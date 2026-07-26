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Khảo sát xây dựng tour Quy Nhơn-Pleiku cho khách Hàn Quốc

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HOÀNG NGỌC HOÀNG NGỌC

(GLO)- Ngày 26-7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Công ty TNHH Hanatour Vietnam tổ chức chương trình famtrip khảo sát các điểm du lịch văn hóa, thiên nhiên tại khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai.

Tham gia đoàn famtrip có đại diện lãnh đạo Hanatour Hàn Quốc, Hanatour Việt Nam cùng các đối tác đang trực tiếp khai thác thị trường khách Hàn Quốc tại miền Trung.

Hoạt động nằm trong chương trình khảo sát tuyến du lịch Quy Nhơn -Pleiku nhằm đánh giá tiềm năng, lựa chọn điểm đến để xây dựng các sản phẩm du lịch mới phù hợp với thị trường Hàn Quốc.

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Đoàn famtrip tham quan và trải nghiệm văn hóa tại làng Plei Ớp. Ảnh: Hoàng Ngọc

Tại khu vực phía Tây tỉnh, đoàn đã tham quan Làng văn hóa du lịch Plei Ớp (phường Pleiku), trải nghiệm không gian văn hóa cồng chiêng và thưởng thức ẩm thực truyền thống của người Jrai. Đoàn cũng khảo sát núi lửa Chư Đang Ya (xã Biển Hồ) và dự án sân golf FLC Đak Đoa (xã Đak Đoa).

Pleiku là điểm đến mới được Hanatour dành sự quan tâm, kỳ vọng có thể kết nối với Quy Nhơn để hình thành các chương trình du lịch mới dành cho du khách Hàn Quốc, kết hợp trải nghiệm biển với văn hóa, thiên nhiên cao nguyên.

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Đoàn Famtrip tìm hiểu về dự án sân golf Đak Đoa. Ảnh: Hoàng Ngọc

Trước đó, đoàn famtrip đã khảo sát Khu du lịch Kỳ Co, điểm du lịch đảo Hòn Khô - Nhơn Hải (phường Quy Nhơn Đông), Crown Retreat Resort Quy Nhơn (xã Cát Tiến) và Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn).

Chương trình khảo sát hướng tới xây dựng tuyến du lịch kết nối Quy Nhơn - Pleiku, qua đó đa dạng hóa sản phẩm, tăng sức hấp dẫn của du lịch Gia Lai đối với thị trường Hàn Quốc và mở thêm cơ hội thu hút khách quốc tế đến địa phương.

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(GLO)- Ngày 25-7, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với Công ty TNHH Hanatour Vietnam, FLC Quy Nhơn, cùng một số ngành, địa phương, tổ chức chương trình famtrip khảo sát phát triển sản phẩm du lịch Gia Lai dành cho thị trường Hàn Quốc.

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