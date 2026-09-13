Chung tay phục hồi 10,6 ha rừng tự nhiên tại xã Krong

(GLO)- Ngày 12-9, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) phối hợp với UBND xã Krong và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Pa tổ chức chương trình "Rừng xanh lên 2026 - Phủ xanh đại ngàn".

"Rừng xanh lên" là chương trình phục hồi rừng dài hạn do PanNature khởi xướng từ năm 2022, nhằm góp phần phục hồi rừng tự nhiên tại các vùng cảnh quan quan trọng thuộc khu vực Tây Bắc và Tây Nguyên.

Đến nay, chương trình đã kết nối gần 20 doanh nghiệp và cộng đồng cùng chung tay phục hồi hơn 334 ha rừng, đồng thời thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng địa phương vào công tác bảo vệ rừng, phát triển sinh kế bền vững.

Chương trình "Rừng xanh lên" trồng 7.300 cây xanh nhằm phục hồi 10,6 ha rừng tự nhiên tại xã Krong. Ảnh: ĐVCC

Theo đó, chương trình lần đầu được tổ chức tại Gia Lai, với mục tiêu trồng 7.300 cây xanh nhằm phục hồi 10,6 ha rừng tự nhiên tại xã Krong, thuộc lâm phần do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Pa quản lý.

Nguồn kinh phí thực hiện chương trình khoảng 320 triệu đồng, từ sự đóng góp của các doanh nghiệp: Công ty cổ phần Pizza 4P’s (TP. Hồ Chí Minh), Tập đoàn TH Group thông qua Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (tỉnh Nghệ An), Công ty cổ phần Thực phẩm Khang An (TP. Cần Thơ) và cộng đồng Ví điện tử MoMo tại Việt Nam.

Các đại biểu tham gia chương trình chụp ảnh lưu niệm tại khu vực trồng cây. Ảnh: ĐVCC

Chương trình góp phần phục hồi hệ sinh thái rừng, bảo vệ đa dạng sinh học, đồng thời tạo sinh kế, việc làm cho cộng đồng địa phương. Qua đó, nâng cao ý thức của cộng đồng trong gìn giữ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và góp phần giảm thiểu rủi ro thiên tai cho khu vực Tây Nguyên.