Top 5 điểm đến được du khách Việt lựa chọn cho kỳ nghỉ lễ 2-9

Trong đó, TP. Hồ Chí Minh đứng đầu danh sách. Dữ liệu Traveloka cho thấy thành phố tiếp tục là một trong những trung tâm du lịch nội địa lớn nhất cả nước, với khoảng 1/5 các chuyến du lịch nội địa trên nền tảng này có điểm kết thúc tại đây.
Hà Nội đứng ở vị trí tiếp theo, duy trì sức hút nhờ các giá trị lịch sử, văn hóa và hệ thống dịch vụ du lịch đa dạng.
Đà Nẵng cũng nằm trong nhóm 3 điểm đến được đặt dịch vụ nhiều nhất. Sức hút của thành phố biển này tiếp tục được duy trì trong mùa du lịch năm nay. Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 vừa qua, Đà Nẵng đã đón khoảng 1,46 triệu lượt khách, trong đó khoảng 839.000 lượt là khách Việt.
Hai điểm đến biển đảo là Côn Đảo và Phú Quốc lần lượt hoàn thiện nhóm 5 lựa chọn nổi bật của du khách Việt dịp 2-9. Đây cũng là những điểm đến từng ghi nhận sức hút lớn trong các kỳ nghỉ trước, đặc biệt đối với nhu cầu nghỉ dưỡng biển, đảo.
Theo Traveloka, xu hướng lựa chọn điểm đến dịp Quốc khánh năm nay cho thấy du khách Việt vẫn ưu tiên các đô thị lớn kết hợp trải nghiệm văn hóa, vui chơi, cùng những điểm nghỉ dưỡng biển, đảo. Kết quả này cũng phản ánh sự đa dạng trong nhu cầu du lịch nội địa trong bối cảnh thị trường tiếp tục tăng trưởng.