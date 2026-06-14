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Từ ngày 15-6, người dùng phải xác thực sinh trắc học khi đổi điện thoại

Từ ngày 15-6, người dùng phải xác thực sinh trắc học khi đổi điện thoại

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGỌC DUNG NGUYÊN TRƯỜNG NGUYÊN TRƯỜNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung nổi bật: Tăng tốc thi công các công trình, dự án vùng thiên tai; Từ ngày 15-6, người dùng phải xác thực sinh trắc học khi đổi điện thoại; Trẻ dưới 6 tuổi phải khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần mỗi năm; 652 học sinh tham gia cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Tăng tốc thi công các công trình, dự án vùng thiên tai

+ Từ ngày 15-6, người dùng phải xác thực sinh trắc học khi đổi điện thoại

+ Trẻ dưới 6 tuổi phải khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần mỗi năm

+ Hơn 600 golfer tham gia Giải FLC Pleiku Golf Tournament 2026 - Đại ngàn hội tụ

08:24

Nhịp sống hôm nay: 652 học sinh tham gia Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi tỉnh Gia Lai năm 2026

09:34

Sắc màu Việt: Tọa đàm khoa học với chủ đề Bác Hồ với văn hóa Hùng Vương

11:47

Sống khỏe: Cây bụp giấm hỗ trợ kiểm soát huyết áp hiệu quả

13:12

Thời tiết hôm nay: Khu vực Tây Nguyên, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác

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