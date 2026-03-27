Định vị du lịch Gia Lai để bứt phá

(GLO)- Chiều 27-3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Diễn đàn “Du lịch Gia Lai - Tiềm năng và Triển vọng” nhằm nhận diện rõ lợi thế cạnh tranh và định hướng xây dựng các sản phẩm du lịch mang tính đặc trưng.

Dự diễn đàn, về phía đại biểu Trung ương có ông Hồ An Phong - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng lãnh đạo một số cục của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông…

Quang cảnh buổi Diễn đàn “Du lịch Gia Lai - Tiềm năng và Triển vọng”. Ảnh: Quang Tấn

​Phía tỉnh Gia Lai có các ông, bà: Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, chính quyền các địa phương trong tỉnh.

Dự diễn đàn còn có lãnh đạo sở, ngành của các tỉnh, thành, gồm: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Huế, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Ninh Bình, Quảng Ngãi, Quảng Bình.

Cùng các chuyên gia, diễn giả: Vũ Thế Bình - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam; Đào Xuân Hoạch - Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam; ​PGS. TS Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam; TS Trần Du Lịch - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế TP. Hồ Chí Minh…

Gia Lai hội tụ mọi tiềm năng phát triển du lịch

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn thông tin: Tỉnh Gia Lai mới được hình thành trên cơ sở hợp nhất tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Định, có diện tích hơn 21.500 km², dân số khoảng 3,5 triệu người, nằm ở vị trí chiến lược kết nối Tây Nguyên với Duyên hải Nam Trung Bộ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Châu Ngọc Tuấn phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: Quang Tấn

Tỉnh sở hữu hệ sinh thái du lịch phong phú với biển - núi - cao nguyên - di sản văn hóa, tiêu biểu như: Biển Hồ, Núi lửa Chư Đang Ya, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, hệ thống di tích Chăm Pa, nghệ thuật Bài chòi, võ cổ truyền Bình Định và 134 km bờ biển với nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng.

Với nhiều tiềm năng và lợi thế, Gia Lai xác định du lịch là một trong năm trụ cột phát triển kinh tế; định hướng phát triển du lịch đến năm 2030 theo hướng bền vững, chuyên nghiệp và có bản sắc. Lấy văn hóa, thiên nhiên và con người làm nền tảng; lấy chuyển đổi số và liên kết vùng làm động lực; bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế du lịch với bảo tồn môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa và nâng cao đời sống nhân dân.

Tại phiên tọa đàm “Du lịch - Động lực phát triển kinh tế, xã hội Gia Lai”, các diễn giả tập trung làm rõ vai trò, mức độ đóng góp của du lịch trong cơ cấu kinh tế địa phương trong bối cảnh mới. Nhiều ý kiến cho rằng, sau sáp nhập, Gia Lai sở hữu không gian phát triển đa dạng với cả rừng và biển, mở ra cơ hội hình thành các sản phẩm du lịch liên hoàn, khác biệt.

Ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Du lịch Vietravel chia sẻ: Từ góc nhìn doanh nghiệp lữ hành, tài nguyên du lịch của Gia Lai mới không chỉ nằm ở số lượng điểm đến, mà còn ở khả năng kết nối nhiều lớp tài nguyên trong cùng một hành trình. Gia Lai hội tụ đồng thời không gian cao nguyên, rừng và sinh thái núi, không gian biển, khí hậu mát và địa hình trải nghiệm; cảnh quan phù hợp cho du lịch nghỉ dưỡng, khám phá, du lịch đường bộ và liên vùng.

Điểm quan trọng là các tài nguyên này không tồn tại riêng lẻ, mà có tính bổ sung rất cao. Một du khách có thể trong cùng một hành trình, trải nghiệm rừng, cao nguyên, văn hóa bản địa và biển. Đó là lợi thế rất hiếm trong cấu trúc sản phẩm du lịch Việt Nam hiện nay.

TS Trần Du Lịch, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tham gia thảo luận tại phiên thảo luận “Du lịch Gia Lai - Hợp lực, bứt phá vươn tầm”. Ảnh: Quang Tấn

Còn TS Trần Du Lịch, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, khẳng định: “Sự kết nối giữa đại ngàn và biển xanh sẽ tạo nên lợi thế sản phẩm du lịch hiếm có, kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên, sinh thái với kho tàng di sản văn hóa phong phú. Nổi bật là không gian văn hóa cồng chiêng, nghệ thuật bài chòi, vùng đất võ - trời văn cùng hào khí Quang Trung, Tây Sơn Thượng Đạo, Tây Sơn Hạ Đạo… Khi các giá trị này được hội tụ và phát huy hiệu quả sẽ trở thành động lực để du lịch Gia Lai bứt phá”.

Hiến kế để du lịch Gia Lai bứt phá

Phiên tọa đàm “Du lịch Gia Lai - Hợp lực, bứt phá vươn tầm” tập trung phân tích những “điểm nghẽn” cản trở sự phát triển của ngành du lịch địa phương. Trong đó, hạ tầng giao thông, đặc biệt là hàng không; chất lượng sản phẩm du lịch; dịch vụ ban đêm và năng lực liên kết vùng được xác định là những vấn đề cần sớm tháo gỡ.

Các ý kiến cũng đề xuất đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng, nhất là du lịch đêm, nhằm kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách. Bên cạnh đó, việc tăng cường liên kết giữa các địa phương và tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu vào chuỗi giá trị du lịch liên vùng được xem là giải pháp then chốt.

Ông Võ Anh Tài - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) - chia sẻ: lợi thế cốt lõi của Gia Lai sau sáp nhập là sự kết hợp hiếm có giữa biển Quy Nhơn, đại ngàn Tây Nguyên, văn hóa bản địa và võ cổ truyền Bình Định, từ đó có thể hình thành một cấu trúc sản phẩm mang tính khác biệt ở tầm quốc gia.

Các nhà quản lý, chuyên gia, diễn giả đã thẳng thắn nhìn nhận những điểm nghẽn và hiến kế để du lịch Gia Lai bứt phá. Ảnh: Quang Tấn

Trên cơ sở đó, mô hình đề xuất được xây dựng theo hướng “3 trục - 2 cụm - 1 hệ sinh thái đêm”. Ba trục sản phẩm đóng vai trò nền tảng gồm: trục biển Quy Nhơn là trung tâm kinh tế đêm năng động, tập trung các hoạt động ẩm thực, giải trí, biểu diễn và ánh sáng, giữ vai trò chính trong việc kích thích chi tiêu ban đêm; trục đại ngàn Pleiku và khu vực Tây Nguyên là không gian trải nghiệm sâu với các sản phẩm văn hóa bản địa, chữa lành và thiên nhiên, giúp kéo dài thời gian lưu trú; và trục văn hóa - di sản đóng vai trò liên kết, tạo bản sắc thông qua võ Bình Định, cồng chiêng và các lễ hội đặc trưng.

Hai cụm triển khai trọng điểm cần được hình thành gồm cụm Quy Nhơn định vị là “thành phố không ngủ biển” với các sản phẩm phố đêm, show biểu diễn, bar, chợ đêm và lễ hội; và cụm Pleiku định vị là “đêm đại ngàn” với lửa trại, cồng chiêng, retreat và du lịch chữa lành.

“Toàn bộ hệ thống này được vận hành trong một hệ sinh thái thống nhất, kết nối tour ngày (biển - rừng), tour đêm (trải nghiệm - tiêu tiền) và hệ thống lưu trú (khách sạn, resort, homestay), qua đó có thể nâng thời gian lưu trú trung bình từ 2 ngày lên 3-4 ngày” - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn hiến kế.

Để du lịch Gia Lai bứt phá, ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Du lịch Vietravel cho rằng: Gia Lai mới cần một thông điệp xuyên suốt cho toàn bộ danh mục sản phẩm. Từ góc nhìn Vietravel, lợi thế lớn nhất của địa phương là không gian “từ đại ngàn đến biển xanh”. Đây là một nền rất tốt để phát triển thương hiệu điểm đến và thương hiệu sản phẩm.

Ông Kỳ nêu: “Điều quan trọng nhất là Gia Lai mới cần đi từ “có tài nguyên” sang “có sản phẩm đặc trưng bán được, vận hành được và tăng trưởng được”. Do đó, muốn bứt phá, Gia Lai không chỉ cần nhiều sự kiện hay nhiều điểm đến hơn, mà cần: Xác định rõ lợi thế khác biệt; xây được sản phẩm đặc trưng; bán được trên thị trường; quản trị được bằng dữ liệu”.

Một nội dung quan trọng khác là thu hút các nhà đầu tư chiến lược, phát triển các dự án du lịch quy mô lớn, tạo cú hích cho toàn ngành. Các chuyên gia cho rằng, Gia Lai cần có cơ chế đủ hấp dẫn, đồng thời cải thiện môi trường đầu tư để đón dòng vốn chất lượng cao.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Quang Tấn

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho rằng: Gia Lai cần có định hướng chiến lược rõ ràng, tạo điểm đến khác biệt cũng như không gian phát triển, mỗi vùng phải có sản phẩm lõi riêng, tránh trùng lặp và phân tán nguồn lực. Cùng với đó là đẩy mạnh kết nối giao thông, nâng cấp cơ sở lưu trú, ứng dụng công nghệ số, xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh nhằm nâng cao trải nghiệm du khách...

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn khẳng định: “Tỉnh Gia Lai cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư, các tổ chức, cá nhân đến nghiên cứu, hợp tác và phát triển du lịch tại địa phương. Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự quan tâm của Trung ương, sự hợp tác của các địa phương, doanh nghiệp và các chuyên gia, du lịch Gia Lai sẽ có bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới” - Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh.