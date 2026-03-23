Hà Giang và Hội An vào top 51 điểm đến đẹp nhất thế giới

Hà Giang (Tuyên Quang) và Hội An (Đà Nẵng) vừa lọt danh sách top 51 điểm đến đẹp nhất thế giới năm 2026 do Time Out công bố, lần lượt ở vị trí thứ 17, 51.

Những cung đường đèo độc đáo. Ảnh: Vương Công Nam/Vietnam+

Time Out miêu tả: Nằm ở tận cùng phía bắc của Việt Nam, địa danh Hà Giang lại cực kỳ nổi tiếng trên thế giới. Một khi đã đến đây, bạn sẽ hiểu. Những con đèo quanh co, những thửa ruộng bậc thang và 43 dân tộc khác nhau sinh sống đã tạo nên vẻ đẹp huyền ảo cho Hà Giang. Hai đoạn đường đặc biệt thu hút sự chú ý, và điều đó hoàn toàn xứng đáng. Đèo Thẩm Mã uốn lượn qua sáu khúc cua tay áo liên tiếp, trong khi đèo Mã Pí Lèng men theo sườn núi, nhìn xuống sông Nho Quế ở độ cao khoảng 900 mét.

Ở Hà Giang, bạn sẽ được chiêm ngưỡng những dãy núi trùng điệp trải dài đến tận chân trời, với những thửa ruộng bậc thang. Hàng nghìn năm lao động vất vả của con người đã khiến những ngọn núi này thành những cánh đồng lúa rộng lớn tuyệt đẹp như ngày nay.

Cuộc sống ở Hội An được miêu tả trôi chảy chậm rãi và êm đềm như mật mía. Ảnh: Phương Vi

Đối với Hội An, tờ báo danh tiếng này dành không ít sự ngợi khen. “Nằm trên bờ biển miền Trung, cuộc sống ở Hội An trôi chảy chậm rãi và êm đềm như mật mía. Khi còn sống ở cộng đồng nhỏ bé mộng mơ này, tôi thường dành buổi sáng nhâm nhi cà phê dừa trong các quán cà phê và buổi chiều đạp xe qua những cánh đồng lúa đung đưa, ngắm nhìn những con trâu đang gặm cỏ.

Giờ đây, tôi dành vài tháng mỗi năm ở Hội An, ngắm nhìn những chiếc thuyền thắp đèn lồng lướt nhẹ trên sông Thu Bồn, đạp xe qua phố cổ trước khi dòng người tấp nập về đêm và thư giãn trên một trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam” - Katie Lockhart, cộng tác viên của Time Out chia sẻ.

Time Out có mạng lưới độc giả rộng lớn tại các thị trường như châu Âu, Mỹ và Australia. Vì thế, việc lọt vào danh sách bình chọn này không chỉ ghi nhận về sức hấp dẫn của điểm đến Việt Nam, mà còn tạo hiệu ứng truyền thông tích cực trên quy mô toàn cầu.