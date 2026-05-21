Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Ngắm "muồng hoa đào" nở rộ ngay sân nhà rông làng Ơp. Ảnh: Hoàng Hoài

Những ngày này, khi đến làng Ơp, du khách dễ dàng bắt gặp khung cảnh thơ mộng giữa không gian truyền thống đậm bản sắc của người Jrai. Cây muồng hoa đào nằm ngay góc sân nhà rông đang vào mùa nở rộ, sắc hồng phủ kín tán cây tạo nên điểm nhấn nổi bật giữa màu xanh đặc trưng của Tây Nguyên.

Những ngày này, du khách đến làng Ơp sẽ bắt gặp hình ảnh cây muồng hoa đào đang độ nở đẹp. Ảnh: Hoàng Hoài

Cây có tán rộng, nhiều cành lớn vươn đều. Các cụm hoa bung nở thành từng chùm dày, đan xen giữa lớp lá xanh mướt, tạo nên gam màu hài hòa, bắt mắt. Từ sáng sớm đến chiều muộn, nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm.

Người dân phố núi thường gọi đây là “phượng hồng” bởi hoa nở vào mùa hè, cùng thời điểm với phượng vĩ. Ảnh: Hoàng Hoài

Là người yêu thích chụp ảnh và không bỏ lỡ những cảnh đẹp của phố núi, bà Lương Thị Mộng Trang (Tổ 1 - Phù Đổng, phường Pleiku) cùng nhóm bạn đã tranh thủ đến check-in, ghi lại những khoảnh khắc đẹp.

​“Bao nhiêu lần đi qua đây nhưng đây là năm đầu tiên tôi thấy hoa nở đều và rực rỡ như vậy. Cây hoa lên hình rất đẹp, không gian nhà rông phía sau cũng tạo cảm giác rất yên bình. Tôi mong phố núi sẽ có thêm nhiều cảnh đẹp thơ mộng đậm chất đại ngàn như thế này” - bà Trang chia sẻ.

Bà Lương Thị Mộng Trang (thứ 3 từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm cùng bạn bè. Ảnh: Hoàng Hoài

Lần đầu tiên đến Gia Lai và được tận mắt ngắm cây muồng hoa đào, bà Lương Thị Phượng (phường Nông Tiến, tỉnh Tuyên Quang) cho hay: “Đây là lần đầu tiên tôi thấy loài hoa này. Hoa có màu sắc rất đẹp, nổi bật. Không gian nhà rông kết hợp với cây hoa tạo cảm giác rất đặc trưng của phố núi”.

Không chỉ thu hút du khách, cây muồng hoa đào tại Làng Ơp còn góp thêm một điểm nhấn cảnh quan độc đáo cho phố núi Pleiku mỗi độ tháng 5 về. Những không gian mang đậm bản sắc văn hóa kết hợp cùng cảnh sắc thiên nhiên đặc trưng đang trở thành yếu tố hấp dẫn du khách khi đến Gia Lai, nhất là trong năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Từ sáng sớm đến chiều muộn, sân nhà rông làng Ơp luôn nhộn nhịp du khách đến check-in. Ảnh: Hoàng Hoài