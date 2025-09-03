Danh mục
Tự hào 2 xã Anh hùng Ia Dơk, Kon Chiêng

ĐINH YẾN
(GLO)- Trong kháng chiến chống Mỹ, xã Ia Dơk (tỉnh Gia Lai) là căn cứ cách mạng quan trọng, đồng thời cũng là nơi hứng chịu nhiều đau thương, mất mát. Những cánh đồng từng bị bom cày xới, những mái nhà bình yên hóa tro tàn, bao số phận người dân vô tội bị giặc sát hại.

1dinyen.jpg
Bà Rơ Lan H’Mlat (80 tuổi, làng Dơk Ngol, xã Ia Dơk) kể chuyện một thời hào hùng của đất nước cho thế hệ trẻ hôm nay. Ảnh: Đinh Yến

Những hy sinh, đóng góp to lớn ấy đã được Tổ quốc ghi nhận. Năm 2000, xã Ia Dơk được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Năm 2005, xã Kon Chiêng cũng vinh dự đón nhận danh hiệu cao quý này. Ông Siu Luynh, Bí thư Đảng ủy xã Ia Dơk, khẳng định: “Danh hiệu không chỉ là niềm tự hào của nhân dân trong xã mà còn là động lực để thế hệ hôm nay tiếp bước cha anh, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”.

Sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, từ một vùng quê nghèo khó, Ia Dơk và Kon Chiêng từng bước hồi sinh. Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng nỗ lực vươn lên của nhân dân, đời sống KT-XH có nhiều khởi sắc.

Đường giao thông nông thôn được bê tông hóa, cầu cống kiên cố; 100% hộ dân có điện lưới, nước sạch; trường học, trạm y tế được nâng cấp, tạo điều kiện cho con em đến lớp, người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn. Kinh tế nông nghiệp trở thành trụ cột, người dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng KHKT, phát triển mô hình đa canh bền vững. Những tấm gương nông dân sản xuất giỏi ngày càng nhiều. Riêng xã Ia Dơk có 78 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi cấp tỉnh, hàng ngàn hộ đạt danh hiệu cấp xã, thu nhập từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng mỗi năm.

Ông Rơ Mah The, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Poong, phấn khởi: “Làng mình có 266 hộ, chỉ còn 12 hộ nghèo và cận nghèo. Nhiều gia đình thu nhập hàng trăm triệu, thậm chí cả tỷ đồng/năm. Bà con gọi vui làng Poong là “làng đại gia”. Càng khá giả, bà con càng hăng hái lao động để làm giàu chính đáng”.

Theo ông Siu Luynh, Bí thư Đảng ủy xã Ia Dơk, địa phương đã ban hành nghị quyết tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Xã tận dụng tốt nguồn vốn từ 3 chương trình mục tiêu quốc gia để đầu tư hạ tầng, hỗ trợ hộ nghèo, nhân rộng mô hình đa canh. Từ năm 2022 đến nay, xã được đầu tư gần 8 tỷ đồng làm đường bê tông, hỗ trợ xây 13 căn nhà cho hộ nghèo, trao 43 bồn nước và 105 con bò sinh sản cho dân.

2-dy1.jpg
Anh Nguyễn Văn Lân, Giám đốc Hợp tác xã Nông lâm nghiệp và Dịch vụ Đak Trôi (xã Kon Chiêng) đưa hạt gạo Ba Chăm của đồng bào Bana ra thị trường thành công. Ảnh: Đinh Yến

Ở Kon Chiêng, ông Nguyễn Văn Chất, Bí thư Đảng ủy xã, cho hay: Đời sống người dân ngày càng khởi sắc, hạ tầng được đầu tư, thu nhập bình quân đạt 22,5 triệu đồng/người/năm, tăng 3 triệu đồng/người/năm so với năm 2020. Tỷ lệ che phủ rừng đạt hơn 52,5%.

Cùng với phát triển kinh tế, 2 xã Anh hùng còn đặc biệt chú trọng gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống. Tiếng cồng chiêng, điệu xoang vang vọng trong các lễ hội, được nghệ nhân cao tuổi truyền dạy cho thế hệ trẻ. Nghệ nhân Rơ Châm Lũi (làng Ghè, xã Ia Dơk) tâm sự: “Ngày xưa đánh giặc bằng súng, nay giữ làng bằng tiếng chiêng, bằng tinh thần đoàn kết. Thanh niên phải biết múa xoang, đánh chiêng để không quên cội nguồn”.

…Chiều muộn, khi mặt trời khuất dần sau rẫy cà phê, cao su, tiếng cồng chiêng rộn rã giữa buôn làng, như nhịp nối quá khứ anh hùng với hiện tại tươi mới. Ia Dơk và Kon Chiêng hôm nay đã và đang bước vào giai đoạn phát triển bền vững, khởi sắc, minh chứng cho tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó của nhân dân và sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước trong công cuộc xây dựng nông thôn mới.

