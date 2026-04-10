Huế vào top ngắm chim đẹp nhất thế giới

Với hơn 900 loài chim trong cả nước, bao gồm 18 loài đặc hữu, Việt Nam là điểm đến không thể bỏ lỡ trong danh sách top ngắm chim đẹp nhất thế giới, nổi bật là ở Huế.

Ẩn mình giữa dãy Trường Sơn hùng vĩ, Vườn Quốc Gia Bạch Mã tại Huế (Việt Nam) từ lâu đã được mệnh danh là “nàng thơ của miền Trung”. Nơi đây hội tụ đủ vẻ đẹp của núi rừng nguyên sơ, thác nước trắng xóa, hồ xanh phẳng lặng và những cung đường mây bay lãng đãng. Vườn Quốc Gia Bạch Mã là một trong những điểm đến tại Huế được xem là nơi lý tưởng cho người yêu thiên nhiên khám phá, là địa điểm hàng đầu, thuộc top thế giới có nhiều loài chim đặc hữu, quý hiếm mà du khách có thể chiêm ngưỡng.

Với hệ sinh thái đa dạng, là nơi sinh sống của nhiều loài động thực vật quý hiếm, Vườn quốc gia Bạch Mã đã được ghi danh vào hệ thống Vườn di sản ASEAN.

Những chú chim hút mật đỏ thắm nổi bật với bộ lông lấp lánh có tại các vùng miền Trung Việt Nam. Ảnh: Internet

Ngoài ra, các vùng miền Trung Việt Nam còn có hệ sinh thái đa dạng và các loài chim quý hiếm, từ những chú drongo đuôi vợt hót líu lo, trông gần như hoàn hảo đến khó tin, cho đến những chú chim hút mật đỏ thắm (ảnh) nổi bật với bộ lông lấp lánh như hộp châu báu.

Cũng theo Tạp chí du lịch bình chọn điểm đến cho chuyến du lịch ngắm chim đang bùng nổ trong năm 2026, ngoài Huế của Việt Nam, còn có những điểm đến sau có thể chiêm ngưỡng những loài chim tuyệt vời nhất thế giới.

Điểm đến Vườn quốc gia lớn nhất Sri Lanka là Wilpattu và vị trí thứ hai thuộc về Vườn Quốc gia Yala, du khách nhanh chóng say mê hệ chim muông phong phú bởi là nơi sinh sống của 34 loài đặc hữu, như loài chim ác là mặt đỏ (ảnh) quý hiếm và chim ác là xanh nổi bật, cũng như các loài chim ăn ong có màu sắc rực rỡ và chim mỏ sừng Malabar hấp dẫn.

Loài chim ác là mặt đỏ quý hiếm có tại Sri Lanka. Ảnh: Dy Ranasinghe

Thêm nữa là điểm đến Langkawi của Malaysia-nằm trên tuyến đường di cư Đông Á - Úc (một trong những tuyến đường chính của các loài chim di cư), Langkawi có hơn 260 loài chim, trong đó 30% là chim di cư.

Ngoài ra, du khách cũng có thể ngắm chim tại những địa điểm trong danh sách bình chọn của CN Traveler như: Maasai Mara và núi Kenya (Kenya); Bandhavgarh (Ấn Độ); Anjavay (Madagascar); Spean Bridge (Scotland); Monteverde và tỉnh Limón (Costa Rica); Bras d’Eau (Mauritius); Bắc Palawan (Philippines); và Chocó-Andino (Ecuador).