Lễ hội bánh mì Việt Nam lần 4 diễn ra từ 23 đến 26-4

(GLO)- Với chủ đề “Bánh mì Việt Nam, giá trị ẩm thực thế giới - lan tỏa năm châu”, Lễ hội bánh mì lần thứ 4 năm 2026 là nơi giao thoa văn hóa Việt - Pháp. Sự kiện diễn ra từ ngày 23 đến 26-4 tại Công viên Lê Văn Tám (TP. Hồ Chí Minh).

Cụm tiểu cảnh bánh mì xưa của Lễ hội bánh mì lần thứ 4. Ảnh: BTC/TNO

Lễ hội năm nay có quy mô 150 gian hàng, dự kiến đón hơn 200.000 lượt khách đến tham quan trải nghiệm. Đặc biệt, Lễ hội có sự tham gia của Hoa hậu H’Hen Niê và Blogger Ngô Trần Hải An với vai trò đại sứ cho lễ hội.

Điểm nhấn là thiết kế không gian lễ hội với ý tưởng kết hợp giữa hoa sen Việt Nam và tháp Eiffel của Pháp. Cổng lễ hội được tạo hình từ các linh vật năm Ngọ cùng tiểu cảnh hoa sen.

Bên cạnh đó là nhiều khu vực trải nghiệm sáng tạo như không gian giao thoa ẩm thực Việt - Pháp; nhiều tiểu cảnh độc lạ để khách đến chụp ảnh check-in như:"máy bay bánh mì", tháp sen bày 50 món chay, cụm cà phê phin, bánh mì và tháp Eiffel cách điệu...

Bánh mì Việt Nam đã định vị được thương hiệu trên bản đồ ẩm thực thế giới. Ảnh: T.H.L

Ngoài ra, Lễ hội còn tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn như: Xác lập kỷ lục hoặc biểu diễn 50 món chay ăn kèm bánh mì; quầy lưu niệm với các sản phẩm liên quan đến bánh mì; chương trình ca nhạc đặc sắc; không gian giao thương với các gian hàng ẩm thực hấp dẫn phục vụ du khách; tặng xe bánh mì khởi nghiệp…

Qua các kỳ tổ chức trước, Lễ hội bánh mì đã góp phần nâng tầm hình ảnh bánh mì Việt trên bản đồ ẩm thực thế giới, đồng thời trở thành sự kiện thu hút đông đảo người dân và du khách trong và ngoài nước.