Người dùng camera IP cần biết những quy định mới

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, Thông tư số 48/2026/TT-BCA của Bộ Công an chính thức có hiệu lực, lần đầu tiên đưa vào áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 11:2026/BCA về yêu cầu an ninh mạng cơ bản đối với thiết bị camera giám sát sử dụng giao thức Internet (camera IP).

Đây được xem là bước tiến quan trọng nhằm tăng cường bảo vệ dữ liệu cá nhân và hạn chế nguy cơ mất an toàn thông tin từ các thiết bị camera kết nối mạng.

Theo quy chuẩn mới, tất cả camera IP sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh tại Việt Nam phải đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về bảo mật. Một trong những điểm đáng chú ý là mỗi thiết bị phải có mật khẩu mặc định riêng biệt hoặc buộc người dùng thiết lập mật khẩu mới ngay khi kích hoạt lần đầu.

Tin tặc có thể khai thác các lỗ hổng trên camera giám sát để theo dõi người dùng và lấy cắp các hình ảnh nhạy cảm. Ảnh minh họa: VT/Dân Trí

Nhà sản xuất cũng phải triển khai các cơ chế xác thực nhằm ngăn chặn các công cụ dò quét mật khẩu tự động - nguyên nhân khiến nhiều hệ thống camera trước đây bị tin tặc xâm nhập.

Bên cạnh đó, các hãng sản xuất phải cung cấp chức năng cho phép người dùng xóa hoàn toàn dữ liệu cá nhân, cấu hình riêng tư và các khóa mã hóa liên quan trực tiếp trên thiết bị. Quy định này giúp người dùng an tâm hơn khi chuyển nhượng, thanh lý hoặc ngừng sử dụng camera mà không lo dữ liệu còn lưu lại trên hệ thống.

Một yêu cầu mới khác là tính minh bạch trong thu thập dữ liệu. Nhà sản xuất phải công khai rõ các loại dữ liệu camera có khả năng thu thập như hình ảnh, âm thanh, thông tin vị trí hoặc dữ liệu sinh trắc học nếu có. Đồng thời, người dùng phải được quyền đồng ý hoặc rút lại sự đồng ý đối với việc thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân bất cứ lúc nào.

Quy chuẩn cũng yêu cầu camera IP hỗ trợ lưu trữ dữ liệu trên các máy chủ tại Việt Nam, công bố rõ thời hạn bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật và cập nhật phần mềm. Khi phát hiện lỗ hổng bảo mật, thiết bị phải thông báo để người dùng cập nhật bản vá kịp thời, giảm nguy cơ bị tấn công và đánh cắp hình ảnh.

Ngoài ra, camera phải có khả năng tự khôi phục hoạt động ổn định sau sự cố mất điện hoặc gián đoạn kết nối mạng. Việc ban hành QCVN 11:2026/BCA được kỳ vọng sẽ nâng cao mức độ an toàn cho hệ thống camera giám sát, góp phần bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu của người dùng trong môi trường số.