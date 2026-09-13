Cùng London, Paris, thành phố này ở Việt Nam vào top mua sắm hàng đầu thế giới

Danh sách top 50 điểm đến mua sắm hàng đầu thế giới năm 2026 vừa được tạp chí du lịch Travel And Tour World (TTW) công bố, với nhiều cái tên lừng danh như London, Paris, Milan, Singapore… Một thành phố ở Việt Nam cũng góp mặt trong danh sách với vị trí 16.

Bảng xếp hạng do TTW có trụ sở ở Ấn Độ bình chọn nhằm tôn vinh những điểm đến bán lẻ có ảnh hưởng nhất thế giới, nơi mua sắm trở thành cánh cửa dẫn đến văn hóa, nghề thủ công, thời trang, sự đổi mới và bản sắc địa phương.

Được phát triển thông qua nghiên cứu sâu rộng và phân tích so sánh, bảng xếp hạng này ghi nhận những điểm đến mang tới trải nghiệm mua sắm đặc biệt thông qua các cửa hàng bán lẻ xa xỉ, những con phố mua sắm mang tính biểu tượng, chợ truyền thống, nghề thủ công mỹ nghệ có giá cả phải chăng, các hoạt động mua sắm bền vững, cơ sở hạ tầng bán lẻ phát triển, thương hiệu toàn cầu và các sản phẩm địa phương đích thực.

Danh sách năm 2026 dẫn đầu bởi London, tiếp theo là Milan, New York, Thượng Hải, Paris, Tokyo, Zurich, Sydney, Seoul và Vienna. Bảng xếp hạng này nêu bật những điểm đến nơi du khách có thể trải nghiệm toàn bộ các hoạt động mua sắm, từ các khu thời trang nổi tiếng thế giới và các cửa hàng boutique xa xỉ đến các chợ truyền thống, các nhà thiết kế độc lập, đồ thủ công địa phương và các sản phẩm vùng miền độc đáo.

Du khách đi ngang một cửa hàng thời trang cao cấp trên đường Đồng Khởi. Ảnh: Nhật Thịnh

"Những điểm đến trong danh sách cho thấy mua sắm hiện đại đã phát triển vượt ra ngoài các giao dịch đơn thuần, trở thành hành trình trải nghiệm kết nối du khách với sự sáng tạo, di sản và lối sống", TTW nhận xét.

Ở vị trí 16, TTW cho rằng TP.HCM mang đến một trong những trải nghiệm mua sắm sôi động nhất Đông Nam Á, nơi các chợ truyền thống, các nhà thiết kế địa phương và các trung tâm thương mại hiện đại cạnh tranh nhau để thu hút sự chú ý. Thành phố đặc biệt hấp dẫn đối với những du khách thích khám phá các sản phẩm thủ công, dệt may và phong cách sống thường nhật của Việt Nam. Những món hàng nên mua gồm lụa, đồ sơn mài, cà phê, túi xách thủ công, vải thêu, đồ gốm sứ, thời trang địa phương và các sản phẩm thực phẩm Việt Nam.

Ngoài ra, du khách cũng có thể trải nghiệm mua sắm tiết kiệm và mặc cả tại chợ Bến Thành hay các khu mua sắm nổi tiếng ở đường Đồng Khởi, Nguyễn Huệ… TTW cũng nhấn mạnh đến sự độc đáo của việc mua sắm ở TP.HCM khi "các khu chợ nhộn nhịp cùng xưởng thủ công và nhiều cửa hàng thời trang địa phương tạo nên sự pha trộn sống động giữa truyền thống và hiện đại của Việt Nam".

Tại Đông Nam Á, ngoài TP.HCM còn có Singapore ở vị trí 12, tiếp theo là Kuala Lumpur (20), Bangkok (32) và Jakarta (39).

Theo Vi Nguyễn (TNO)