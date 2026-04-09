Hiệp hội Du lịch Gia Lai ký kết biên bản hợp tác với các địa phương

(GLO)- Trong khuôn khổ Hội nghị xúc tiến du lịch tỉnh Gia Lai 2026, Hiệp hội Du lịch Gia Lai đã ký kết nhiều biên bản hợp tác với các địa phương và đối tác, mở rộng liên kết vùng, kết nối thị trường và nâng cao sức cạnh tranh cho du lịch địa phương.

Dự lễ ký kết có Phó Cục trưởng Cục Du lịch Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai; Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình. Về phía lãnh đạo tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch.

Tại chương trình, Hiệp hội Du lịch Gia Lai đã ký kết biên bản ghi nhớ với hiệp hội du lịch các địa phương: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Hạ Long, Thanh Hóa và Lâm Đồng. Nội dung hợp tác tập trung phát triển sản phẩm du lịch, kết nối tour tuyến và mở rộng thị trường.

Mục tiêu của các thỏa thuận hướng đến tăng cường liên kết giữa Gia Lai với các trung tâm nguồn khách lớn; thúc đẩy trao đổi, khai thác nguồn khách 2 chiều; đồng thời, xây dựng và vận hành hiệu quả các tour, tuyến liên kết.

Các hiệp hội cũng thống nhất phối hợp đưa khách từ các thị trường trọng điểm đến Gia Lai và khu vực Tây Nguyên; qua đó phát triển du lịch theo hướng bền vững, nâng cao giá trị điểm đến.

Ảnh: Trung Nghĩa

Bên cạnh đó, Hiệp hội Du lịch Gia Lai tiếp tục ký kết hợp tác liên vùng với các địa phương gồm: Đắk Lắk, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Quảng Ngãi. Trên nền tảng lợi thế riêng của từng địa phương, các bên hướng tới xây dựng chuỗi sản phẩm du lịch liên kết “Biển - Cao nguyên - Di sản”, tạo nên hành trình trải nghiệm đa dạng, hấp dẫn.

Thông qua biên bản hợp tác, các địa phương thống nhất phát triển hệ sinh thái du lịch liên vùng, kết hợp giữa biển, cao nguyên, đô thị và nghỉ dưỡng; đồng thời, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc sắc có khả năng cạnh tranh ở tầm quốc gia và quốc tế.

Việc liên kết này cũng góp phần kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu và nâng cao trải nghiệm của du khách.

Ảnh: Trung Nghĩa

Một điểm nhấn quan trọng khác là hoạt động ký kết hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực. Hiệp hội Du lịch Gia Lai đã ký kết với Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh, Liên Chi hội Đào tạo du lịch Việt Nam (Hiệp hội Du lịch Việt Nam) về phát triển nguồn nhân lực.