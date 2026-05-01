Sức sống mới trên những xã anh hùng

(GLO)- Gia Lai là vùng đất giàu truyền thống cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Phát huy truyền thống vẻ vang đó, những năm gần đây, các địa phương như xã Gào và xã Kon Chiêng không ngừng nỗ lực vươn lên, phát triển kinh tế-xã hội, từng bước xây dựng cuộc sống mới.

Diện mạo mới trên những vùng đất anh hùng

Trong không khí của những ngày tháng 4 lịch sử, chúng tôi tìm đến xã Gào - vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Đây là địa phương đã 3 lần được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, minh chứng cho truyền thống kiên trung trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc.

Hạ tầng giao thông được đầu tư góp phần giúp người dân xã Gào đi lại, giao thương thuận lợi hơn. Ảnh: M.C

Ở tuổi 78, nhưng ký ức về những năm tháng chiến tranh ác liệt của ông Rơ Mah Thanh (làng D, nguyên Bí thư Đảng ủy xã) vẫn vẹn nguyên, đặc biệt là trận đánh Tết Mậu Thân 1968. Ông Thanh xúc động nhớ lại: “Cuộc chiến khi ấy vô cùng khốc liệt, nhiều đồng chí đã ngã xuống. Nhưng bà con vẫn bám đất, cấy lúa, trồng mì, vừa nuôi gia đình, vừa tiếp sức cho bộ đội.

Sau ngày giải phóng, người dân xã Gào tiếp tục kiên cường đấu tranh chống Fulro, giữ vững sự bình yên cho buôn làng. Trong chiến tranh cũng như giai đoạn phát triển hiện nay, người dân xã Gào luôn tin và làm theo Đảng đến cùng. Chính niềm tin ấy đã giúp chúng tôi vượt qua mọi gian khó, bây giờ bà con tập trung phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no”.

Sau sáp nhập, xã Gào có 21 thôn, làng; đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 64% dân số. Phát huy truyền thống cách mạng, những năm gần đây, địa phương đã khai thác hiệu quả lợi thế đất đai, khí hậu, thổ nhưỡng để phát triển sản xuất nông nghiệp.

Người dân liên kết sản xuất, gắn với tiêu thụ các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như cà phê, mắc ca, hồ tiêu, chanh dây… góp phần nâng cao thu nhập, nhiều hộ vươn lên khá giả.

Đặc biệt, người dân mạnh dạn vay vốn đầu tư sản xuất, với hơn 320 hộ được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, tổng dư nợ trên 78 tỷ đồng. Việc ứng dụng KHKT, nông nghiệp thông minh từng bước được triển khai, góp phần nâng giá trị sản xuất từ 264 tỷ đồng tại năm 2020 lên gần 880 tỷ đồng vào năm 2025.

Đó cũng là bức tranh hiện nay tại xã anh hùng Kon Chiêng. Già làng Hip (làng Klah) chia sẻ: Những năm sau giải phóng, đời sống người dân gặp rất nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm thiếu thốn. Người dân canh tác theo phương thức truyền thống “phát, đốt, chọc, tỉa” nên đói nghèo bủa vây.

Đến nay, hệ thống hạ tầng từng bước được đầu tư hoàn thiện; trẻ em được đến trường đúng độ tuổi, người dân được chăm sóc sức khỏe đầy đủ. Chính quyền địa phương cũng tạo điều kiện để người dân tiếp cận các mô hình phát triển kinh tế, từng bước nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.



Nhờ những chính sách đầu tư thiết thực, đời sống người dân Kon Chiêng đang đổi thay từng ngày. Đây là động lực để bà con tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Hướng đến mục tiêu phát triển bền vững

Từ nền tảng truyền thống cách mạng kiên cường, các xã anh hùng đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ, khoác lên diện mạo mới với những gam màu phát triển rõ nét và bền vững hơn.

Không chỉ là sự thay đổi về hạ tầng, kinh tế hay đời sống vật chất, điều dễ nhận thấy hơn cả là sự chuyển biến trong tư duy, cách nghĩ, cách làm của người dân - từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa, từ trông chờ hỗ trợ sang chủ động vươn lên làm giàu.

Người dân xã Kon Chiêng chuyển đổi đất canh tác kém hiệu quả sang trồng cây dược liệu hoa hòe. Ảnh: N.D

Theo Chủ tịch UBND xã Kon Chiêng Võ Ngọc Tuấn, sau 51 năm từ ngày giải phóng, cùng với sự quan tâm hỗ trợ của Nhà nước và sự nỗ lực vươn lên của người dân, địa phương đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Từ vùng đất còn nhiều khó khăn, lạc hậu, đến nay người dân đã từng bước ứng dụng KHKT vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, cải thiện đời sống.

“Tuy nhiên, do xuất phát điểm thấp, đến nay kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, thu nhập bình quân còn hạn chế, tỷ lệ hộ nghèo vẫn ở mức cao. Thời gian tới, UBND xã tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo tái cơ cấu nông nghiệp, ứng dụng KHKT, phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao; đồng thời phát huy bản sắc văn hóa gắn với du lịch cộng đồng, tạo động lực phát triển bền vững” - ông Tuấn thông tin thêm.

Còn ông Trần Tấn Quang - Phó Chủ tịch UBND xã Gào - cho biết: “Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, địa phương tiếp tục huy động nguồn lực, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng nông thôn mới; tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại, dịch vụ phát triển.

Đồng thời, chú trọng phát triển sản phẩm OCOP gắn với truy xuất nguồn gốc, xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ; từng bước quy hoạch, phát triển cụm công nghiệp, chợ đầu mối. Đặc biệt, phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn và các di tích lịch sử nhằm thu hút du khách, góp phần nâng cao đời sống người dân”.

Phát huy truyền thống anh hùng, đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương đã và đang củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, huy động hiệu quả các nguồn lực, đồng thời mạnh dạn đổi mới mô hình phát triển. Dẫu vẫn còn những khó khăn, thách thức phía trước, song với nền tảng đã được gây dựng, cùng quyết tâm chính trị cao và sự đồng lòng của nhân dân, xã Gào và xã Kon Chiêng hoàn toàn có cơ sở để bứt phá trong giai đoạn tới.