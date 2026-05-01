Hội Sơn: Từ “tọa độ lửa” đến miền quê khởi sắc

(GLO)- Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hội Sơn là vùng căn cứ cách mạng hứng chịu nhiều bom đạn của kẻ thù. Hôm nay, mảnh đất này đang vươn mình mạnh mẽ với diện mạo nông thôn khang trang, trù phú.

Vượt khó phát triển kinh tế - xã hội

Những địa danh như Hòn Chè, Soi Quyên từng in dấu những năm tháng chiến đấu oanh liệt của quân và dân Hội Sơn. Đặc biệt, chiến thắng Hội Sơn (10 đến 15-10-1965) đã trở thành biểu tượng cho ý chí kiên cường của quân và dân nơi đây.

Diện mạo xã Hội Sơn không ngừng đổi thay. Ảnh: Trọng Lợi

Hòa bình lập lại, Hội Sơn bắt đầu hành trình hồi sinh trong muôn vàn khó khăn. Bằng tinh thần đoàn kết, đồng lòng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương từng bước dựng xây lại quê hương.

Những con đường đất gập ghềnh năm nào nay được bê tông hóa thẳng tắp, nối liền các thôn xóm. Hai bên đường, những ngôi nhà mới mọc lên san sát, vườn cây trái xanh tốt, tạo nên diện mạo nông thôn đổi thay rõ rệt.

Ông Hà Trọng Dưỡng - Chủ tịch UBND xã Hội Sơn - cho biết: “Chúng tôi xác định xây dựng nông thôn mới là nền tảng để phát triển toàn diện. Từ hạ tầng giao thông, thủy lợi đến đời sống dân sinh đều được đầu tư đồng bộ, tạo đòn bẩy để KT-XH phát triển bền vững”.

Bước vào năm 2026, bức tranh kinh tế của Hội Sơn tiếp tục ghi nhận nhiều gam màu sáng. Trong quý I, xã duy trì ổn định và phát triển sản xuất nông - lâm - thủy sản với nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Vụ Đông Xuân được triển khai đúng tiến độ với tổng diện tích cây trồng chủ lực đạt kế hoạch: lúa 452 ha, bắp 40 ha, dưa hấu 90 ha, ớt 169 ha, rau các loại 120 ha, mì 430 ha. Riêng cây đậu phụng gieo trồng 1.320 ha, vượt 103,9% kế hoạch. Một số diện tích lúa bắt đầu thu hoạch, năng suất ước đạt 7,2 tấn/ha.

Trong chăn nuôi, đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định. Đàn bò đạt 7.500 con, đàn heo hơn 53.600 con, gia cầm khoảng 112 nghìn con. Lâm nghiệp cũng là điểm sáng khi toàn xã trồng mới được 450 ha rừng trong quý I, đạt gần 270% kế hoạch, nâng tổng diện tích đất lâm nghiệp sản xuất lên hơn 3.000 ha, chủ yếu là keo lai và bạch đàn.

Nghề nuôi cá lồng bè trên hồ Hội Sơn đem lại thu nhập ổn định cho người dân. Ảnh: Trọng Lợi

Hiện nay, Hội Sơn có hơn 4.700 ha đất sản xuất nông nghiệp, tập trung phát triển các loại cây trồng ngắn ngày như bắp, đậu phụng, ớt, dưa hấu… tạo nguồn thu ổn định cho người dân. Một trong những bước ngoặt quan trọng là xã đã khai thác hiệu quả hồ chứa nước Hội Sơn với dung tích hơn 44,5 triệu mét khối. Công trình này đã “hồi sinh” những vùng đất khô hạn như Thạch Bàn Đông, Thạch Bàn Tây… mở ra hướng đi mới cho sản xuất.

Từ đó, địa phương mạnh dạn chuyển đổi gần 500 ha đất lúa sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao như bưởi, xoài, đậu phụng, ớt, bắp lai… đưa giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân hơn 7%/năm; nhiều diện tích đạt thu nhập trên 120 triệu đồng/ha.

Xã Hội Sơn cũng đang thu hút nhiều dự án chăn nuôi quy mô lớn. Tiêu biểu là dự án trại heo giống công nghệ cao Thagri Bình Định với tổng vốn đầu tư 2.700 tỷ đồng; dự án trang trại heo công nghệ hiện đại của Công ty TNHH Chăn nuôi Bảo Khang, vốn đầu tư 100 tỷ đồng; các dự án trang trại heo Thuận Phong, Tam Sơn… Những dự án này góp phần thúc đẩy phát triển chăn nuôi công nghệ cao tại địa phương.

Khai mở tiềm năng, tạo đà bứt phá

Nổi bật trong bức tranh phát triển KT-XH của xã Hội Sơn là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” lan tỏa sâu rộng.

Ông Phan Văn Trung - Chủ tịch Hội Nông dân xã Hội Sơn - cho hay: Cuối năm 2025, toàn xã có gần 1.000 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Phong trào đã khơi dậy tinh thần dám nghĩ, dám làm của nông dân. Nhiều hộ không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên làm giàu bền vững.

Ông Nguyễn Xuân Ánh (thôn Thuận Phong) là điển hình tiêu biểu với mô hình kinh tế tổng hợp mang lại thu nhập hơn 800 triệu đồng mỗi năm. Ông kết hợp chăn nuôi gà, bò, heo; trồng rừng sản xuất và cây điều để có nguồn thu quanh năm. Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông còn tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động địa phương.

Tương tự, ông Võ Văn Thuận (thôn Thuận Phong) phát triển mô hình nuôi chồn hương kết hợp trồng 7 ha keo và kinh doanh vật tư nông nghiệp, thu nhập trên 800 triệu đồng/năm. Trong khi đó, mô hình nuôi cá lồng bè trên hồ Hội Sơn của ông Hồ Văn Khương (thôn Hội Sơn) cũng mang lại nguồn thu ổn định khoảng 800 triệu đồng mỗi năm.

Di tích lịch sử Chiến thắng Hội Sơn - nơi ghi dấu những năm tháng ác liệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ảnh: Trọng Lợi

Cùng với phát triển nông nghiệp, xã Hội Sơn đang triển khai nhiều dự án mang tính bản lề để tạo động lực tăng trưởng mới như: Dự án cấp nước sinh hoạt khu vực Tây Bắc Phù Cát và Tây Nam Phù Mỹ; đường dây 500 kV Bình Định - Krông Buk; xúc tiến đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Cát Lâm. Những dự án này không chỉ tạo việc làm mà còn góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - dịch vụ, tăng nguồn thu ngân sách địa phương.

Hướng tới năm 2030, Hội Sơn đặt ra nhiều chỉ tiêu quan trọng như tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 7,6%/năm; thu ngân sách đạt 15 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 64 triệu đồng; tỷ lệ che phủ rừng đạt 71,7%; 100% người dân sử dụng nước hợp vệ sinh; tỷ lệ tham BHYT đạt 97%.

Bí thư Đảng ủy xã Hội Sơn Võ Trọng Nhân nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định phát triển kinh tế phải đi đôi với nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Hội Sơn sẽ tiếp tục phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, tập trung đầu tư hạ tầng, thu hút dự án đầu tư, giữ vững quốc phòng - an ninh để tạo môi trường ổn định cho phát triển lâu dài”.

Từ vùng căn cứ cách mạng năm xưa, Hội Sơn hôm nay đang vươn mình mạnh mẽ với diện mạo mới. Những con đường nối dài, những mô hình kinh tế hiệu quả và các dự án đang hình thành chính là minh chứng sinh động cho ý chí vươn lên của một vùng đất anh hùng trên hành trình hướng tới tương lai.​