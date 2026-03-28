Đột phá để KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 tăng trưởng 2 con số

(GLO)- Chiều 28-3, Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 tổ chức phiên họp lần thứ 2 năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới Ban Chỉ đạo 34 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.

Dự phiên họp tại đầu cầu UBND tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo của UBND tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, cải cách hành chính, chuyển đổi số và Đề án 06.

Báo cáo tại phiên họp nêu rõ: Để cụ thể hóa Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 71/NQ-CP, giao 335 nhiệm vụ cho 56 cơ quan (22 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ và 34 tỉnh, thành phố).

Tính đến ngày 27-3, trừ 32 nhiệm vụ thường xuyên, còn lại 219 nhiệm vụ đã hoàn thành, 47 nhiệm vụ đang thực hiện đúng hạn và 37 nhiệm vụ thực hiện quá hạn.

Trong năm 2026, Đề án 06 được giao 71 nhiệm vụ, đã hoàn thành 8 nhiệm vụ, đang triển khai 61 nhiệm vụ, thực hiện thường xuyên 2 nhiệm vụ. Tuy nhiên, đến nay, Đề án 06 còn tồn tại 8 nhiệm vụ chậm tiến độ từ năm 2025 thuộc trách nhiệm của 5 bộ, ngành (Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Thanh tra Chính phủ).

Để đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, trong quý I/2026, các bộ, ngành, địa phương đã ban hành tổng số 1.188 văn bản để chỉ đạo, đôn đốc, quán triệt triển khai công tác cải cách hành chính; trong đó, các bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành 204 văn bản, các địa phương đã ban hành 984 văn bản.

Trong quý, các bộ, cơ quan ngang bộ cũng đã đề ra 544 nhiệm vụ; UBND các tỉnh, thành phố đã đề ra 1.472 nhiệm vụ. Thống kê kết quả thực hiện đến ngày 21-3, các bộ, ngành Trung ương đã hoàn thành 98/544 nhiệm vụ, đạt tỷ lệ hơn 18% so với kế hoạch; UBND các tỉnh, thành phố đã hoàn thành 369/1.472 nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 25,07% so với kế hoạch đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Phiên họp lần này nhằm rà soát việc thực hiện các nhiệm vụ được đề ra tại phiên họp trước; tiếp tục đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới; đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Phiên họp thứ nhất năm 2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Cùng với việc ghi nhận, đánh giá cao kết quả mà các bộ, ngành, địa phương đạt được, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị thời gian tới, các đơn vị rà soát tổng thể việc phát triển công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, xây dựng và kết nối cơ sở dữ liệu.

Bên cạnh đó, xây dựng chương trình hành động mang tính đột phá để lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 tăng trưởng 2 con số, góp phần cùng cả nước đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026.