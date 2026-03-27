Trước giờ “G”: Sân khấu đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật chưa từng có

(GLO)- Chỉ còn chưa đầy 48 giờ trước Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, công tác chuẩn bị tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) cơ bản hoàn tất. Sân khấu, nhân lực và phương án vận hành đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật, dự kiến thu hút khoảng 50.000 khán giả.

Chuẩn bị ở mức cao nhất cho sự kiện tầm vóc quốc gia

Trong buổi kiểm tra hiện trường vào chiều tối 26-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã trực tiếp rà soát toàn bộ các hạng mục quan trọng: từ tiến độ hoàn thiện sân khấu, hệ thống kỹ thuật, phương án đón tiếp đại biểu, đến việc bố trí không gian khán giả với quy mô dự kiến lên tới 50.000 người.

Các phương án đảm bảo an ninh, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, y tế… được xây dựng nhiều lớp, có kịch bản chi tiết cho từng tình huống. Lực lượng Công an, y tế, cứu hộ, cùng đội ngũ tình nguyện viên được huy động với quy mô lớn, sẵn sàng ứng trực xuyên suốt trước, trong và sau sự kiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch rà soát các hạng mục quan trọng tại sân khấu Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Ảnh: Thanh Sáng

Không chỉ là một lễ khai mạc, đây còn là bài kiểm tra năng lực tổ chức của một địa phương đang đặt mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế trụ cột. Vì vậy, từng chi tiết đều được yêu cầu ở mức chính xác cao, hạn chế tối đa rủi ro.

Theo kế hoạch, chương trình sẽ được tổng duyệt vào ngày 27-3 trước khi chính thức diễn ra vào tối 28-3.

Dàn dựng quy mô lớn, kết hợp công nghệ và bản sắc văn hóa

Song song với công tác chuẩn bị, phần nội dung chương trình cho thấy cách tiếp cận mới trong tổ chức một sự kiện du lịch quy mô lớn.

Theo ông Trần Việt Anh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Gia Lai, lễ khai mạc năm nay được định hướng không chỉ là một sự kiện mang tính nghi lễ, mà còn là điểm nhấn mở đầu cho chiến lược phát triển du lịch của địa phương trong giai đoạn mới.

Ông cho biết sân khấu được thiết kế theo mô hình “vô cực”, tích hợp hệ thống âm thanh tiêu chuẩn quốc tế cùng màn hình LED quy mô lớn, tạo nên không gian trình diễn đa lớp, hiện đại.

Toàn cảnh khu vực sân khấu Lễ khai mạc với quy mô dự kiến hơn 50 ngàn khán giả.

Tuy nhiên, điều quan trọng hơn nằm ở mục tiêu tạo hiệu ứng lan tỏa sau sự kiện. Một chương trình khai mạc đủ sức hấp dẫn sẽ góp phần thu hút du khách, đồng thời tạo nền tảng để triển khai chuỗi hoạt động xuyên suốt năm du lịch.

Đáng chú ý, bên cạnh sân khấu chính hiện đại tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, chương trình còn mở rộng không gian biểu diễn ra khu vực biển với một sân khấu thực cảnh đặc biệt.

Tại đây, các yếu tố của lễ hội cầu ngư-nét văn hóa đặc trưng của cư dân vùng duyên hải miền Trung - được tái hiện thông qua hình thức trình diễn kết hợp giữa âm thanh, ánh sáng và màn pháo hoa nghệ thuật. Không gian biển trở thành một phần của sân khấu, góp phần tạo nên sự kết nối xuyên suốt giữa đại ngàn và biển xanh trong tổng thể kịch bản.

Không gian biểu diễn được mở rộng ra khu vực biển với một sân khấu thực cảnh đặc biệt

Sự kết hợp giữa sân khấu hiện đại trên bờ và thực cảnh trên biển không chỉ mở rộng trải nghiệm thị giác, mà còn giúp câu chuyện văn hóa của địa phương được thể hiện đa chiều, vừa gần gũi, vừa giàu tính biểu tượng.

Ở góc độ tổ chức sản xuất chương trình nghệ thuật, ông Đỗ Vạn Nhật - Phó Giám đốc Khối sáng tạo và sản xuất nội dung DatVietVAC - cho biết: Kịch bản được xây dựng trên cơ sở dung hòa giữa yếu tố văn hóa và cách thể hiện hiện đại.

Theo đó, chương trình gồm 4 chương nghệ thuật liên hoàn, tái hiện hành trình từ đại ngàn đến biển xanh, với sự tham gia của khoảng 700 diễn viên gồm nghệ sĩ, dancer, nghệ sĩ xiếc và diễn viên quần chúng. Không gian thực cảnh được thiết kế liên tục, kết hợp ánh sáng, âm thanh và hình ảnh nhằm tạo trải nghiệm liền mạch cho người xem.

“Các yếu tố văn hóa được thể hiện thông qua công nghệ, giúp khán giả tiếp cận nội dung một cách trực quan và dễ cảm nhận hơn" - ông Nhật cho biết.

Nghệ sĩ hội tụ, lan tỏa cảm xúc điểm đến

Những ngày cận kề lễ khai mạc, nhiều nghệ sĩ, trong đó có dàn nghệ sĩ trẻ thuộc “Vũ trụ Say Hi”, đã có mặt tại phố biển Quy Nhơn để tập luyện và chạy chương trình. Việc làm quen với không gian sân khấu lớn, kết hợp nhiều lớp trình diễn là yêu cầu quan trọng nhằm bảo đảm hiệu quả cho từng tiết mục.

Sau buổi sơ duyệt chương trình, ca sĩ CONGB chia sẻ: “Đây là một sân khấu có quy mô rất lớn, cách dàn dựng cũng khác so với các chương trình thông thường nên chúng tôi phải tập trung nhiều hơn để hoàn thiện phần biểu diễn.”

Bên cạnh công việc chuyên môn, các nghệ sĩ cũng tranh thủ thời gian trải nghiệm địa phương.

Dàn nghệ sĩ trẻ thuộc “Vũ trụ Say Hi” tham gia tập luyện trên sân khấu Mega Concert tại Gia Lai. Ảnh: Thanh Sáng

“Quy Nhơn có cảnh quan đẹp, không khí dễ chịu, ẩm thực phong phú. Đây là một điểm đến có nhiều tiềm năng và rất đáng để quay lại" - ca sĩ Bùi Trường Linh hào hứng khi lần đầu đến với Gia Lai.

Những chia sẻ này góp phần lan tỏa hình ảnh điểm đến theo cách gần gũi, tự nhiên, đặc biệt với nhóm khán giả trẻ.

Định vị điểm đến từ một sự kiện quy mô quốc gia

Không dừng lại ở một chương trình nghệ thuật, lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia-Gia Lai 2026 được xem là bước khởi đầu cho chiến lược phát triển dài hạn của địa phương.

Theo ông Trần Việt Anh, trong bối cảnh Gia Lai bước vào giai đoạn phát triển mới, du lịch được xác định là một trong những trụ cột kinh tế quan trọng. Việc đăng cai Năm Du lịch quốc gia không chỉ là cơ hội quảng bá, mà còn là dịp để địa phương tái định vị hình ảnh điểm đến.

Với lợi thế đặc thù “đại ngàn-biển xanh”, Gia Lai hướng đến xây dựng sản phẩm du lịch khác biệt, kết hợp giữa thiên nhiên, văn hóa bản địa và các trải nghiệm hiện đại. Trong đó, các sự kiện quy mô lớn, có sức lan tỏa cao được xem là một trong những công cụ quan trọng để thu hút du khách.

Theo ông Đỗ Vạn Nhật, việc ứng dụng công nghệ trình diễn hiện đại giúp nâng tầm trải nghiệm sân khấu, hướng tới tiêu chuẩn của các sự kiện quốc tế. Trên nền tảng đó, các giá trị văn hóa được “dịch” sang ngôn ngữ hình ảnh và cảm xúc, trở nên gần gũi hơn với công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ.

Kỳ vọng lan tỏa và thời khắc khai màn

Từ sân khấu thực cảnh, đại nhạc hội đến sự tham gia của hàng nghìn nhân sự, lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 được đầu tư với quy mô lớn, thể hiện quyết tâm của địa phương trong việc nâng tầm hình ảnh du lịch.

Trong bối cảnh cạnh tranh điểm đến ngày càng gay gắt, một sự kiện được tổ chức bài bản, có dấu ấn riêng sẽ là “điểm chạm” quan trọng để thu hút sự chú ý và tạo ấn tượng ban đầu với du khách.

Chỉ còn chưa đầy 48 giờ trước thời điểm chính thức diễn ra, mọi công tác đã sẵn sàng. Lễ khai mạc được kỳ vọng sẽ mang đến một chương trình giàu tính nghệ thuật, hiện đại nhưng vẫn đậm bản sắc, qua đó mở đầu cho hành trình quảng bá hình ảnh một Gia Lai mới - điểm đến kết nối đại ngàn và biển xanh, sẵn sàng chào đón du khách trong và ngoài nước.