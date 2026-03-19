Lễ hội bánh mì Việt Nam lần 4 diễn ra từ 23 đến 26-4

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN (theo NDO, TNO)

(GLO)- Với chủ đề “Bánh mì Việt Nam, giá trị ẩm thực thế giới - lan tỏa năm châu”, Lễ hội bánh mì lần thứ 4 năm 2026 là nơi giao thoa văn hóa Việt - Pháp. Sự kiện diễn ra từ ngày 23 đến 26-4 tại Công viên Lê Văn Tám (TP. Hồ Chí Minh).

Cụm tiểu cảnh bánh mì xưa của Lễ hội bánh mì lần thứ 4. Ảnh: BTC/TNO

Lễ hội năm nay có quy mô 150 gian hàng, dự kiến đón hơn 200.000 lượt khách đến tham quan trải nghiệm. Đặc biệt, Lễ hội có sự tham gia của Hoa hậu H’Hen Niê và Blogger Ngô Trần Hải An với vai trò đại sứ cho lễ hội.

Điểm nhấn là thiết kế không gian lễ hội với ý tưởng kết hợp giữa hoa sen Việt Nam và tháp Eiffel của Pháp. Cổng lễ hội được tạo hình từ các linh vật năm Ngọ cùng tiểu cảnh hoa sen.

Bên cạnh đó là nhiều khu vực trải nghiệm sáng tạo như không gian giao thoa ẩm thực Việt - Pháp; nhiều tiểu cảnh độc lạ để khách đến chụp ảnh check-in như:"máy bay bánh mì", tháp sen bày 50 món chay, cụm cà phê phin, bánh mì và tháp Eiffel cách điệu...

Bánh mì Việt Nam đã định vị được thương hiệu trên bản đồ ẩm thực thế giới. Ảnh: T.H.L

Ngoài ra, Lễ hội còn tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn như: Xác lập kỷ lục hoặc biểu diễn 50 món chay ăn kèm bánh mì; quầy lưu niệm với các sản phẩm liên quan đến bánh mì; chương trình ca nhạc đặc sắc; không gian giao thương với các gian hàng ẩm thực hấp dẫn phục vụ du khách; tặng xe bánh mì khởi nghiệp…

Qua các kỳ tổ chức trước, Lễ hội bánh mì đã góp phần nâng tầm hình ảnh bánh mì Việt trên bản đồ ẩm thực thế giới, đồng thời trở thành sự kiện thu hút đông đảo người dân và du khách trong và ngoài nước.

Tin liên quan

Bánh mì Việt Nam đã trở thành một phần văn hóa Australia

(GLO)- Sự hấp dẫn của bánh mì Việt Nam thể hiện rõ qua những hàng dài người xếp hàng trước các cửa hàng bán bánh mì trên khắp thành phố ở Sydney (Australia), mang lại hương vị đặc sắc cho xã hội đa văn hóa của "xứ sở chuột túi".

'Mái nhà chênh vênh' ở Tà Xùa thành điểm check-in độc nhất vô nhị

Cẩm nang du lịch

Phóng tầm mắt giữa đại ngàn Tây Bắc hùng vĩ, một mái nhà chênh vênh tại xã Tà Xùa, tỉnh Sơn Lan trở thành tọa độ sống ảo được săn đón nhất hiện nay. Vị trí đắc địa giúp du khách dễ dàng sở hữu bức ảnh 'chạm mây', biến nơi đây thành điểm hẹn không thể bỏ lỡ của những đôi chân cuồng đi.

Lớp dạy may áo dài đặc biệt ở phố núi Pleiku

Đi muôn phương

(GLO)- Trong căn phòng nhỏ của Câu lạc bộ (CLB) Áo dài Sống Xanh Pleiku (32-34 Tô Hoài, phường Phù Đổng, TP. Pleiku), nhà thiết kế (NTK) Nguyễn Hạnh lặng lẽ truyền dạy từng kỹ năng cơ bản để may ráp một bộ áo dài hoàn chỉnh cho 2 học viên câm điếc.

Khởi nghiệp với mô hình cà phê bán... không gian làm việc

Đi muôn phương

Thay vì chỉ bán thức uống, một chủ quán đã tìm ra hướng đi mới: bán không gian làm việc ngay trong quán cà phê của mình. Với mức phí chỉ 25.000 đồng/4 tiếng đồng hồ, khách hàng có thể thoải mái sử dụng chỗ ngồi, wifi, ổ điện miễn phí và tận hưởng một môi trường yên tĩnh để học tập, làm việc.

Thùng rác thông minh lan tỏa tinh thần khởi nghiệp xanh

Đi muôn phương

Hướng đến phân loại rác từ hộ gia đình, bảo vệ môi trường, nhóm sinh viên Đại học Đà Nẵng bắt tay sáng chế thùng rác thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và internet vạn vật (IoT) với "chi phí thấp nhưng hiệu quả cao"... đây là dự án lan tỏa tinh thần khởi nghiệp xanh của nhóm bạn trẻ.

Mô hình nuôi gà tự động

Đi muôn phương

Nhờ chịu khó học hỏi và kiên trì ứng dụng công nghệ tự động hóa vào chăn nuôi, anh Nguyễn Văn Tám (SN 1991, thôn Minh Phú, xã Y Can, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) không chỉ nâng cao năng suất, an toàn trong chăn nuôi mà còn đảm bảo thu nhập trên 300 triệu đồng mỗi năm.

Khởi động cuộc thi Thử thách giải quyết vấn đề kinh doanh mùa 2 dành cho học sinh phổ thông

Đi muôn phương

(GLO)- Với chủ đề “Kiến tạo từ truyền thống”, Cuộc thi Thử thách giải quyết vấn đề kinh doanh mùa 2 dành cho học sinh phổ thông Việt Nam và khu vực Đông Nam Á đã chính thức khởi động từ tháng 3-2025. Đáng chú ý, tổng giải thưởng dành cho người thắng cuộc trị giá hơn 8,4 tỷ đồng.

Chị Nguyễn Thị Thu Trang bên vùng nguyên liệu trồng hoa cúc chi hữu cơ. Ảnh: T.D

Cô gái 9X thành công với dòng trà “tiến vua”

Khởi nghiệp

(GLO)- Với mong muốn nâng cao giá trị cây dược liệu, năm 2023, chị Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1990, trú tại thôn Tân Phong, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã xây dựng vùng nguyên liệu hữu cơ và nghiên cứu cho ra đời dòng sản phẩm trà "tiến vua" từ hoa cúc chi.

Tết đủ đầy sum vầy Ất Tỵ

Thông tin quảng cáo

(GLO)- Trải qua một năm kinh tế nhiều biến động, người dân đặt niềm tin vào một khởi đầu mới nhiều điều tốt đẹp. Với mong muốn mang đến cho khách hàng một khởi đầu thuận lợi, đón một cái Tết đủ đầy, FE CREDIT triển khai nhiều chương trình ưu đãi lớn với cơ hội trúng những giải thưởng giá trị.