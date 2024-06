Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang.

Tại điểm cầu Gia Lai, tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế cùng các thành viên trong Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Việc triển khai thành công Đề án 06 quyết định sự thành công của chương trình chuyển đổi số quốc gia. Trên tinh thần đó, hội nghị cần tập trung đánh giá một cách thẳng thắn, khách quan về kết quả thực hiện các nhiệm vụ với tinh thần không tô hồng, không bôi đen. Đồng thời chỉ ra các nguyên nhân tồn tại, bất cập cần tháo gỡ để có cơ sở chuyển đổi trạng thái nhanh. Tiếp tục rà soát thể chế, cơ chế chính sách, chia sẻ kinh nghiệm hay trong việc triển khai thực hiện Đề án 06.

Sau 1 năm thực hiện Công văn số 452/TTg-KSTT ngày 23-5-2023 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn” pháp lý, hạ tầng công nghệ, dữ liệu, an ninh an toàn bảo mật, nguồn lực triển khai trong triển khai Đề án 06, nhận thức, hành động của các cấp, các ngành, địa phương về chuyển đổi số nói chung và thực hiện Đề án 06 nói riêng có sự chuyển biến tích cực. Đồng thời, nhìn nhận rõ hơn về thực trạng hạ tầng, nhân lực, dữ liệu, an ninh an toàn và yêu cầu hoàn thiện để đáp ứng việc thực hiện Đề án 06. Niềm tin vào thành công của chương trình chuyển đổi số quốc gia được nâng lên, nhiều tiện ích từ dữ liệu dân cư, căn cước công dân, định danh điện tử đã được cung cấp, người dân và xã hội được thụ hưởng ngày càng tốt hơn.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quan tâm chỉ đạo sát sao, quyết liệt để tháo gỡ các “điểm nghẽn”, mục tiêu là triển khai đúng tiến độ, hiệu quả Đề án 06. Các bộ, ngành, địa phương đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 06 năm 2024, 55/63 địa phương đã tham mưu với tỉnh ủy, thành ủy ban hành chỉ thị đẩy mạnh triển khai Đề án 06, nhiều địa phương có các cách làm hay, sáng tạo.

Đối với 23 nhiệm vụ chỉ đạo tại Công văn 452/TTg-KSTT, các bộ, ngành đã hoàn thành 1/8 nhiệm vụ chung và 11/15 nhiệm vụ cụ thể. Đáng chú ý như về hoàn thiện thể chế, Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua 3 luật; ban hành 3 nghị định. Về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), đã đơn giản hóa 763/1.084 TTHC được giao tại 19 nghị quyết chuyên đề của Chính phủ đạt 70%, trong đó, có 7/19 bộ, ngành đã thực hiện 100% phương án đơn giản hóa. Bộ Tài chính đã ban hành thông tư quy định về phí, lệ phí nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến (mức giảm 50%-80% đối với 8 khoản phí, lệ phí đến hết năm 2025), 62/63 địa phương ban hành nghị quyết của HĐND miễn giảm phí, lệ phí. Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã cung cấp 4.510 dịch vụ công trực tuyến, chiếm 71,7% tổng số 6.287 TTHC. Trong đó, có 3.688 dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Bộ Công an đã cấp trên 86 triệu thẻ căn cước công dân gắn chíp và thu nhận trên 75,16 triệu hồ sơ định danh điện tử, kích hoạt trên 53,88 triệu tài khoản, tỷ lệ kích hoạt trên tổng số hồ sơ thu nhận đạt 71,68%...

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã biểu dương các bộ, ngành, địa phương nỗ lực đạt nhiều kết quả trong thực hiện Đề án 06. Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới cần chỉ đạo quyết liệt, kịp thời phát hiện hạn chế bất cập để xử lý hiệu quả. Chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, lãnh đạo các bộ ngành, địa phương cần quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt hơn; đẩy mạnh xây dựng hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn và yêu cầu phát triển, lấy người dân doanh nghiệp làm chủ thể, làm trung tâm trong thực hiện Đề án 06.