Kon Chiêng phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều xuống còn 3,9%

(GLO)- Giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều xuống còn 3,9% là một trong những chỉ tiêu quan trọng được Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Kon Chiêng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, xác định.

Dự Đại hội vào sáng 18-8 có các đồng chí: Đặng Vĩnh Sơn-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Lâm Hải Giang-Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng 105 đại biểu đại diện cho 420 đảng viên của 18 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã.

Xã Kon Chiêng được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Kon Chiêng (cũ) và xã Đăk Trôi, với tổng diện tích tự nhiên là 273,51 km2. Đây là xã vùng III, địa bàn rộng, quy mô dân số 2.277 hộ, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 90%.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Kon Chiêng nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt tại Đại hội. Ảnh: Xuân Định

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ các xã trước sáp nhập đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời nhiều giải pháp và đạt được những kết quả quan trọng. Công tác kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên được Đảng bộ coi trọng. Đến nay, đội ngũ cán bộ, công chức đã kiện toàn đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng.

Kinh tế của xã tiếp tục phát triển, cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, nhiều công trình hoàn thành đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả, góp phần làm thay đổi diện mạo địa phương. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục-thể thao duy trì và phát triển; an sinh xã hội được bảo đảm, chế độ chính sách đối với người có công, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện kịp thời. Quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đến nay, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt 22,5 triệu đồng/năm (tăng 3 triệu đồng so với năm 2020, đạt 115% so với Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025). Công tác bảo vệ và phát triển rừng đạt kết quả tốt với tỷ lệ che phủ đạt 52,52%.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã đề ra các chỉ tiêu chủ yếu như: phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt 10%; thu nhập bình quân đầu người đạt 27,5 triệu đồng/năm, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%; 100% hộ dân được sử dụng nước sạch và điện lưới quốc gia, giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều xuống còn 3,9%; hằng năm, có trên 85% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đặng Vĩnh Sơn-Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo cho việc tổ chức Đại hội của xã.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Vĩnh Sơn nhấn mạnh: Sau sáp nhập, Kon Chiêng có diện tích tự nhiên lớn, dân số phần lớn là người dân tộc thiểu số. Do đó, chính quyền xã cần tập trung tối đa nguồn lực từ 3 chương trình mục tiêu quốc gia để hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng thương hiệu cho nông sản địa phương, giúp bà con tiếp cận và áp dụng vào sản xuất, nâng cao thu nhập.

Đồng chí Đặng Vĩnh Sơn đề nghị: Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ xã cần khẩn trương xây dựng chương trình hành động cụ thể, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành. Các mục tiêu trong Nghị quyết phải được lượng hóa thành những sản phẩm, kết quả có thể cân, đo, đong, đếm. Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội phát huy vai trò giám sát, phản biện, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”. Mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu, tạo niềm tin để Nhân dân đồng thuận, hưởng ứng.

Đảng bộ xã cần khẩn trương rà soát, triển khai các quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội; tích cực thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn để phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp-dịch vụ-thương mại. Khai thác tốt các yếu tố văn hóa và cảnh quan để phát triển du lịch văn hóa.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục cho người dân và doanh nghiệp; quan tâm an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng giáo dục, đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân.

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Kon Chiêng nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 22 đồng chí; đồng chí Nguyễn Văn Chất được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.