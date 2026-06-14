(GLO)- Bản tin có các nội dung nổi bật: Tăng tốc thi công các công trình, dự án vùng thiên tai; Từ ngày 15-6, người dùng phải xác thực sinh trắc học khi đổi điện thoại; Trẻ dưới 6 tuổi phải khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần mỗi năm; 652 học sinh tham gia cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi...