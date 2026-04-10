VITM 2026: Cơ hội thúc đẩy quảng bá, liên kết và phát triển du lịch bền vững

(GLO)- Với chủ đề “Chuyển đổi số và tăng trưởng xanh - Nâng tầm du lịch Việt Nam”, Hội chợ du lịch Quốc tế Việt Nam 2026 (VITM 2026) đã khai mạc sáng 10-4 tại TP. Hà Nội. Sự kiện mở ra cơ hội kết nối, quảng bá và xúc tiến du lịch cho các địa phương, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Dự lễ khai mạc có Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hồ An Phong; Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh; Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Nguyễn Phương Hòa; đại biểu quốc tế, đại sứ các nước và các cơ quan xúc tiến đầu tư đến từ nhiều quốc gia.

Về phía tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã cùng tham dự.

Ngay từ chương trình khai mạc, Gia Lai đã để lại dấu ấn với các tiết mục nghệ thuật đậm bản sắc Tây Nguyên do Đoàn Nghệ thuật tỉnh biểu diễn, góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa địa phương.

Gia Lai để lại dấu ấn tại VITM 2026 với các tiết mục nghệ thuật đậm bản sắc Tây Nguyên. Ảnh: Trung Nghĩa

Diễn ra trong bối cảnh Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 vừa được khai mạc, VITM 2026 là hoạt động quan trọng trong chuỗi sự kiện của ngành; đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò là hội chợ xúc tiến du lịch thường niên quy mô lớn, kết nối cung - cầu và thúc đẩy hợp tác thị trường.

Hội chợ năm nay quy tụ khoảng 450 gian hàng, hơn 600 doanh nghiệp, với sự tham gia của 15 quốc gia, vùng lãnh thổ và 34 tỉnh, thành phố trong nước. Các đơn vị tập trung giới thiệu điểm đến, sản phẩm du lịch và tìm kiếm cơ hội hợp tác, cho thấy sức hút ngày càng lớn của VITM.

Không gian VITM 2026. Ảnh: Trung Nghĩa

Chủ đề chuyển đổi số và tăng trưởng xanh phản ánh xu hướng phát triển tất yếu của ngành du lịch. Tại hội chợ, doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận các giải pháp công nghệ, mô hình du lịch thông minh, ứng dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong quản lý, kinh doanh; đồng thời, giới thiệu các sản phẩm thân thiện môi trường, gắn với bảo tồn tài nguyên và văn hóa bản địa.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Hồ An Phong nhấn mạnh, du lịch Việt Nam đang đứng trước cơ hội bứt phá nếu tận dụng tốt các xu hướng mới.

Việc đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển du lịch xanh, tăng cường liên kết vùng và hợp tác quốc tế sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định vị thế trên trường quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hồ An Phong đề nghị các tỉnh, thành phố đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển du lịch xanh, tăng cường liên kết vùng và hợp tác quốc tế. Ảnh: Trung Nghĩa

Theo Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, chuyển đổi số du lịch thông minh giai đoạn 2025-2030 được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó dữ liệu và công nghệ đóng vai trò then chốt trong phân tích thị trường, cá nhân hóa sản phẩm và tối ưu quảng bá.

Cùng với đó, phát triển du lịch bền vững, gắn với bảo vệ môi trường và gìn giữ bản sắc văn hóa, tiếp tục là định hướng xuyên suốt.

Tham gia hội chợ, tỉnh Gia Lai giới thiệu không gian trưng bày riêng với sự góp mặt của 11 doanh nghiệp; quảng bá tiềm năng, lợi thế và các sản phẩm du lịch đặc trưng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu tại Lễ khai mạc VITM 2026. Ảnh: Trung Nghĩa

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết, đây là cơ hội quan trọng để địa phương quảng bá hình ảnh, tăng cường kết nối và thu hút đầu tư trong bối cảnh đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thông điệp “Đại ngàn chạm Biển xanh” được Gia Lai giới thiệu tại hội chợ thể hiện định hướng kết nối không gian du lịch giữa Tây Nguyên và duyên hải miền Trung; đồng thời khẳng định khát vọng phát triển, hội tụ và lan tỏa giá trị văn hóa đặc sắc.

Theo lãnh đạo tỉnh, hành trình từ “đại ngàn” đến “biển xanh” không chỉ là sự kết nối địa lý mà còn mở ra không gian phát triển mới, tạo động lực cho du lịch địa phương. Thông qua hội chợ, Gia Lai mong muốn tăng cường hợp tác, thúc đẩy liên kết vùng, phát triển sản phẩm du lịch bền vững gắn với chuyển đổi số.

Đoàn Gia Lai tham gia VITM 2026. Ảnh: Trung Nghĩa

Tỉnh Gia Lai cũng cam kết xây dựng môi trường du lịch chuyên nghiệp, an toàn, thân thiện; tạo điều kiện thuận lợi thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng.

Sau lễ khai mạc, các đại biểu đã tham quan các gian hàng, tìm hiểu sản phẩm, dịch vụ và kết nối hợp tác. Gian hàng của Gia Lai tiếp tục thu hút sự quan tâm của khách tham quan, mở ra nhiều cơ hội phát triển trong thời gian tới.