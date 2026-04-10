Gia Lai hôm nay
Du lịch xanh
Điểm đến Gia Lai
Khám phá và trải nghiệm
Kỹ năng sống
Văn hóa và Bản sắc
Ẩm thực Gia Lai
Cẩm nang du lịch
Đi muôn phương
Multimedia
{ Gia Lai sáng tạo { Emagazine { Infographic { Gia Lai mỗi tuần một điểm đến { Video { 60s Gia Lai

Đi muôn phương

Huế vào top ngắm chim đẹp nhất thế giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
G.B (Theo TNO, LĐO)

(GLO)- Tạp chí du lịch Mỹ CN Traveler bình chọn điểm đến Huế của Việt Nam vào top ngắm chim đẹp nhất thế giới

Với hơn 900 loài chim trong cả nước, bao gồm 18 loài đặc hữu, Việt Nam là điểm đến không thể bỏ lỡ trong danh sách top ngắm chim đẹp nhất thế giới, nổi bật là ở Huế.

Ẩn mình giữa dãy Trường Sơn hùng vĩ, Vườn Quốc Gia Bạch Mã tại Huế (Việt Nam) từ lâu đã được mệnh danh là “nàng thơ của miền Trung”. Nơi đây hội tụ đủ vẻ đẹp của núi rừng nguyên sơ, thác nước trắng xóa, hồ xanh phẳng lặng và những cung đường mây bay lãng đãng. Vườn Quốc Gia Bạch Mã là một trong những điểm đến tại Huế được xem là nơi lý tưởng cho người yêu thiên nhiên khám phá, là địa điểm hàng đầu, thuộc top thế giới có nhiều loài chim đặc hữu, quý hiếm mà du khách có thể chiêm ngưỡng.

Với hệ sinh thái đa dạng, là nơi sinh sống của nhiều loài động thực vật quý hiếm, Vườn quốc gia Bạch Mã đã được ghi danh vào hệ thống Vườn di sản ASEAN.

Những chú chim hút mật đỏ thắm nổi bật với bộ lông lấp lánh có tại các vùng miền Trung Việt Nam. Ảnh: Internet

Ngoài ra, các vùng miền Trung Việt Nam còn có hệ sinh thái đa dạng và các loài chim quý hiếm, từ những chú drongo đuôi vợt hót líu lo, trông gần như hoàn hảo đến khó tin, cho đến những chú chim hút mật đỏ thắm (ảnh) nổi bật với bộ lông lấp lánh như hộp châu báu.

Cũng theo Tạp chí du lịch bình chọn điểm đến cho chuyến du lịch ngắm chim đang bùng nổ trong năm 2026, ngoài Huế của Việt Nam, còn có những điểm đến sau có thể chiêm ngưỡng những loài chim tuyệt vời nhất thế giới.

Điểm đến Vườn quốc gia lớn nhất Sri Lanka là Wilpattu và vị trí thứ hai thuộc về Vườn Quốc gia Yala, du khách nhanh chóng say mê hệ chim muông phong phú bởi là nơi sinh sống của 34 loài đặc hữu, như loài chim ác là mặt đỏ (ảnh) quý hiếm và chim ác là xanh nổi bật, cũng như các loài chim ăn ong có màu sắc rực rỡ và chim mỏ sừng Malabar hấp dẫn.

Loài chim ác là mặt đỏ quý hiếm có tại Sri Lanka. Ảnh: Dy Ranasinghe

Thêm nữa là điểm đến Langkawi của Malaysia-nằm trên tuyến đường di cư Đông Á - Úc (một trong những tuyến đường chính của các loài chim di cư), Langkawi có hơn 260 loài chim, trong đó 30% là chim di cư.

Ngoài ra, du khách cũng có thể ngắm chim tại những địa điểm trong danh sách bình chọn của CN Traveler như: Maasai Mara và núi Kenya (Kenya); Bandhavgarh (Ấn Độ); Anjavay (Madagascar); Spean Bridge (Scotland); Monteverde và tỉnh Limón (Costa Rica); Bras d’Eau (Mauritius); Bắc Palawan (Philippines); và Chocó-Andino (Ecuador).

Đánh giá bài viết

'Mái nhà chênh vênh' ở Tà Xùa thành điểm check-in độc nhất vô nhị

Phóng tầm mắt giữa đại ngàn Tây Bắc hùng vĩ, một mái nhà chênh vênh tại xã Tà Xùa, tỉnh Sơn Lan trở thành tọa độ sống ảo được săn đón nhất hiện nay. Vị trí đắc địa giúp du khách dễ dàng sở hữu bức ảnh 'chạm mây', biến nơi đây thành điểm hẹn không thể bỏ lỡ của những đôi chân cuồng đi.

Lớp dạy may áo dài đặc biệt ở phố núi Pleiku

(GLO)- Trong căn phòng nhỏ của Câu lạc bộ (CLB) Áo dài Sống Xanh Pleiku (32-34 Tô Hoài, phường Phù Đổng, TP. Pleiku), nhà thiết kế (NTK) Nguyễn Hạnh lặng lẽ truyền dạy từng kỹ năng cơ bản để may ráp một bộ áo dài hoàn chỉnh cho 2 học viên câm điếc.

Khởi nghiệp với mô hình cà phê bán... không gian làm việc

Thay vì chỉ bán thức uống, một chủ quán đã tìm ra hướng đi mới: bán không gian làm việc ngay trong quán cà phê của mình. Với mức phí chỉ 25.000 đồng/4 tiếng đồng hồ, khách hàng có thể thoải mái sử dụng chỗ ngồi, wifi, ổ điện miễn phí và tận hưởng một môi trường yên tĩnh để học tập, làm việc.