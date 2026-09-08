Việt Nam thuộc top 3 châu Á về khả năng giữ chân du khách

Việt Nam tiếp tục nằm trong top 3 điểm đến châu Á có tỷ lệ du khách quay lại cao nhất, trong khi Đà Nẵng tăng hai bậc, vươn lên vị trí thứ 6 trong nhóm các thành phố hấp dẫn khách trở lại nhiều nhất khu vực.

Theo dữ liệu do nền tảng du lịch trực tuyến Agoda công bố ngày 8-9, bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên dữ liệu đặt phòng trong 6 tháng đầu năm 2026. Kết quả cho thấy, Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí trong top 3 điểm đến châu Á có tỷ lệ du khách quay lại cao nhất. Đây được xem là một chỉ dấu đáng chú ý trong bối cảnh các điểm đến ngày càng cạnh tranh không chỉ về khả năng thu hút khách mới mà còn ở việc tạo ra trải nghiệm đủ hấp dẫn để du khách lựa chọn quay trở lại.

Ở bảng xếp hạng các thành phố tại châu Á, Tokyo vươn lên đứng đầu, vượt Bangkok. Bali lần đầu tiên giữ vị trí thứ ba, tiếp theo là Seoul và Osaka. Đáng chú ý, Đà Nẵng tăng hai bậc so với năm trước để đứng thứ 6 châu Á. Các vị trí còn lại trong top 10 lần lượt thuộc về Kuala Lumpur, Fukuoka, Đài Bắc và Johor Bahru.

Theo Agoda, sức hút của Đà Nẵng đến từ sự kết hợp giữa nghỉ dưỡng biển, hệ thống dịch vụ du lịch ngày càng hoàn thiện và khả năng kết nối thuận tiện với các điểm đến lân cận. Từ Đà Nẵng, du khách có thể dễ dàng kết hợp hành trình tới phố cổ Hội An, di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận, hoặc tham quan các khu vui chơi, nghỉ dưỡng trên núi như Sun World Ba Na Hills.

Sự đa dạng của sản phẩm được cho là một trong những yếu tố giúp thành phố biển miền Trung không chỉ thu hút khách trong chuyến đi đầu tiên mà còn tạo động lực để du khách quay trở lại với những hành trình và trải nghiệm khác nhau.

Đà Nẵng vươn lên vị trí thứ 6 châu Á về tỷ lệ du khách quay lại trong nửa đầu năm 2026. Ảnh: CTV

Xét riêng thị trường Việt Nam, 5 điểm đến có tỷ lệ du khách quay lại cao nhất trong nửa đầu năm 2026 lần lượt là Đà Nẵng, TP.HCM, Nha Trang, Hà Nội và Phú Quốc. Một số đô thị lớn cũng cải thiện đáng kể thứ hạng. Hà Nội tăng hai bậc so với năm trước, trong khi TP.HCM tăng một bậc. Sa Pa dù chưa vào nhóm 5 điểm đến dẫn đầu cũng ghi nhận mức tăng đáng chú ý khi tăng ba bậc. Sức hút của điểm đến vùng cao này còn thể hiện qua dữ liệu đặt hoạt động trải nghiệm trên Agoda, khi Sun World Fansipan Legend là hoạt động được đặt nhiều nhất tại Việt Nam trong 6 tháng đầu năm.

Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia Agoda tại Việt Nam, nhận định việc Việt Nam tiếp tục nằm trong top 3 châu Á về tỷ lệ khách quay lại phản ánh sự đa dạng của sản phẩm du lịch trong nước. Mỗi điểm đến đang tạo ra những lý do khác nhau để khách trở lại, từ nhịp sống đô thị tại Hà Nội, TP.HCM đến du lịch biển tại Đà Nẵng hay cảnh quan vùng núi Sa Pa. Đặc biệt, việc Đà Nẵng vươn lên vị trí thứ 6 châu Á được đánh giá là tín hiệu cho thấy sức hút của điểm đến này không chỉ mang tính thời điểm mà đang dần hình thành khả năng giữ chân và kéo khách trở lại.

Việt Nam tiếp tục nằm trong top 3 điểm đến châu Á có tỷ lệ du khách quay lại cao nhất. Ảnh: CTV

Trong ngành du lịch, tỷ lệ khách quay lại được xem là một trong những chỉ dấu quan trọng về chất lượng trải nghiệm và sức cạnh tranh của điểm đến. Khác với lượng tìm kiếm hay số lượt khách trong một thời điểm, quyết định quay lại thường phụ thuộc vào tổng hòa nhiều yếu tố như sản phẩm, dịch vụ, hạ tầng, mức độ thuận tiện, giá trị trải nghiệm và khả năng liên tục tạo ra những điều mới mẻ.

Việc nhiều điểm đến Việt Nam cải thiện thứ hạng vì vậy cho thấy dư địa để ngành du lịch chuyển từ mục tiêu thu hút số lượng khách sang tăng mức độ trung thành, thời gian lưu trú và chi tiêu của du khách. Đây cũng là yếu tố quan trọng để các điểm đến nâng cao giá trị từ mỗi lượt khách, thay vì chỉ phụ thuộc vào tốc độ tăng trưởng lượng khách mới.

Theo Lê Nam (TNO)