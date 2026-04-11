Vĩnh Thịnh đạt và vượt nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội

DUY LÊ
(GLO)- Ngày 10-4, Đảng ủy xã Vĩnh Thịnh (tỉnh Gia Lai) tiến hành hội nghị sơ kết công tác quý I và triển khai nhiệm vụ quý II-2026.

Báo cáo tại hội nghị cho biết: Tuy phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ xã Vĩnh Thịnh đã tập trung lãnh đạo thực hiện đạt và vượt 9/14 chỉ tiêu trong quý I.

Trong đó, 4 chỉ tiêu đạt kế hoạch cả năm 2026 bao gồm: tỷ lệ che phủ rừng đạt 82,62%, giải phóng mặt bằng 3/3 dự án, thu gom chất thải rắn nông thôn đạt 62,56%, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%.

Quang cảnh hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ xã Vĩnh Thịnh. Ảnh: D.L

Đặc biệt, Ngày hội thưởng ngoạn hoa trang suối Tà Má năm 2026 đã thu hút hơn 80 ngàn lượt khách đến trải nghiệm với nguồn thu 16 tỷ đồng.

Về công tác xây dựng Đảng, toàn xã có 659 đảng viên sinh hoạt tại 28 chi bộ. Đến nay, 28/28 chi bộ đăng ký thực hiện mô hình “chi bộ 4 tốt”. Hầu hết các chi bộ đã phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Trong quý I, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục trong thời gian tới như: công tác phát triển đảng viên còn chậm so với kế hoạch; công tác chuyển đổi số còn chậm; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong sinh hoạt chi bộ còn hạn chế; tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn chưa đạt kế hoạch.

Trụ sở Đảng ủy xã Vĩnh Thịnh. Ảnh: D.L

Trong quý II, Đảng bộ xã tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Cùng với đó, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thu hoạch các loại cây trồng vụ Đông Xuân và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu.

Xã phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trong quý II đạt tối thiểu 35%. Tích cực phối hợp với nhà đầu tư tổ chức động thổ Dự án chăn nuôi gà đẻ và gà hậu bị ứng dụng công nghệ cao. Hoàn thiện phương án, tiến hành cưỡng chế thu hồi đất đối với Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng suối nước nóng…

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Mùa hoa xoài dát vàng miền cát trắng Hòa Hội.

Hoa xoài dát vàng miền cát trắng Hòa Hội

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Những ngày cuối tháng 2, vùng đất cát Tân Hóa Nam (xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai) như khoác lên mình tấm áo vàng nhạt khi những vườn xoài đồng loạt bung hoa. Từng tán cây phủ kín những chùm hoa li ti, thắp lên niềm hy vọng cho người trồng xoài.

Đầu xuân về thăm làng văn hóa - du lịch Ơp.

Đầu xuân về thăm làng Ơp

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Giữa nhịp sống hối hả của đô thị Pleiku, làng Ơp vẫn lặng lẽ bảo tồn bản sắc văn hóa của người Jrai. Mái nhà rông vững chãi giữa làng, nhịp cồng chiêng ngân vang hòa cùng vòng xoang uyển chuyển tạo nên sức hút riêng cho “làng trong phố”.

Vân Canh: Nỗ lực vượt khó, khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội

Vân Canh: Nỗ lực vượt khó, khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội

Xuân mới - Khát vọng mới

(GLO)- Với sự quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành và tinh thần chủ động, sáng tạo, xã Vân Canh đã vượt khó, hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng, tạo nền tảng vững chắc bước vào năm 2026 với định hướng phát triển bền vững, gắn kinh tế với văn hóa - xã hội.

Sắc màu cuộc sống bên những ngôi nhà cổ ở Thuận Nghĩa

Trầm mặc nhà cổ ở Thuận Nghĩa

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Giữa nhịp sống hiện đại, ở làng Thuận Nghĩa (xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) vẫn hiện diện một khoảng lặng rất riêng. Đó là những ngôi nhà cổ trầm mặc bên hàng cau, vườn cây, như những mảnh ký ức của làng quê xưa, âm thầm gìn giữ nếp sống, gia phong và dấu ấn của thời gian.

Phường Pleiku khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ.

Phường Pleiku khai trương "Phố đêm Chợ Nhỏ"

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Tối 30-1, tại đường D2, khu vực bờ kè suối Hội Phú (phường Pleiku), UBND phường Pleiku tổ chức lễ khai trương “Phố đêm Chợ Nhỏ” - mô hình không gian văn hóa, ẩm thực và du lịch cộng đồng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn.

Khám phá Phố đêm Chợ Nhỏ. Ảnh: Bảo Ngọc

60s Gia Lai: Khám phá Phố đêm Chợ Nhỏ

60s Gia Lai

(GLO)- Tối 25-1, “Phố đêm Chợ Nhỏ” (phường Pleiku) chính thức đi vào hoạt động thử nghiệm, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm, và thưởng thức ẩm thực, mang đến một nhịp sống đêm mới cho đô thị phố núi.

Hoàn tất công tác chuẩn bị khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ

Hoàn tất công tác chuẩn bị khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ

60s Gia Lai

(GLO)- Trong ngày 25-1, phường Pleiku đã khẩn trương hoàn tất những công đoạn chỉnh trang cuối cùng tại khu vực đường bờ kè Suối Hội Phú, sẵn sàng chào đón du khách khám phá Phố đêm Chợ Nhỏ. Dự án này bắt đầu hoạt động thử nghiệm vào tối ngày 25-1 và sẽ đi vào hoạt động chính thức từ ngày 30-1.

Giữ hồn quê giữa những đổi thay

Tiếp thêm sức sống cho làng nghề nón lá Gò Găng

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Trải qua bao thăng trầm, làng nghề nón lá Gò Găng (phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) vẫn hiện diện trong đời sống văn hóa của người dân địa phương. Hiện nay, nghề chằm nón tuy không còn là nguồn thu nhập chính, song những thợ lâu năm nơi đây vẫn âm thầm gắn bó với nghề, gìn giữ ký ức làng quê.

