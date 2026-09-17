Biểu tượng Rồng-Tiên dần lộ diện tại Nhà hát APEC Phú Quốc

50 cột quanh Nhà biểu diễn đa năng APEC Phú Quốc đang từng bước được lắp dựng, định hình lớp kiến trúc gợi truyền thuyết “Con Rồng cháu Tiên”. Công trình 4.030 chỗ đặt mục tiêu khép kín mặt ngoài vào cuối tháng 10 tới.

Những ngày đầu tháng 9, Nhà biểu diễn đa năng (Nhà hát đa năng APEC) thuộc cụm công trình phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc bước vào cao điểm lắp dựng hệ cột bao quanh khối nhà hát hình tròn.

Trên công trường, từng cấu kiện lớn được cẩu lên, căn chỉnh và lắp đặt vào vị trí. Các đường cong vươn cao dần hiện rõ, tạo nên diện mạo đặc trưng của công trình văn hóa - nghệ thuật quy mô 4.030 chỗ.

Ngay cả trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2-9, hàng nghìn kỹ sư, công nhân vẫn bám công trường, duy trì các mũi thi công, theo sát những mốc tiến độ đã đề ra.

Hiện trường thi công lắp hệ cột đỡ mái mặt trước nhà hát

Thiết kế 3D nhà hát khi hoàn thiện

Hệ cột bao quanh nhà hát không chỉ giữ vai trò kết cấu, nâng đỡ phần mái có quy mô lớn và kiến trúc phức tạp, mà còn là một phần quan trọng trong câu chuyện thiết kế của công trình

Theo đại diện bộ phận Xây dựng Dự án Trung tâm Hội nghị APEC và nhà hát Đa năng (thuộc tập đoàn Sun Group), đến nay gần 30 trong tổng số 50 cột đã được lắp đặt hoàn thiện. Dự kiến trong khoảng một tuần tới nếu thời tiết thuận lợi, việc lắp đặt cột này sẽ hoàn thiện đồng bộ. Cùng với việc đẩy nhanh lắp dựng hệ cột, nhiều hạng mục kết cấu quan trọng của Nhà biểu diễn đa năng đã hoàn thành.

Đến nay, khoảng 98% kết cấu bê tông cốt thép đã được thi công, giúp hình khối chính của công trình cơ bản định hình

Hệ giàn và khung đỡ mái của khối nhà hát hình tròn, với tổng khối lượng khoảng 3.000 tấn, cũng hoàn tất lắp dựng. Công trình đặt mục tiêu hoàn thành khép kín mặt ngoài trong quý 4/2026 và phần nội thất vào ngày 31-3-2027.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án, công trình duy trì tiến độ, bảo đảm kỹ thuật, chất lượng và an toàn nhờ có sự phối hợp giữa chủ đầu tư, đơn vị thi công và các đối tác. Trong đó, đặc biệt có sự hỗ trợ kịp thời từ đối tác ngân hàng NCB trong việc cung cấp tín dụng, bảo lãnh, L/C và bao thanh toán, hỗ trợ các nhà thầu chủ động nguồn lực thi công dự án.

Nhà biểu diễn đa năng được thiết kế theo dạng khối tròn, biểu tượng cho Trời, đặt cạnh Trung tâm Hội nghị và Triển lãm mang hình khối vuông, biểu trưng cho Đất. Tổng thể thiết kế của cụm công trình đặc biệt quan trọng này trong các dự án phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc gợi nhắc quan niệm “Trời tròn - Đất vuông” trong văn hóa phương Đông.

Câu chuyện nguồn cội tiếp tục được thể hiện qua 50 cột bao quanh nhà hát, ẩn dụ cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển trong truyền thuyết “Con Rồng cháu Tiên”. Hình dáng vươn cao, đan xen của hệ cột đồng thời gợi liên tưởng đến lũy tre làng - hình ảnh quen thuộc trong không gian văn hóa Việt.

Khi hoàn thiện, hệ mái sẽ tiếp nối câu chuyện nguồn cội bằng ngôn ngữ kiến trúc đương đại, với những lớp mái gợi hình vảy rồng và truyền thuyết “Con Rồng cháu Tiên”

Được khởi công vào quý 4/2025, Nhà hát đa năng có diện tích mái 17.250 m², tổng diện tích sàn xây dựng 54.680 m², gồm 6 tầng nổi và một tầng hầm. Khi hoàn thành, công trình dự kiến sẽ là nơi tổ chức lễ khai mạc, bế mạc APEC 2027 cùng các chương trình văn hóa, nghệ thuật trong khuôn khổ sự kiện.

Với sức chứa hơn 4.000 chỗ, công trình thuộc nhóm nhà hát có quy mô hàng đầu châu Á, lớn hơn Dolby Theatre tại Mỹ - địa điểm quen thuộc của lễ trao giải Oscar với khoảng 3.400 chỗ ngồi

Cùng với Trung tâm Hội nghị và Triển lãm, Nhà biểu diễn đa năng là một hạng mục quan trọng trong quần thể hạ tầng mới đang được kiến tạo tại Phú Quốc. Quần thể này sẽ kết nối với Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc mở rộng, đại lộ ĐT.975, tuyến đường sắt đô thị LRT cùng hệ thống nghỉ dưỡng, thương mại và giải trí do Sun Group đầu tư tại khu vực lân cận.

Hệ thống hạ tầng đồng bộ được kỳ vọng giúp Phú Quốc đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe của Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, đồng thời nâng cao năng lực đăng cai các sự kiện quốc tế trong tương lai.

Sau APEC 2027, Nhà hát đa năng sẽ tiếp tục được vận hành như một trung tâm nghệ thuật và sự kiện mới của đảo Ngọc, đủ sức tổ chức các liên hoan phim, đại nhạc hội, chương trình biểu diễn và sự kiện văn hóa quy mô lớn. Công trình được kỳ vọng trở thành một di sản lâu dài sau APEC, góp phần đưa Phú Quốc tiến gần hơn tới vị thế trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, sự kiện và giải trí có sức cạnh tranh trong khu vực.

Theo Hà Khanh (TNO)