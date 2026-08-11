Khám phá Hòn Khô - điểm đến không thể bỏ lỡ khi đến Quy Nhơn Đông

Hòn Khô níu chân du khách bằng làn nước trong vắt, những ghềnh đá mang dấu ấn của thời gian, hệ sinh thái biển phong phú và nhịp sống bình yên của làng chài Nhơn Hải nằm ngay bên bờ.

Hòn Khô níu chân du khách bằng làn nước trong vắt. (Nguồn: Vietnam+)

Giữa vùng biển trong xanh của phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai, Hòn Khô hiện lên như một nét chấm phá mộc mạc nhưng đầy sức hút.

Không có những khu nghỉ dưỡng san sát hay các công trình bêtông đồ sộ, hòn đảo nhỏ này níu chân du khách bằng làn nước trong vắt, những ghềnh đá mang dấu ấn của thời gian, hệ sinh thái biển phong phú và nhịp sống bình yên của làng chài Nhơn Hải nằm ngay bên bờ.

Từ trung tâm Quy Nhơn, du khách đi theo cầu Thị Nại đến làng chài Nhơn Hải với quãng đường khoảng 18-20km. Từ bến cá của làng, chỉ mất khoảng 10 phút đi canô hoặc tàu gỗ là Hòn Khô hiện ra giữa biển khơi.

Khoảng cách không quá xa giúp nơi đây trở thành điểm đến phù hợp cho những chuyến đi trong ngày, đồng thời dễ dàng kết nối với các điểm du lịch nổi tiếng khác của vùng biển Quy Nhơn Đông như Eo Gió, Kỳ Co hay đầm Thị Nại.

Tên gọi Hòn Khô xuất phát từ chính dáng vẻ của hòn đảo. Đảo có diện tích không lớn, địa hình chủ yếu là đá, ít cây cao, vì vậy từ xa nhìn lại như một khối đá khổng lồ nổi lên giữa mặt biển. Chính sự mộc mạc ấy lại tạo nên nét riêng mà hiếm nơi nào có được. Dưới ánh nắng miền Trung, những vách đá xám bạc tương phản với màu nước xanh ngọc tạo nên khung cảnh vừa hoang sơ vừa hùng vĩ.

Điều làm nên sức hấp dẫn của Hòn Khô không chỉ nằm ở cảnh quan trên mặt nước mà còn ở thế giới dưới lòng biển. Khu vực quanh đảo sở hữu những rạn san hô tự nhiên với nhiều chủng loại san hô cứng, san hô mềm cùng các loài cá nhiệt đới sinh sống.

Nhờ mực nước khá nông và độ trong cao vào mùa biển lặng, hoạt động lặn ngắm san hô đã trở thành trải nghiệm được nhiều du khách lựa chọn khi đến đây.

Hoạt động lặn ngắm san hô đã trở thành trải nghiệm được nhiều du khách lựa chọn khi đến đây. (Nguồn: Vietnam+)

Một hiện tượng tự nhiên thú vị khác ở Hòn Khô là dải cát nổi nối từ bờ ra phía đảo khi thủy triều xuống thấp. Đây là hiện tượng phụ thuộc hoàn toàn vào mực nước biển nên thời điểm xuất hiện thay đổi theo từng ngày và từng con nước. Vì vậy, du khách muốn trải nghiệm nên tham khảo trước thông tin từ người dân địa phương hoặc các đơn vị vận chuyển để lựa chọn thời gian phù hợp.

Nếu Hòn Khô mang vẻ đẹp của thiên nhiên thì làng chài Nhơn Hải lại đem đến những cảm nhận gần gũi về đời sống cư dân miền biển.

Mỗi sáng sớm, hàng chục chiếc thuyền đánh cá nối nhau trở về sau một đêm bám biển. Tiếng máy tàu, tiếng gọi nhau chuyển cá, tiếng sóng vỗ hòa quyện tạo nên nhịp sống đặc trưng của một làng chài đã tồn tại qua nhiều thế hệ.

Không chỉ lưu giữ nghề khai thác hải sản truyền thống, Nhơn Hải còn bảo tồn nhiều giá trị văn hóa biển, trong đó có lễ hội Cầu ngư và nghệ thuật hô bá trạo - những nét sinh hoạt tín ngưỡng gắn bó mật thiết với cộng đồng ngư dân vùng duyên hải.

Ẩm thực cũng là một lý do khiến nhiều người muốn quay trở lại Hòn Khô. Hải sản ở Nhơn Hải chủ yếu được đánh bắt trong ngày nên luôn giữ được độ tươi ngon. Từ nhum biển nướng mỡ hành, mực lá, ghẹ, cua, tôm đến các loại cá biển, tất cả đều được chế biến theo cách giản dị để giữ trọn vị ngọt tự nhiên. Một bữa cơm bên bờ biển với hải sản vừa cập bến, thêm chút gió mặn và tiếng sóng rì rào, đủ để trở thành ký ức khó quên đối với nhiều du khách.

Thời điểm thích hợp để khám phá Hòn Khô thường là mùa biển lặng, từ khoảng tháng Ba đến tháng Chín. Đây là lúc trời ít mưa, sóng êm, nước biển trong, thuận lợi cho việc di chuyển bằng ca nô cũng như các hoạt động tham quan và lặn ngắm san hô. Vào mùa mưa bão, việc đưa khách ra đảo phụ thuộc vào điều kiện thời tiết nhằm bảo đảm an toàn.

Những năm gần đây, cùng với Eo Gió, Kỳ Co và làng chài Nhơn Hải, Hòn Khô trở thành một trong những điểm nhấn quan trọng trong định hướng phát triển du lịch biển của phường Quy Nhơn Đông. Địa phương đang đẩy mạnh mô hình du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, gìn giữ văn hóa bản địa và nâng cao sinh kế cho người dân.

Theo Vietnam+