Lãnh đạo tỉnh Gia Lai tiếp xã giao Đoàn đại biểu tham dự Chương trình “Du xuân hữu nghị”

ĐỨC HẢI
(GLO)- Chiều 27-3, tại trụ sở UBND tỉnh Gia Lai, lãnh đạo tỉnh đã tiếp xã giao Đoàn đại biểu tham dự Chương trình “Du xuân hữu nghị” nhân dịp khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (thứ 10 từ phải sang) và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 9 từ phải sang) tiếp xã giao Đoàn đại biểu tham dự Chương trình "Du xuân hữu nghị". Ảnh: Đức Hải

Thành phần Đoàn đại biểu tham dự Chương trình “Du xuân hữu nghị” là Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền của các quốc gia tại Việt Nam gồm: Azerbaijan, Kazakhstan, Armenia, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Vương quốc Campuchia; Phó Tổng Lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng và Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp quốc gia.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu chào mừng Đoàn đại biểu tham dự chương trình "Du xuân hữu nghị". Ảnh: Minh Hoàng

Phát biểu tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp Đoàn đại biểu tham dự Chương trình “Du xuân hữu nghị”. Bí thư Tỉnh ủy thông tin: Tỉnh Gia Lai hiện nay được hình thành trên cơ sở hợp nhất 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai cũ, mở ra không gian phát triển mới với sự kết nối giữa cao nguyên và duyên hải.

Với vị trí địa lý thuận lợi, giáp Campuchia và Biển Đông, tỉnh Gia Lai có nhiều tiềm năng trở thành đầu mối giao thương, logistics và du lịch của khu vực.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Đức Hải

Đồng thời, Gia Lai sở hữu tài nguyên thiên nhiên đa dạng, đất đai màu mỡ, phù hợp phát triển nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo và kinh tế biển.

Bên cạnh đó, tỉnh còn có nền văn hóa phong phú, con người thân thiện, tạo nền tảng cho phát triển bền vững và thu hút đầu tư. Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc cho biết, địa phương mong muốn và sẵn sàng tăng cường hợp tác quốc tế trên một số lĩnh vực, bao gồm: hạ tầng và logistics; nông nghiệp công nghệ cao; du lịch và văn hóa; khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; bảo tồn thiên nhiên và phát triển xanh cùng y tế, an sinh xã hội và phát triển cộng đồng.

Với cam kết cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, tỉnh Gia Lai kỳ vọng các vị đại sứ và đại diện các tổ chức quốc tế sẽ là những "nhịp cầu" quan trọng, góp phần kết nối và thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác thiết thực, bền vững giữa Gia Lai với các đối tác quốc tế trong thời gian tới.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Azerbaijan tại Việt Nam Shovgi Kamal Oglu Mehdizade phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Minh Hoàng

Tại buổi tiếp, các vị đại sứ, đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam bày tỏ vui mừng khi được các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai tiếp đón trọng thị, nồng ấm trong thời gian tham dự chương trình “Du xuân hữu nghị” nhân Tuần lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Cùng với sự thân thiện, mến khách của đất và người nơi đây, các thành viên trong Đoàn đánh giá cao những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Gia Lai. Trong đó, 6 lĩnh vực trọng tâm mà tỉnh Gia Lai chú trọng kêu gọi hợp tác đầu tư rất phù hợp với xu hướng phát triển mà nhiều quốc gia đang ưu tiên.

Với tinh thần cầu thị cùng những cơ chế, chính sách mà Gia Lai đã, đang và sẽ triển khai, tỉnh sẽ là điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư đến tìm kiếm cơ hội hợp tác. Trên cương vị của mình, các đại sứ cam kết sẽ tăng cường kết nối, thúc đẩy doanh nghiệp các nước tìm hiểu, hợp tác đầu tư tại Gia Lai.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi tiếp Đoàn đại biểu tham dự chương trình "Du xuân hữu nghị". Ảnh: Minh Hoàng

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết: Dịp này, tỉnh đang tổ chức rất nhiều hoạt động lớn trong khuôn khổ Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 như: Hội nghị xúc tiến đầu tư diễn ra vào sáng 28-3; Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia diễn ra vào tối cùng ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai bày tỏ mong muốn, thông qua Chương trình “Du xuân hữu nghị”, các đại sứ và đại diện cơ quan ngoại giao sẽ góp phần quảng bá, lan tỏa hình ảnh về một Gia Lai giàu bản sắc, năng động, đổi mới.

Tỉnh Gia Lai mong muốn và luôn mở cửa với môi trường tốt nhất cùng hạ tầng đồng bộ để đón doanh nghiệp của các nước đến tìm hiểu, hợp tác đầu tư lâu dài tại địa phương.

(GLO)- Chương trình nghệ thuật khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 dự kiến diễn ra lúc 20 giờ 10 phút ngày 28-3, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), được dàn dựng theo hình thức thực cảnh quy mô lớn, kết hợp nghệ thuật biểu diễn và công nghệ sân khấu hiện đại.

(GLO)- Mùa lễ hội tháng Giêng, tháng Hai ở các xã, phường phía Ðông tỉnh không chỉ là dịp để người dân gửi gắm ước vọng về một năm mới no ấm, bình an, mà còn góp phần quan trọng gìn giữ và lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống đến với du khách.

(GLO)- Những ngày cuối tháng 2, vùng đất cát Tân Hóa Nam (xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai) như khoác lên mình tấm áo vàng nhạt khi những vườn xoài đồng loạt bung hoa. Từng tán cây phủ kín những chùm hoa li ti, thắp lên niềm hy vọng cho người trồng xoài.

(GLO)- Trong không khí rộn ràng đầu xuân, hàng nghìn người dân và du khách nô nức đổ về Bảo tàng Quang Trung trẩy hội Đống Đa. Không đơn thuần là vui xuân, đây còn là hành trình trở về cội nguồn, thành kính tưởng nhớ Hoàng đế Quang Trung cùng các bậc tiền nhân đã làm rạng danh non sông.

(GLO)- Giữa trùng điệp cao su dọc các xã Ia Mơ, Ia Púch (tỉnh Gia Lai), những "làng công nhân" hiện lên như những gam màu ấm áp điểm xuyết giữa dải biên cương. Họ đến từ nhiều miền quê, mang theo những câu chuyện riêng, rồi quần tụ, dựng xây nếp sống mới ngay giữa đại ngàn.

(GLO)- Thời điểm giáp Tết, trên con đường dẫn vào xã Gào (tỉnh Gia Lai), những cội mai rừng thấp thoáng sắc vàng hiện ra nhiều hơn sau mỗi khúc cua. Chưa kịp chạm ngõ mùa xuân, người ta đã bắt gặp không khí Tết sớm len lỏi trong từng khu vườn, trên nương rẫy, dọc theo những bờ rào xanh.

(GLO)- Không còn nhịp vội của 29 Tết, mùng 1 Tết Bính Ngọ ở Gia Lai bắt đầu bằng sự tươi mới. Phố xá sáng bừng sắc áo dài, đông người du xuân, còn trong mỗi mái nhà là mâm cơm đầu năm và tiếng cười sum họp. Một ngày mở Tết với hai nhịp điệu song hành: rộn ràng ngoài phố, ấm áp trong nhà.

(GLO)- Sáng 15-2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức đón đoàn khách quốc tế tại Cảng Quy Nhơn. Tàu du lịch cao cấp Le Jacques Cartier (thuộc hãng tàu Compagnie du Ponant, quốc tịch Pháp) cập cảng, đưa 120 du khách quốc tế đến tham quan một số điểm trên địa bàn tỉnh.

(GLO)- Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, huyện Hoài Ân giờ thành xã Hoài Ân (tỉnh Gia Lai). Nhiều thứ đã đổi thay để thích nghi với thời cuộc nhưng những cây mai vàng vẫn rực rỡ trong nắng xuân, bất chấp cơn bão số 13 hồi đầu tháng 11-2025 càn qua làm cho bao cây cối xác xơ.

(GLO)- Tôi tìm về Biển Hồ (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vào một ngày cuối năm nắng hồng như mật. Hơi thở mùa xuân mơn man len qua từng kẽ lá, tràn vào khoảng không mênh mang nơi trời và nước giao hòa. Giữa phố núi cao nguyên, Biển Hồ hiện lên như một điểm hẹn của đất trời, dịu dàng mà đầy mê hoặc.

(GLO)- Không ồn ào bởi dòng nước đổ từ trên cao, thác nước làng Á (xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai) cuốn hút mọi người bằng rừng cổ thụ với những bộ rễ lộ thiên khổng lồ nằm ngay dưới chân thác.

(GLO)- Thời điểm này, sông Ba trở nên hiền hòa, trong vắt, lặng lẽ chảy. Mực nước hạ thấp, lòng sông thu hẹp dần, để lộ ra những bãi bồi cát trắng trải dài dưới chân các cây cầu bắc ngang dòng nước.