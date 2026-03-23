Hà Giang và Hội An vào top 51 điểm đến đẹp nhất thế giới

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo Thanh Niên, Báo Tin Tức)

(GLO)- Tờ báo Time Out của Anh vừa công bố bình chọn 51 điểm đến đẹp nhất thế giới trong năm 2026, trong đó có hai điểm đến ở Việt Nam là Hà Giang và Hội An.

Hà Giang (Tuyên Quang) và Hội An (Đà Nẵng) vừa lọt danh sách top 51 điểm đến đẹp nhất thế giới năm 2026 do Time Out công bố, lần lượt ở vị trí thứ 17, 51.

Những cung đường đèo độc đáo. Ảnh: Vương Công Nam/Vietnam+

Time Out miêu tả: Nằm ở tận cùng phía bắc của Việt Nam, địa danh Hà Giang lại cực kỳ nổi tiếng trên thế giới. Một khi đã đến đây, bạn sẽ hiểu. Những con đèo quanh co, những thửa ruộng bậc thang và 43 dân tộc khác nhau sinh sống đã tạo nên vẻ đẹp huyền ảo cho Hà Giang. Hai đoạn đường đặc biệt thu hút sự chú ý, và điều đó hoàn toàn xứng đáng. Đèo Thẩm Mã uốn lượn qua sáu khúc cua tay áo liên tiếp, trong khi đèo Mã Pí Lèng men theo sườn núi, nhìn xuống sông Nho Quế ở độ cao khoảng 900 mét.

Ở Hà Giang, bạn sẽ được chiêm ngưỡng những dãy núi trùng điệp trải dài đến tận chân trời, với những thửa ruộng bậc thang. Hàng nghìn năm lao động vất vả của con người đã khiến những ngọn núi này thành những cánh đồng lúa rộng lớn tuyệt đẹp như ngày nay.

Cuộc sống ở Hội An được miêu tả trôi chảy chậm rãi và êm đềm như mật mía. Ảnh: Phương Vi

Đối với Hội An, tờ báo danh tiếng này dành không ít sự ngợi khen. “Nằm trên bờ biển miền Trung, cuộc sống ở Hội An trôi chảy chậm rãi và êm đềm như mật mía. Khi còn sống ở cộng đồng nhỏ bé mộng mơ này, tôi thường dành buổi sáng nhâm nhi cà phê dừa trong các quán cà phê và buổi chiều đạp xe qua những cánh đồng lúa đung đưa, ngắm nhìn những con trâu đang gặm cỏ.

Giờ đây, tôi dành vài tháng mỗi năm ở Hội An, ngắm nhìn những chiếc thuyền thắp đèn lồng lướt nhẹ trên sông Thu Bồn, đạp xe qua phố cổ trước khi dòng người tấp nập về đêm và thư giãn trên một trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam” - Katie Lockhart, cộng tác viên của Time Out chia sẻ.

Time Out có mạng lưới độc giả rộng lớn tại các thị trường như châu Âu, Mỹ và Australia. Vì thế, việc lọt vào danh sách bình chọn này không chỉ ghi nhận về sức hấp dẫn của điểm đến Việt Nam, mà còn tạo hiệu ứng truyền thông tích cực trên quy mô toàn cầu.

Đón đợi Lễ hội Cà phê và Sách Pleiku 2026

(GLO)- Nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, từ ngày 17 đến 19-4, tại Phố đêm Chợ Nhỏ (phường Pleiku) sẽ diễn ra Lễ hội cà phê và sách với chủ đề “Đọc giữa đại ngàn - nhâm nhi vị bazan”.

Gia Lai: Tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên các cấp tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 10.400 thanh niên

(GLO)- Sáng 18-6, Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị Ủy ban Hội lần thứ 3 (mở rộng) khóa VIII, nhiệm kỳ 2024-2029 nhằm sơ kết công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Lớp dạy may áo dài đặc biệt ở phố núi Pleiku

(GLO)- Trong căn phòng nhỏ của Câu lạc bộ (CLB) Áo dài Sống Xanh Pleiku (32-34 Tô Hoài, phường Phù Đổng, TP. Pleiku), nhà thiết kế (NTK) Nguyễn Hạnh lặng lẽ truyền dạy từng kỹ năng cơ bản để may ráp một bộ áo dài hoàn chỉnh cho 2 học viên câm điếc.

Thùng rác thông minh lan tỏa tinh thần khởi nghiệp xanh

Hướng đến phân loại rác từ hộ gia đình, bảo vệ môi trường, nhóm sinh viên Đại học Đà Nẵng bắt tay sáng chế thùng rác thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và internet vạn vật (IoT) với "chi phí thấp nhưng hiệu quả cao"... đây là dự án lan tỏa tinh thần khởi nghiệp xanh của nhóm bạn trẻ.

Chàng trai Jrai trồng cây gì, nuôi con gì mà kiếm gần nửa tỷ đồng/năm?

(GLO)- Sau một thời gian làm công nhân tại tỉnh Bình Dương, năm 2020, anh Kpuih Xuân (28 tuổi, làng Tol, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã trở về làng khởi nghiệp từ nông nghiệp. Nhờ chịu khó học hỏi, cần cù và sáng tạo trong sản xuất, chàng trai Jrai đạt lợi nhuận gần nửa tỷ đồng/năm.

Mô hình nuôi gà tự động

Nhờ chịu khó học hỏi và kiên trì ứng dụng công nghệ tự động hóa vào chăn nuôi, anh Nguyễn Văn Tám (SN 1991, thôn Minh Phú, xã Y Can, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) không chỉ nâng cao năng suất, an toàn trong chăn nuôi mà còn đảm bảo thu nhập trên 300 triệu đồng mỗi năm.

Khởi động cuộc thi Thử thách giải quyết vấn đề kinh doanh mùa 2 dành cho học sinh phổ thông

(GLO)- Với chủ đề “Kiến tạo từ truyền thống”, Cuộc thi Thử thách giải quyết vấn đề kinh doanh mùa 2 dành cho học sinh phổ thông Việt Nam và khu vực Đông Nam Á đã chính thức khởi động từ tháng 3-2025. Đáng chú ý, tổng giải thưởng dành cho người thắng cuộc trị giá hơn 8,4 tỷ đồng.