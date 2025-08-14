Xây dựng Ia Pia xứng danh xã anh hùng

(GLO)- Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ia Pia lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đặt mục tiêu xây dựng Ia Pia phát triển toàn diện, xứng đáng với danh hiệu xã anh hùng.

Cà phê là cây trồng và sản phẩm chủ lực của địa phương. Ảnh: P.D

Bí thư Đảng ủy xã Ia Pia Từ Ngọc Thông cho biết, nhiệm kỳ 2020 - 2025, điểm sáng của xã là kinh tế phát triển khá toàn diện, nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò chủ lực với các cây trồng thế mạnh như cà phê, hồ tiêu, điều, cây ăn trái. Sản lượng nông sản tăng, góp phần đưa thu nhập bình quân đầu người từ 28 triệu đồng (năm 2020) lên 38 triệu đồng (năm 2025); tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 13,76%.

Hạ tầng được đầu tư mạnh mẽ với 118 công trình trị giá 90,564 tỷ đồng, trong đó DN và nhân dân đóng góp 7,9 tỷ đồng. Văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế tiếp tục được củng cố; quốc phòng, an ninh được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới triển khai đồng bộ, gắn kết nguồn vốn Nhà nước và đóng góp của nhân dân. Đến cuối năm 2025, Ia Pia đạt 12/19 tiêu chí nông thôn mới. Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” được quan tâm với 5 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao.

Sau sáp nhập 3 Đảng bộ (Ia Pia, Ia Vê, Ia Ga), Đảng bộ xã hiện có 39 tổ chức cơ sở đảng, 554 đảng viên. Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả, chất lượng tổ chức và đội ngũ đảng viên được nâng cao; công tác dân vận, kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên. Chính quyền, MTTQ và đoàn thể đổi mới phương thức hoạt động; thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ được triển khai đúng quy định, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, xã Ia Pia vẫn còn 710 hộ nghèo và 718 hộ cận nghèo, trong đó phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là thách thức lớn, đòi hỏi quyết tâm và nỗ lực cao hơn.

Bí thư Đảng ủy Từ Ngọc Thông cho hay: Nhiệm kỳ 2025 - 2030 có ý nghĩa quan trọng, định hướng chiến lược phát triển cho giai đoạn mới, nhằm phát huy tối đa tiềm năng đất đai, thế mạnh nông nghiệp, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng xã phát triển bền vững và toàn diện. Xã tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết; bảo đảm quốc phòng - an ninh; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, thu hút đầu tư; huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực cho phát triển bền vững.

Xã cũng xác định 3 khâu đột phá, gồm: Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao nhận thức người dân về ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng đội ngũ cán bộ từ xã đến thôn, làng đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; thực hiện đồng bộ giải pháp giảm nghèo bền vững, nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhiều hộ dân tộc thiểu số của xã thực hiện chuyển đổi chăn nuôi, phù hợp với điều kiện sản xuất và nhu cầu thị trường. Ảnh: Phương Dung

Trong phát triển kinh tế, Ia Pia tập trung phát triển nông nghiệp giá trị cao, bền vững; tăng cường liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ; mở rộng diện tích, nâng cao năng suất cây công nghiệp chủ lực; phát triển nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn; xây dựng thương hiệu, mã vùng trồng; áp dụng tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, Organic… Địa phương tiếp tục hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh trên thị trường.

“Đến năm 2030, Ia Pia phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới, trở thành địa phương phát triển nhanh, bền vững, giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với danh hiệu đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân”, ông Thông nhấn mạnh.