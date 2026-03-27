Áo dẫn đầu danh sách 10 quốc gia tốt nhất thế giới để chăm sóc bản thân năm 2026

(GLO)- Chuyên trang 9Travel vừa công bố, Áo dẫn đầu danh sách 10 quốc gia tốt nhất thế giới để chăm sóc bản thân năm 2026.

Áo là quốc gia đang dẫn đầu top 10 quốc gia tốt nhất thế giới để chăm sóc bản thân năm 2026. Ảnh: Internet

Chuyên trang du lịch thuộc hệ sinh thái truyền thông của Nine Network (Úc)-9Travel vừa công bố top 10 quốc gia tốt nhất thế giới để chăm sóc bản thân năm 2026 lần lượt theo thứ tự gồm: Áo, Thụy Sĩ, Phần Lan, Iceland, Hà Lan, New Zealand, Canada, Úc, Na Uy và Đan Mạch.

Việc dành thời gian cho một chuyến đi chăm sóc sức khỏe không còn là lựa chọn xa xỉ, mà đang trở thành xu hướng du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc bản thân. Và thực tế cho thấy, có đến 58% du khách lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ chăm sóc bản thân vào năm 2026.

Các nhà nghiên cứu đã đánh giá các quốc gia dựa trên nhiều tiêu chí phục hồi thể chất, cân bằng tinh thần và tái thiết năng lượng sống gồm: mức chi cho chăm sóc sức khỏe, khả năng tiếp cận chuyên gia tâm lý, hệ thống đường đi bộ, cũng như chất lượng hạ tầng y tế tổng thể.

Kết quả năm 2026, Áo đứng đầu bảng xếp hạng trong 10 quốc gia tốt nhất thế giới để chăm sóc bản thân.

Quốc gia này được đánh giá cao nhờ sự đầu tư bền vững vào phúc lợi công cộng và hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện, những yếu tố tạo nên nền tảng vững chắc cho một xã hội “wellness” đúng nghĩa-là việc theo đuổi tích cực các hoạt động, lựa chọn lối sống để đạt đến trạng thái sức khỏe toàn diện- theo Viện Sức khỏe Toàn cầu.

Bởi thế, người Áo nổi tiếng với lối sống cân bằng, chú trọng sức khỏe thể chất và tinh thần thông qua việc gần gũi thiên nhiên, hoạt động ngoài trời, và chăm sóc bản thân kỹ lưỡng.

Thụy Sĩ xếp thứ 2, nổi bật với cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ và văn hóa vận động ngoài trời. Quốc gia này sở hữu tới 3,58 khu nghỉ dưỡng spa đạt chuẩn bốn sao trở lên trên mỗi 100.000 dân, một trong những mật độ cao nhất toàn cầu.

Trong khi đó, Phần Lan ở vị trí thứ 3 với cách tiếp cận đối với sức khỏe để chăm sóc bản thân. Quốc gia này ghi điểm nhờ chỉ số hài lòng cuộc sống ở mức rất cao, cùng hệ thống đường mòn đi bộ chất lượng, số lượng đường mòn đạt chuẩn năm sao trên 100.000 dân cao gấp gần ba lần mức trung bình.

Đây là minh chứng rõ nét cho mối liên hệ giữa thiên nhiên và sức khỏe tinh thần cho những ai đang sinh sống ở Phần Lan.

10 quốc gia tốt nhất thế giới để chăm sóc bản thân năm 2026 trên đều có một điểm chung là sở hữu hệ sinh thái sống lành mạnh được xây dựng từ chính sách công, không gian tự nhiên và văn hóa sống cân bằng. Và theo cách xếp hạng của 9Travel cho thấy sức lan tỏa ngày càng rộng của xu hướng du lịch này.

Phóng tầm mắt giữa đại ngàn Tây Bắc hùng vĩ, một mái nhà chênh vênh tại xã Tà Xùa, tỉnh Sơn Lan trở thành tọa độ sống ảo được săn đón nhất hiện nay. Vị trí đắc địa giúp du khách dễ dàng sở hữu bức ảnh 'chạm mây', biến nơi đây thành điểm hẹn không thể bỏ lỡ của những đôi chân cuồng đi.

(GLO)- Sáng 18-6, Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị Ủy ban Hội lần thứ 3 (mở rộng) khóa VIII, nhiệm kỳ 2024-2029 nhằm sơ kết công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

(GLO)- Trong căn phòng nhỏ của Câu lạc bộ (CLB) Áo dài Sống Xanh Pleiku (32-34 Tô Hoài, phường Phù Đổng, TP. Pleiku), nhà thiết kế (NTK) Nguyễn Hạnh lặng lẽ truyền dạy từng kỹ năng cơ bản để may ráp một bộ áo dài hoàn chỉnh cho 2 học viên câm điếc.

Hướng đến phân loại rác từ hộ gia đình, bảo vệ môi trường, nhóm sinh viên Đại học Đà Nẵng bắt tay sáng chế thùng rác thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và internet vạn vật (IoT) với "chi phí thấp nhưng hiệu quả cao"... đây là dự án lan tỏa tinh thần khởi nghiệp xanh của nhóm bạn trẻ.

Anh Kpuih Xuân chăm sóc vườn cà phê của gia đình. Ảnh: M.K

Chàng trai Jrai trồng cây gì, nuôi con gì mà kiếm gần nửa tỷ đồng/năm?

(GLO)- Sau một thời gian làm công nhân tại tỉnh Bình Dương, năm 2020, anh Kpuih Xuân (28 tuổi, làng Tol, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã trở về làng khởi nghiệp từ nông nghiệp. Nhờ chịu khó học hỏi, cần cù và sáng tạo trong sản xuất, chàng trai Jrai đạt lợi nhuận gần nửa tỷ đồng/năm.

Nhờ chịu khó học hỏi và kiên trì ứng dụng công nghệ tự động hóa vào chăn nuôi, anh Nguyễn Văn Tám (SN 1991, thôn Minh Phú, xã Y Can, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) không chỉ nâng cao năng suất, an toàn trong chăn nuôi mà còn đảm bảo thu nhập trên 300 triệu đồng mỗi năm.