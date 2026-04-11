Vĩnh Thịnh đạt và vượt nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Báo cáo tại hội nghị cho biết: Tuy phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ xã Vĩnh Thịnh đã tập trung lãnh đạo thực hiện đạt và vượt 9/14 chỉ tiêu trong quý I.

Trong đó, 4 chỉ tiêu đạt kế hoạch cả năm 2026 bao gồm: tỷ lệ che phủ rừng đạt 82,62%, giải phóng mặt bằng 3/3 dự án, thu gom chất thải rắn nông thôn đạt 62,56%, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%.

Quang cảnh hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ xã Vĩnh Thịnh. Ảnh: D.L

Đặc biệt, Ngày hội thưởng ngoạn hoa trang suối Tà Má năm 2026 đã thu hút hơn 80 ngàn lượt khách đến trải nghiệm với nguồn thu 16 tỷ đồng.

Về công tác xây dựng Đảng, toàn xã có 659 đảng viên sinh hoạt tại 28 chi bộ. Đến nay, 28/28 chi bộ đăng ký thực hiện mô hình “chi bộ 4 tốt”. Hầu hết các chi bộ đã phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Trong quý I, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục trong thời gian tới như: công tác phát triển đảng viên còn chậm so với kế hoạch; công tác chuyển đổi số còn chậm; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong sinh hoạt chi bộ còn hạn chế; tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn chưa đạt kế hoạch.

Trụ sở Đảng ủy xã Vĩnh Thịnh. Ảnh: D.L

Trong quý II, Đảng bộ xã tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Cùng với đó, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thu hoạch các loại cây trồng vụ Đông Xuân và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu.

Xã phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trong quý II đạt tối thiểu 35%. Tích cực phối hợp với nhà đầu tư tổ chức động thổ Dự án chăn nuôi gà đẻ và gà hậu bị ứng dụng công nghệ cao. Hoàn thiện phương án, tiến hành cưỡng chế thu hồi đất đối với Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng suối nước nóng…