã đón hơn 11.000 lượt du khách đến tham quan, dâng hương, tăng 150% so với cùng kỳ.

z7838837171801-3dd0fe47bd2ce08c86a804deed5b4f27.jpg
Khu tưởng niệm cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Ảnh: Dũng Nhân

Trong những ngày diễn ra hoạt động kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu tưởng niệm thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh và du khách đến tham quan, tìm hiểu về cuộc đời, thân thế và sự nghiệp của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - thân phụ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhiều đoàn đã tổ chức lễ dâng hương, sinh hoạt truyền thống, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

du-khach-tham-quan-khu-tuong-niem-cu-pho-bang-nguyen-sinh-sac-570.jpg
Du khách tham quan Khu tưởng niệm cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Ảnh: H.P

Công tác đón tiếp, hướng dẫn du khách được xã Bình Khê chuẩn bị chu đáo, đảm bảo không khí trang nghiêm, an toàn và ý nghĩa.

“Việc đông đảo người dân và du khách đến tham quan Khu tưởng niệm dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ thể hiện lòng thành kính, biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và gia đình Người, mà còn góp phần quảng bá giá trị lịch sử, văn hóa của địa phương đến với du khách gần xa” - ông Nhân cho biết thêm.

Di tích Huyện đường Bình Khê (nay thuộc xã Bình Khê) là nơi lưu dấu sự kiện cách đây hơn 115 năm (tháng 7-1909), cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc được Triều đình nhà Nguyễn bổ nhiệm chức quan Tri huyện Bình Khê, và người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã từng theo cha đến ở đây.

Khu tưởng niệm cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tại Di tích Huyện đường Bình Khê (xã Bình Khê) được khánh thành vào năm 2015. Khu tưởng niệm gồm nhiều hạng mục như: Đền thờ, Nhà lưu niệm, Nhà bia di tích.

Khu tưởng niệm cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc là “địa chỉ đỏ” góp phần lưu giữ, bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử của những hình ảnh, hiện vật, tài liệu, không gian văn hóa - lịch sử gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của ông.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ra quân giám sát thị trường dịp Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai

Lực lượng QLTT tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm giám sát thị trường

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Hướng tới Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh triển khai đợt cao điểm giám sát thị trường, tuyên truyền pháp luật nhằm bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, văn minh.

Về miền lễ hội Giêng Hai

Về miền lễ hội Giêng Hai

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Mùa lễ hội tháng Giêng, tháng Hai ở các xã, phường phía Ðông tỉnh không chỉ là dịp để người dân gửi gắm ước vọng về một năm mới no ấm, bình an, mà còn góp phần quan trọng gìn giữ và lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống đến với du khách.

Mùa hoa xoài dát vàng miền cát trắng Hòa Hội.

Hoa xoài dát vàng miền cát trắng Hòa Hội

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Những ngày cuối tháng 2, vùng đất cát Tân Hóa Nam (xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai) như khoác lên mình tấm áo vàng nhạt khi những vườn xoài đồng loạt bung hoa. Từng tán cây phủ kín những chùm hoa li ti, thắp lên niềm hy vọng cho người trồng xoài.

Đầu xuân về thăm làng văn hóa - du lịch Ơp.

Đầu xuân về thăm làng Ơp

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Giữa nhịp sống hối hả của đô thị Pleiku, làng Ơp vẫn lặng lẽ bảo tồn bản sắc văn hóa của người Jrai. Mái nhà rông vững chãi giữa làng, nhịp cồng chiêng ngân vang hòa cùng vòng xoang uyển chuyển tạo nên sức hút riêng cho “làng trong phố”.

Vân Canh: Nỗ lực vượt khó, khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội

Vân Canh: Nỗ lực vượt khó, khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội

Xuân mới - Khát vọng mới

(GLO)- Với sự quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành và tinh thần chủ động, sáng tạo, xã Vân Canh đã vượt khó, hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng, tạo nền tảng vững chắc bước vào năm 2026 với định hướng phát triển bền vững, gắn kinh tế với văn hóa - xã hội.

“Biển không sóng” nơi cao nguyên

“Biển không sóng” nơi cao nguyên

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Thời điểm này, sông Ba trở nên hiền hòa, trong vắt, lặng lẽ chảy. Mực nước hạ thấp, lòng sông thu hẹp dần, để lộ ra những bãi bồi cát trắng trải dài dưới chân các cây cầu bắc ngang dòng nước.

Sắc màu cuộc sống bên những ngôi nhà cổ ở Thuận Nghĩa

Trầm mặc nhà cổ ở Thuận Nghĩa

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Giữa nhịp sống hiện đại, ở làng Thuận Nghĩa (xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) vẫn hiện diện một khoảng lặng rất riêng. Đó là những ngôi nhà cổ trầm mặc bên hàng cau, vườn cây, như những mảnh ký ức của làng quê xưa, âm thầm gìn giữ nếp sống, gia phong và dấu ấn của thời gian.

Phường Pleiku khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ.

Phường Pleiku khai trương "Phố đêm Chợ Nhỏ"

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Tối 30-1, tại đường D2, khu vực bờ kè suối Hội Phú (phường Pleiku), UBND phường Pleiku tổ chức lễ khai trương “Phố đêm Chợ Nhỏ” - mô hình không gian văn hóa, ẩm thực và du lịch cộng đồng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn.

null