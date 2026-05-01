Gia Lai hôm nay
Du lịch xanh
Điểm đến Gia Lai
Khám phá và trải nghiệm
Kỹ năng sống
Văn hóa và Bản sắc
Ẩm thực Gia Lai
Cẩm nang du lịch
Đi muôn phương
Multimedia
{ Gia Lai sáng tạo { Emagazine { Infographic { Gia Lai mỗi tuần một điểm đến { Video { 60s Gia Lai

Điểm đến Gia Lai

Sức sống mới trên những xã anh hùng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN DIỆP MINH CHÍ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Gia Lai là vùng đất giàu truyền thống cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Phát huy truyền thống vẻ vang đó, những năm gần đây, các địa phương như xã Gào và xã Kon Chiêng không ngừng nỗ lực vươn lên, phát triển kinh tế-xã hội, từng bước xây dựng cuộc sống mới.

Diện mạo mới trên những vùng đất anh hùng

Trong không khí của những ngày tháng 4 lịch sử, chúng tôi tìm đến xã Gào - vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Đây là địa phương đã 3 lần được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, minh chứng cho truyền thống kiên trung trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc.

Hạ tầng giao thông được đầu tư góp phần giúp người dân xã Gào đi lại, giao thương thuận lợi hơn. Ảnh: M.C
Ở tuổi 78, nhưng ký ức về những năm tháng chiến tranh ác liệt của ông Rơ Mah Thanh (làng D, nguyên Bí thư Đảng ủy xã) vẫn vẹn nguyên, đặc biệt là trận đánh Tết Mậu Thân 1968. Ông Thanh xúc động nhớ lại: “Cuộc chiến khi ấy vô cùng khốc liệt, nhiều đồng chí đã ngã xuống. Nhưng bà con vẫn bám đất, cấy lúa, trồng mì, vừa nuôi gia đình, vừa tiếp sức cho bộ đội.

Sau ngày giải phóng, người dân xã Gào tiếp tục kiên cường đấu tranh chống Fulro, giữ vững sự bình yên cho buôn làng. Trong chiến tranh cũng như giai đoạn phát triển hiện nay, người dân xã Gào luôn tin và làm theo Đảng đến cùng. Chính niềm tin ấy đã giúp chúng tôi vượt qua mọi gian khó, bây giờ bà con tập trung phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no”.

Sau sáp nhập, xã Gào có 21 thôn, làng; đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 64% dân số. Phát huy truyền thống cách mạng, những năm gần đây, địa phương đã khai thác hiệu quả lợi thế đất đai, khí hậu, thổ nhưỡng để phát triển sản xuất nông nghiệp.

Người dân liên kết sản xuất, gắn với tiêu thụ các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như cà phê, mắc ca, hồ tiêu, chanh dây… góp phần nâng cao thu nhập, nhiều hộ vươn lên khá giả.

Đặc biệt, người dân mạnh dạn vay vốn đầu tư sản xuất, với hơn 320 hộ được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, tổng dư nợ trên 78 tỷ đồng. Việc ứng dụng KHKT, nông nghiệp thông minh từng bước được triển khai, góp phần nâng giá trị sản xuất từ 264 tỷ đồng tại năm 2020 lên gần 880 tỷ đồng vào năm 2025.

Đó cũng là bức tranh hiện nay tại xã anh hùng Kon Chiêng. Già làng Hip (làng Klah) chia sẻ: Những năm sau giải phóng, đời sống người dân gặp rất nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm thiếu thốn. Người dân canh tác theo phương thức truyền thống “phát, đốt, chọc, tỉa” nên đói nghèo bủa vây.

Đến nay, hệ thống hạ tầng từng bước được đầu tư hoàn thiện; trẻ em được đến trường đúng độ tuổi, người dân được chăm sóc sức khỏe đầy đủ. Chính quyền địa phương cũng tạo điều kiện để người dân tiếp cận các mô hình phát triển kinh tế, từng bước nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Nhờ những chính sách đầu tư thiết thực, đời sống người dân Kon Chiêng đang đổi thay từng ngày. Đây là động lực để bà con tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Hướng đến mục tiêu phát triển bền vững

Từ nền tảng truyền thống cách mạng kiên cường, các xã anh hùng đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ, khoác lên diện mạo mới với những gam màu phát triển rõ nét và bền vững hơn.

Không chỉ là sự thay đổi về hạ tầng, kinh tế hay đời sống vật chất, điều dễ nhận thấy hơn cả là sự chuyển biến trong tư duy, cách nghĩ, cách làm của người dân - từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa, từ trông chờ hỗ trợ sang chủ động vươn lên làm giàu.

Người dân xã Kon Chiêng chuyển đổi đất canh tác kém hiệu quả sang trồng cây dược liệu hoa hòe. Ảnh: N.D
Theo Chủ tịch UBND xã Kon Chiêng Võ Ngọc Tuấn, sau 51 năm từ ngày giải phóng, cùng với sự quan tâm hỗ trợ của Nhà nước và sự nỗ lực vươn lên của người dân, địa phương đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Từ vùng đất còn nhiều khó khăn, lạc hậu, đến nay người dân đã từng bước ứng dụng KHKT vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, cải thiện đời sống.

“Tuy nhiên, do xuất phát điểm thấp, đến nay kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, thu nhập bình quân còn hạn chế, tỷ lệ hộ nghèo vẫn ở mức cao. Thời gian tới, UBND xã tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo tái cơ cấu nông nghiệp, ứng dụng KHKT, phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao; đồng thời phát huy bản sắc văn hóa gắn với du lịch cộng đồng, tạo động lực phát triển bền vững” - ông Tuấn thông tin thêm.

Còn ông Trần Tấn Quang - Phó Chủ tịch UBND xã Gào - cho biết: “Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, địa phương tiếp tục huy động nguồn lực, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng nông thôn mới; tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại, dịch vụ phát triển.

Đồng thời, chú trọng phát triển sản phẩm OCOP gắn với truy xuất nguồn gốc, xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ; từng bước quy hoạch, phát triển cụm công nghiệp, chợ đầu mối. Đặc biệt, phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn và các di tích lịch sử nhằm thu hút du khách, góp phần nâng cao đời sống người dân”.

Phát huy truyền thống anh hùng, đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương đã và đang củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, huy động hiệu quả các nguồn lực, đồng thời mạnh dạn đổi mới mô hình phát triển. Dẫu vẫn còn những khó khăn, thách thức phía trước, song với nền tảng đã được gây dựng, cùng quyết tâm chính trị cao và sự đồng lòng của nhân dân, xã Gào và xã Kon Chiêng hoàn toàn có cơ sở để bứt phá trong giai đoạn tới.

Đánh giá bài viết

Tự hào 2 xã Anh hùng Ia Dơk, Kon Chiêng

(GLO)- Trong kháng chiến chống Mỹ, xã Ia Dơk (tỉnh Gia Lai) là căn cứ cách mạng quan trọng, đồng thời cũng là nơi hứng chịu nhiều đau thương, mất mát. Những cánh đồng từng bị bom cày xới, những mái nhà bình yên hóa tro tàn, bao số phận người dân vô tội bị giặc sát hại.

Có thể bạn quan tâm

Bình yên Ia Nueng

(GLO)- Giữa mùa khô Tây Nguyên, khi nắng gắt phủ lên cao nguyên Pleiku, làng Ia Nueng (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vẫn giữ nhịp sống chậm rãi, mát lành bên Biển Hồ. 

Khánh thành Phố ẩm thực Diên Hồng

(GLO)- Tối 22-4, tại khu vực đường Nguyễn Thiện Thuật - Trần Phú (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), UBND phường Diên Hồng đã tổ chức Lễ khánh thành Phố ẩm thực Diên Hồng. Đây là một không gian ẩm thực và giải trí, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, dịch vụ, du lịch và văn hóa của địa phương.

Hấp dẫn Giải đua SUP Quy Nhơn lần thứ I - năm 2026

(GLO)- Cuối tuần này, Giải đua SUP Quy Nhơn lần thứ I - năm 2026 sẽ chính thức diễn ra tại bãi biển Zbeach, quy tụ gần 100 VĐV đến từ 20 tỉnh, thành trên cả nước. Người dân và du khách còn được trải nghiệm SUP miễn phí, check-in du thuyền và hòa mình vào không khí lễ hội biển đầy sắc màu. 

Thăm làng người Kinh đầu tiên trên đất Phú Túc

(GLO)- Sau hơn 1 thế kỷ hình thành, từ những bước chân khai hoang đầu tiên, người dân làng Phú Cần (thôn Thắng Lợi, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) hôm nay không chỉ gìn giữ ký ức mở đất qua đền thờ tiền hiền, mà còn phát huy truyền thống, chung sức xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.

Kỷ niệm 55 năm Chiến thắng Gò Cớ (3/4/1971 - 3/4/2026): Bản hùng ca của ý Đảng - lòng dân

(GLO)- Cách đây 55 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện Phù Mỹ (cũ), nhân dân và các lực lượng vũ trang xã Mỹ Đức (nay là xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai) đã làm nên Chiến thắng Gò Cớ bằng phương thức “ba mũi giáp công” - kết hợp đấu tranh chính trị, binh vận và vũ trang.

Quy Nhơn những ấn tượng đẹp

(GLO)- Từ đầu năm 2026 đến nay, đặc biệt trong Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, khu vực phía Ðông tỉnh đã thu hút rất nhiều du khách. Ấn tượng đọng lại trong lòng du khách là hình ảnh phố biển Quy Nhơn tươi đẹp, giàu bản sắc, thân thiện.

Gia Lai quảng bá, kích cầu thị trường du lịch hè tại Ngày hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh

(GLO)- Từ ngày 2 đến 5-4, tại Công viên 23/9, Ngày hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh lần thứ 22 đã diễn ra với chủ đề “Rộn ràng hè về - Vibrant Summer Fest”. Trong đó, tỉnh Gia Lai góp mặt với nhiều hoạt động quảng bá, giới thiệu điểm đến nhằm tạo sức bật cho thị trường du lịch hè 2026.

Một ngày với “Ðôi mắt Pleiku”

(GLO)- Du khách ít ai ở lại Biển Hồ quá một buổi sáng, họ thường chỉ đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mặt nước lặng như gương soi bóng thông xanh, chụp hình rồi rời đi. Nhưng nếu chậm lại, đi một vòng quanh “Ðôi mắt Pleiku”, sẽ thấy nơi này không chỉ là một thắng cảnh.

Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 và Mega Concert vào top chiến dịch truyền thông nổi bật trong tuần

(GLO)- Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 cùng Mega Concert "Đại ngàn chạm biển xanh" diễn ra tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) không chỉ tạo dấu ấn về quy mô, nghệ thuật mà còn ghi nhận hiệu ứng tích cực trên các bảng xếp hạng chiến dịch truyền thông trong tuần qua.

Bảo đảm công tác y tế cho Năm Du lịch quốc gia

(GLO)- Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 có chuỗi hoạt động xuyên suốt, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có cuộc phỏng vấn Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng về việc bảo đảm an toàn sức khỏe cho đại biểu, du khách và người dân trong sự kiện này.

Chương trình nghệ thuật "Đại ngàn chạm biển xanh": Mở cánh cửa du lịch bằng nghệ thuật đỉnh cao

(GLO)- Đêm khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 diễn ra thành công vang dội, mang đến một “bữa tiệc” âm thanh và thị giác mãn nhãn, nơi nghệ thuật, ánh sáng và công nghệ hòa quyện đầy ấn tượng, góp phần khắc họa rõ nét một vùng đất giàu tiềm năng, giàu sức hút.

Gia Lai: Tăng cường bảo đảm ATGT đường thủy phục vụ Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

(GLO)- Từ ngày 25 đến 27-3, Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra, rà soát các điều kiện bảo đảm trật tự ATGT đường thủy, phục vụ Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.