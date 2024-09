(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 4598/CAT-PC06 gửi các sở, ban, ngành của tỉnh và các địa phương về việc tiếp tục đôn đốc triển khai các nhóm nhiệm vụ thuộc Đề án 06.

Theo đó, để đảm bảo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06 trong những tháng cuối năm 2024 theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tổ Công tác triển khai Đề án 06 Chính phủ, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh đã có nhiều văn bản đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện. Tuy nhiên, nhiều nội dung công việc thực hiện tiến độ còn chậm, nguy cơ không hoàn thành, ảnh hưởng đến kết quả chung của tỉnh; một số các cơ quan, đơn vị, địa phương không có báo cáo, báo cáo chung chung kết quả thực hiện, không có số liệu cụ thể nên không có căn cứ tham mưu UBND tỉnh báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo yêu cầu.

Ở nội dung báo cáo định kỳ hàng tháng, còn một số sở, ngành và địa phương chưa thực hiện đúng phương châm “rõ mục tiêu, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ kết quả” nên không xác định được nội dung, trách nhiệm, tiến độ, khó khăn, vướng mắc để UBND tỉnh kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Do vậy, có một số nhiệm vụ chậm tiến độ, kết quả thấp so với toàn quốc, bị Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ nhắc nhở, phê bình.

Hiện Công an tỉnh chỉ mới nhận được báo cáo của 6 đơn vị về kết quả nghiên cứu 58 câu hỏi khảo sát, 19 mô hình điểm của TP. Hà Nội để áp dụng, tổ chức triển khai trên địa bàn tỉnh về Công an tỉnh trước ngày 16-8-2024. Nguy cơ tỉnh Gia Lai không hoàn thành theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8-2024.

Về đăng ký sử dụng dịch vụ khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính trước ngày 20-8-2024 hiện còn huyện Ia Grai và Chư Păh chưa có danh sách đăng ký về Công an tỉnh. Sau khi kết thúc cao điểm 100 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công” theo chỉ đạo của UBND tỉnh, điểm đánh giá các chỉ số của toàn tỉnh hiện vẫn đang ở mức khá nhưng đang có xu hướng giảm dần.

Việc thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch, đất đai và chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cũng như chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt ở nhiều địa phương, sở, ngành trong tỉnh thực hiện chậm. Nguy cơ không đảm bảo hoàn thành theo tiến độ do UBND tỉnh giao tại Kế hoạch số 2433/KH-UBND ngày 9-12-2022 của UBND tỉnh; không đảm bảo hoàn thành theo tiến độ do Chính phủ giao, dữ liệu không kịp thời làm sạch, tái sử dụng phục vụ giải quyết thủ tục hành chính; không đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao, người dân không được hưởng các tiện ích số, dễ xảy ra các vi phạm liên quan đến chi trả chế độ cho người dân.

Công an tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo, khẩn trương thực hiện ngay các nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh, kịp thời báo cáo kết quả thực hiện để Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định.