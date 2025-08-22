Danh mục
Chính trị

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Tuy Phước Đông cần đổi mới tư duy quản lý theo hướng kiến tạo

NGỌC TÚ
(GLO)- Sáng 22-8, Đảng bộ xã Tuy Phước Đông đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Trần Minh Sơn-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành, đơn vị của tỉnh cùng 180 đại biểu chính thức đại diện cho 1.458 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: N.T

Đảng bộ xã Tuy Phước Đông được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Phước Sơn, Phước Hòa, Phước Thắng. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đã vượt khó vươn lên, đạt nhiều kết quả quan trọng: kinh tế tăng trưởng, cơ cấu chuyển dịch tích cực, an sinh xã hội được chú trọng, quốc phòng-an ninh giữ vững, tỷ lệ đô thị hóa đạt gần 32%.

Đồng chí Trần Minh Sơn phát biểu tại Đại hội. Ảnh: N.T

Đời sống người dân cải thiện rõ rệt, thu nhập bình quân đạt 58,5 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 60%. Đến nay, cả 3 xã đều đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó, Phước Sơn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022, Phước Sơn và Phước Hòa đạt tiêu chí đô thị loại V.

Với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển”, Đại hội đã thảo luận, thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng: xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh và hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tạo đột phá về thương mại, dịch vụ, du lịch.

Đại hội xác định 4 khâu đột phá: triển khai hiệu quả Đồ án quy hoạch chung xã giai đoạn 2025-2035, định hướng đến năm 2050; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; hoàn thiện hạ tầng kinh tế-xã hội, thu hút đầu tư vào thương mại, dịch vụ-du lịch.

Đại hội cũng thống nhất 25 chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2025-2030 cùng 6 giải pháp cơ bản. Theo đó, tổng thu ngân sách trên địa bàn xã đạt 56.400 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 87-90 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 0,36%; 100% hộ dân sử dụng nước sạch...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Minh Sơn nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2025-2030 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Toàn Đảng bộ cần nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng khối đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy dân chủ, đổi mới phương thức hoạt động sát thực tiễn, gần dân.

Đồng chí đề nghị cấp ủy khóa mới nhanh chóng cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội bằng kế hoạch, chương trình hành động theo phương châm “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền), với tinh thần “quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt” nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Chính quyền cần đổi mới tư duy quản lý theo hướng kiến tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ xã có năng lực tổng hợp, biết ứng dụng công nghệ số và bám sát thực tiễn. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển văn hóa-xã hội, nâng cao đời sống người dân, lấy con người làm trung tâm của phát triển. Song song đó, cần củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tuy Phước Đông ra mắt Đại hội. Ảnh: N.T

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tổ chức, cán bộ. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 25 đồng chí; đồng chí Huỳnh Nam được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2030.

null