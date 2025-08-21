Xã Tuy Phước Tây phấn đấu tỷ lệ nghèo đa chiều cuối năm 2030 giảm còn 0,23%

(GLO)- Sáng 21-8, Đảng bộ xã Tuy Phước Tây (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội đặt mục tiêu đến cuối năm 2030, tỷ lệ nghèo đa chiều giảm còn 0,23%.

Đồng chí Trần Minh Sơn-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Trần Minh Sơn-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Đức Hải

Với phương châm “Đoàn kết-Kỷ cương-Đổi mới-Phát triển”, Đại hội đã tập trung đánh giá kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025 và thảo luận, xác định các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ 2025-2030.

Nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ xã Tuy Phước Tây có nhiều chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo, điều hành được nâng cao.

Kinh tế tăng trưởng khá; tổng giá trị sản phẩm địa phương tăng bình quân hàng năm 8,6%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; thu ngân sách tăng bình quân hàng năm 12%; đến cuối năm 2025 thu nhập bình quân đầu người ước đạt 59,5 triệu đồng và tỷ lệ nghèo đa chiều giảm còn 1,4%.

An sinh xã hội được đảm bảo; văn hóa-xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực, quốc phòng-an ninh được giữ vững.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: Đức Hải

Với mục tiêu xây dựng xã Tuy Phước Tây đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trở thành xã phát triển khá của tỉnh, Đại hội cũng đã thống nhất thông qua 6 nhiệm vụ trọng tâm, 4 khâu đột phá và 6 giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong đó, phấn đấu tăng trưởng giá trị sản phẩm bình quân hàng năm đạt 14%; tổng thu ngân sách trên địa bàn xã đến năm 2030 đạt 36.278 triệu đồng (không tính tiền sử dụng đất); tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 84%; 100% trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 75-80 triệu đồng/năm; tỷ lệ nghèo đa chiều cuối năm 2030 giảm còn 0,23%; hàng năm có trên 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hàng năm đạt từ 3% trở lên so với tổng số đảng viên.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết của Đại hội. Ảnh: Đức Hải

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, cùng với ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Trần Minh Sơn đề nghị Đảng bộ xã Tuy Phước Tây nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu; xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ.

Đồng thời, khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết của Đại hội thành các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể sát với thực tiễn địa phương; tập trung rà soát, thực hiện tốt công tác quy hoạch theo không gian phát triển mới; huy động các nguồn lực để đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông, thủy lợi đồng bộ, hiện đại; tập trung chăm lo, nâng cao đời sống của Nhân dân, coi con người là trung tâm, động lực của sự phát triển xã hội.

Đồng chí Trần Minh Sơn tin tưởng rằng, với khí thế mới, ý chí, khát vọng phát triển, Đảng bộ xã Tuy Phước Tây sẽ vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra, xây dựng xã ngày càng văn minh, hiện đại, cùng cả tỉnh vững vàng bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tuy Phước Tây nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt nhận nhiệm vụ.

﻿Ảnh: Đức Hải

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, các chức danh chủ chốt trong Thường trực Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Tuy Phước Tây nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Phạm Công Đoan được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.