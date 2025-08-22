Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai lần thứ I

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHAN LÀI PHAN LÀI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Tối 22-8, tại Quảng trường Chiến Thắng (phường Quy Nhơn), Đoàn UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Tự hào Đảng quang vinh” nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

5c4a651ec08512256410b6fd27f585be.jpg
Các đại biểu tham dự chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai lần thứ I. Ảnh: P.L

Chương trình có sự tham dự của đồng chí Võ Thị Thu Hòa-Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo các ban chuyên môn của Đảng ủy UBND tỉnh, đại diện cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc cùng 500 đoàn viên, thanh niên và bà con nhân dân.

9a209fba7af14bf21f40729313fa1df4-4122.jpg
Chương trình nghệ thuật do các tổ chức Đoàn trực thuộc Đoàn UBND tỉnh Gia Lai tổ chức đã để lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Ảnh: P.L

Mở đầu chương trình, đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy UBND tỉnh đã báo cáo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai lần thứ I.

Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh lần thứ I là sự kiện chính trị quan trọng trong toàn Đảng bộ đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội đánh dấu một giai đoạn mới trong sự phát triển của Đảng bộ, đồng thời là dịp để tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của nhiệm kỳ trước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội biểu thị tinh thần: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, đã đề ra nhiều chủ trương và quyết sách đúng đắn, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đáp ứng sự tin tưởng và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh.

0a0bcd6c4778ff2020da1d75f519ff6f.jpg
Dân ca bài chòi Vươn khơi bám biển do Đoàn ca kịch bài chòi thuộc Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh biểu diễn. Ảnh: P.L
b409df407a2171c2708a571e6c863b70.jpg
Tiết mục Bóng cây kơ nia do đoàn viên, sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn biểu diễn. Ảnh: P.L

Tại chương trình, các tổ chức Đoàn trực thuộc Đoàn UBND tỉnh đã biểu diễn nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước và khát vọng tuổi trẻ như: Lời Bác sáng mãi muôn đời; dân ca bài chòi Vươn khơi bám biển; Giai điệu Tổ quốc; Hào khí Tây Sơn; Ngọn lửa cao nguyên; Đường lên phía trước; Khát vọng hùng cường; Bóng cây Kơ nia; Lá cờ Đảng…

Các tiết mục được dàn dựng công phu đã để lại nhiều cảm xúc lắng đọng trong lòng khán giả theo dõi chương trình nghệ thuật.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ðồng lòng chung sức, vững bước đi lên

Xã Bình Hiệp huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bình Hiệp (tỉnh Gia Lai) lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030) diễn ra trong bối cảnh địa phương vừa trải qua một chặng đường nhiều thử thách nhưng cũng đầy dấu ấn. Phát huy thành tích đạt được, trong 5 năm tới, xã huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Huỳnh Văn Nam được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đak Rong

Đồng chí Huỳnh Văn Nam được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đak Rong

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sáng 21-8, Đảng bộ xã Đak Rong (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 138 đại biểu đại diện 358 đảng viên đến từ 23 tổ chức đảng trực thuộc. Đồng chí Huỳnh Văn Nam được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Phát huy truyền thống cách mạng kiên trung, đưa xã Cát Tiến phát triển nhanh và bền vững

Phát huy truyền thống cách mạng kiên trung, đưa xã Cát Tiến phát triển nhanh và bền vững

Chính trị

(GLO)- Ngày 21-8, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Cát Tiến lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung đặt ra yêu cầu địa phương tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên trung, đưa xã phát triển nhanh và bền vững.

Đồng bộ hạ tầng, đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ

Đồng bộ hạ tầng, đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ngày 21-8, Đảng bộ xã Phù Mỹ Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước ngoặt phát triển của Phù Mỹ Nam-trên cơ sở sáp nhập 2 xã Mỹ Hiệp và Mỹ Tài, mở ra thời kỳ mới với tầm nhìn chiến lược và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Đoàn kết dựng xây An Toàn giàu bản sắc, phát triển bền vững

Đoàn kết dựng xây An Toàn giàu bản sắc, phát triển bền vững

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ xã An Toàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước ngoặt khi xã vừa được sáp nhập, mở ra vận hội mới cho phát triển, khẳng định sức mạnh đoàn kết, đồng thời xác định phương hướng, khát vọng vươn lên trong giai đoạn tới.

Xã Ya Ma quyết tâm thực hiện 2 khâu đột phá để tạo đà phát triển

Xã Ya Ma quyết tâm thực hiện 2 khâu đột phá để tạo đà phát triển

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sáng 20-8, Đảng bộ xã Ya Ma (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham dự của 140 đại biểu đại diện cho 487 đảng viên trong Đảng bộ xã. Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã Ya Ma quyết tâm thực hiện 2 khâu đột phá để tạo đà phát triển. 

Đồng chí Siu H’Ler giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ia Púch

Đồng chí Siu H’Ler giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ia Púch

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sáng 20-8, Đảng bộ xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 150 đại biểu đại diện cho 189 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đồng chí Siu H’Ler được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Xây dựng xã Canh Vinh trở thành xã trọng điểm về phát triển công nghiệp của tỉnh

Xây dựng xã Canh Vinh trở thành xã trọng điểm về phát triển công nghiệp của tỉnh

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ngày 20-8, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Canh Vinh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đặt ra yêu cầu xây dựng địa phương trở thành xã trọng điểm về phát triển công nghiệp của tỉnh.

Xã An Lão quyết tâm về đích nông thôn mới vào năm 2027

Xã An Lão quyết tâm về đích nông thôn mới vào năm 2027

Chính trị

(GLO)- Sáng 20-8, Đảng bộ xã An Lão (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 230 đại biểu đại diện cho 927 đảng viên thuộc 35 tổ chức cơ sở Đảng. Đại hội thống nhất mục tiêu đưa xã về đích nông thôn mới vào năm 2027.

Phù Mỹ Tây cần tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Phù Mỹ Tây cần tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Chính trị

(GLO)- Sáng 20-8, Đảng bộ xã Phù Mỹ Tây tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 160 đại biểu đại diện cho 736 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Một trong những yêu cầu đặt ra trong nhiệm kỳ tới là tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

null