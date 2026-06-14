Tin nhanh đầu ngày:
+ Tăng tốc thi công các công trình, dự án vùng thiên tai
+ Từ ngày 15-6, người dùng phải xác thực sinh trắc học khi đổi điện thoại
+ Trẻ dưới 6 tuổi phải khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần mỗi năm
+ Hơn 600 golfer tham gia Giải FLC Pleiku Golf Tournament 2026 - Đại ngàn hội tụ
Nhịp sống hôm nay: 652 học sinh tham gia Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi tỉnh Gia Lai năm 2026
Sắc màu Việt: Tọa đàm khoa học với chủ đề Bác Hồ với văn hóa Hùng Vương
Sống khỏe: Cây bụp giấm hỗ trợ kiểm soát huyết áp hiệu quả
Thời tiết hôm nay: Khu vực Tây Nguyên, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác