Sẵn sàng Ngày hội Ẩm thực Gia Lai 2026: Tinh hoa hội tụ, hương vị lan tỏa

(GLO)- Hòa chung không khí sôi động của Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, Ngày hội Ẩm thực Gia Lai đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng, sẵn sàng mang đến cho du khách một “bữa tiệc” hương vị đặc sắc, hội tụ tinh hoa ẩm thực vùng miền.

Đánh thức vị giác du khách

Với quy mô 50 gian hàng, trong đó có 28 gian hàng ẩm thực cùng sự tham gia của nhiều đầu bếp, giảng viên, doanh nghiệp ẩm thực trong và ngoài tỉnh, sự kiện hứa hẹn trở thành điểm nhấn nổi bật, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Không chỉ là không gian thưởng thức, ngày hội còn là dịp để quảng diễn, tôn vinh giá trị ẩm thực truyền thống và hiện đại. Nổi bật trong chương trình là phần trình diễn của các bếp trưởng đến từ khách sạn, nhà hàng uy tín.

Trong đó, 3 bếp trưởng hội viên Chi hội Đầu bếp tỉnh Gia Lai gồm ông Huỳnh Văn Cường (Nhà hàng Ẩm thực Việt), ông Phùng Ngọc Tú (Khách sạn Fleur De Lys) và ông Đặng Nguyễn Phi Vũ (Khách sạn Odin) sẽ trực tiếp thực hiện màn mổ cá ngừ đại dương và chế biến sashimi - một trong những tiết mục được mong đợi nhất.

Bên cạnh đó, tiết mục làm bánh xèo tôm nhảy do bà Hồ Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Gia Lai, giảng viên Khoa Du lịch, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn phối hợp cùng bà Nguyễn Thị Thu Tâm - Phó Chủ tịch Hội đầu bếp TP. Hồ Chí Minh thực hiện cũng thu hút sự quan tâm. Đây không chỉ là món ăn quen thuộc mà còn được nâng tầm qua bàn tay của những người am hiểu sâu sắc về ẩm thực.

Đầu bếp sẽ quảng diễn các món ăn phục vụ du khách ngay tại Ngày hội. Ảnh: Hải Yến

Chia sẻ trước giờ khai mạc, bà Nguyễn Thị Thu Tâm cho biết: “Tôi đã nhiều lần tham gia các sự kiện ẩm thực tại Quy Nhơn và rất ấn tượng với sự phong phú, mộc mạc nhưng tinh tế của ẩm thực Gia Lai. Tôi kết nối nhiều đầu bếp trong và ngoài nước tham gia quảng diễn ở các ngày hội trước. Lần này, chúng tôi mong muốn mang đến những trải nghiệm vừa truyền thống vừa hiện đại, để du khách không chỉ ăn ngon mà còn hiểu hơn về văn hóa ẩm thực vùng đất này và sẽ góp phần nâng tầm sự kiện, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ”.

Không gian ngày hội còn đậm đà bản sắc Tây Nguyên với món gà nướng cơm lam do các nghệ nhân Đinh A Ngưi và Ngô Thị Kiều Thảo (Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch A Ngưi, xã Tơ Tung) thực hiện. Hương vị đặc trưng của núi rừng kết hợp với cách chế biến truyền thống hứa hẹn mang đến trải nghiệm khó quên cho thực khách. Trong khi đó, phần trình diễn “Đại ngàn Fusion” của anh Nguyễn Duy Huấn (Academy pha chế Quy Nhơn) lại mở ra góc nhìn mới, kết hợp giữa ẩm thực bản địa và phong cách hiện đại.

Kết nối ẩm thực

Theo bà Hồ Thị Thu Hiền, Ngày hội Ẩm thực năm nay không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu món ăn mà còn hướng đến kết nối, giao lưu nghề nghiệp: “Chúng tôi mong muốn tạo không gian để các đầu bếp, doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời giúp du khách hiểu hơn về câu chuyện phía sau mỗi món ăn”.

Điểm đặc biệt của sự kiện là khả năng quy tụ đa dạng các món đặc sản nổi tiếng. Từ phở Nhớ Phố núi, bánh hỏi heo quay, gà lên mâm, bún tôm, bún rạm, bánh xèo Tuy Phước, gỏi lá Yến Vy (Quảng Ngãi), ẩm thực Huế, ẩm thực Sóc Trăng đến các món độc đáo như gân cá, mắt cá ngừ đại dương của Nhà hàng Kami hay phong cách ẩm thực Nhật tại Ikigai…, tất cả tạo nên bức tranh ẩm thực phong phú, hấp dẫn. Nhiều gian hàng còn tổ chức cho du khách thưởng thức miễn phí trong các khung giờ quảng diễn, góp phần tăng sức hút cho ngày hội.

Các món bánh dân gian và bánh hỏi heo quay sẽ được đưa ra phục vụ du khách tại Ngày hội. Ảnh: Hải Yến

Các chủ nhà hàng tham gia Ngày hội cũng bày tỏ sự kỳ vọng lớn. Chị Nguyễn Thị Hồng Yến, nghệ nhân ẩm thực bàn tay vàng quốc gia năm 2025, chủ cơ sở Nhà hàng gỏi lá Yến Vy Kon Tum (Quảng Ngãi), cho biết: “Đây là cơ hội để chúng tôi giới thiệu món ăn đặc trưng đến đông đảo du khách, đồng thời học hỏi thêm nhiều xu hướng mới từ các đầu bếp khác”.

Không gian ngày hội được thiết kế sinh động với khu trưng bày mô hình, khu quảng diễn, khu giao lưu và phỏng vấn đầu bếp. MC tại chương trình sẽ kết nối trực tiếp với các đầu bếp, giúp du khách hiểu rõ hơn về nguyên liệu, kỹ thuật chế biến cũng như câu chuyện văn hóa ẩn sau từng món ăn.

Với sự chuẩn bị công phu, nội dung phong phú và sự góp mặt của nhiều tên tuổi trong giới ẩm thực, Ngày hội Ẩm thực Gia Lai 2026 không chỉ là nơi hội tụ hương vị mà còn là cầu nối văn hóa, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương. Từ những món ăn dân dã đến tinh hoa ẩm thực hiện đại, tất cả đang sẵn sàng để mang đến cho du khách những trải nghiệm đáng nhớ trong Tuần lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia 2026.