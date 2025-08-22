Các đại biểu tham dự chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai lần thứ I. Ảnh: P.L

Chương trình có sự tham dự của đồng chí Võ Thị Thu Hòa-Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo các ban chuyên môn của Đảng ủy UBND tỉnh, đại diện cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc cùng 500 đoàn viên, thanh niên và bà con nhân dân.

Chương trình nghệ thuật do các tổ chức Đoàn trực thuộc Đoàn UBND tỉnh Gia Lai tổ chức đã để lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Ảnh: P.L

Mở đầu chương trình, đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy UBND tỉnh đã báo cáo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai lần thứ I.

Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh lần thứ I là sự kiện chính trị quan trọng trong toàn Đảng bộ đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội đánh dấu một giai đoạn mới trong sự phát triển của Đảng bộ, đồng thời là dịp để tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của nhiệm kỳ trước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội biểu thị tinh thần: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, đã đề ra nhiều chủ trương và quyết sách đúng đắn, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đáp ứng sự tin tưởng và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh.

Dân ca bài chòi Vươn khơi bám biển do Đoàn ca kịch bài chòi thuộc Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh biểu diễn. Ảnh: P.L

Tiết mục Bóng cây kơ nia do đoàn viên, sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn biểu diễn. Ảnh: P.L

Tại chương trình, các tổ chức Đoàn trực thuộc Đoàn UBND tỉnh đã biểu diễn nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước và khát vọng tuổi trẻ như: Lời Bác sáng mãi muôn đời; dân ca bài chòi Vươn khơi bám biển; Giai điệu Tổ quốc; Hào khí Tây Sơn; Ngọn lửa cao nguyên; Đường lên phía trước; Khát vọng hùng cường; Bóng cây Kơ nia; Lá cờ Đảng…

Các tiết mục được dàn dựng công phu đã để lại nhiều cảm xúc lắng đọng trong lòng khán giả theo dõi chương trình nghệ thuật.