Top 5 điểm đến được du khách Việt lựa chọn cho kỳ nghỉ lễ 2-9

(GLO)- Theo dữ liệu trong Traveloka SEA Index được Traveloka công bố, 5 điểm đến tại Việt Nam có lượng đặt dịch vụ cao nhất của du khách Việt cho kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay gồm TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Côn Đảo và Phú Quốc.

Trong đó, TP. Hồ Chí Minh đứng đầu danh sách. Dữ liệu Traveloka cho thấy thành phố tiếp tục là một trong những trung tâm du lịch nội địa lớn nhất cả nước, với khoảng 1/5 các chuyến du lịch nội địa trên nền tảng này có điểm kết thúc tại đây.

Hà Nội đứng ở vị trí tiếp theo, duy trì sức hút nhờ các giá trị lịch sử, văn hóa và hệ thống dịch vụ du lịch đa dạng.

Thị trấn Hoàng Hôn (Phú Quốc) là một trong những điểm đến được du khách yêu thích. Ảnh: Phương Vi

Đà Nẵng cũng nằm trong nhóm 3 điểm đến được đặt dịch vụ nhiều nhất. Sức hút của thành phố biển này tiếp tục được duy trì trong mùa du lịch năm nay. Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 vừa qua, Đà Nẵng đã đón khoảng 1,46 triệu lượt khách, trong đó khoảng 839.000 lượt là khách Việt.

Hai điểm đến biển đảo là Côn Đảo và Phú Quốc lần lượt hoàn thiện nhóm 5 lựa chọn nổi bật của du khách Việt dịp 2-9. Đây cũng là những điểm đến từng ghi nhận sức hút lớn trong các kỳ nghỉ trước, đặc biệt đối với nhu cầu nghỉ dưỡng biển, đảo.

Xu hướng chọn điểm đến cho kỳ nghỉ năm nay là các điểm đến biển đảo với đa dạng dịch vụ giải trí. Ảnh: Phương Vi

Theo Traveloka, xu hướng lựa chọn điểm đến dịp Quốc khánh năm nay cho thấy du khách Việt vẫn ưu tiên các đô thị lớn kết hợp trải nghiệm văn hóa, vui chơi, cùng những điểm nghỉ dưỡng biển, đảo. Kết quả này cũng phản ánh sự đa dạng trong nhu cầu du lịch nội địa trong bối cảnh thị trường tiếp tục tăng trưởng.