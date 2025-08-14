Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Xây dựng Ia Pia xứng danh xã anh hùng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG DUNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ia Pia lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đặt mục tiêu xây dựng Ia Pia phát triển toàn diện, xứng đáng với danh hiệu xã anh hùng.

bg5-1-2902.jpg
Cà phê là cây trồng và sản phẩm chủ lực của địa phương. Ảnh: P.D

Bí thư Đảng ủy xã Ia Pia Từ Ngọc Thông cho biết, nhiệm kỳ 2020 - 2025, điểm sáng của xã là kinh tế phát triển khá toàn diện, nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò chủ lực với các cây trồng thế mạnh như cà phê, hồ tiêu, điều, cây ăn trái. Sản lượng nông sản tăng, góp phần đưa thu nhập bình quân đầu người từ 28 triệu đồng (năm 2020) lên 38 triệu đồng (năm 2025); tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 13,76%.

Hạ tầng được đầu tư mạnh mẽ với 118 công trình trị giá 90,564 tỷ đồng, trong đó DN và nhân dân đóng góp 7,9 tỷ đồng. Văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế tiếp tục được củng cố; quốc phòng, an ninh được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới triển khai đồng bộ, gắn kết nguồn vốn Nhà nước và đóng góp của nhân dân. Đến cuối năm 2025, Ia Pia đạt 12/19 tiêu chí nông thôn mới. Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” được quan tâm với 5 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao.

Sau sáp nhập 3 Đảng bộ (Ia Pia, Ia Vê, Ia Ga), Đảng bộ xã hiện có 39 tổ chức cơ sở đảng, 554 đảng viên. Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả, chất lượng tổ chức và đội ngũ đảng viên được nâng cao; công tác dân vận, kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên. Chính quyền, MTTQ và đoàn thể đổi mới phương thức hoạt động; thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ được triển khai đúng quy định, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, xã Ia Pia vẫn còn 710 hộ nghèo và 718 hộ cận nghèo, trong đó phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là thách thức lớn, đòi hỏi quyết tâm và nỗ lực cao hơn.

Bí thư Đảng ủy Từ Ngọc Thông cho hay: Nhiệm kỳ 2025 - 2030 có ý nghĩa quan trọng, định hướng chiến lược phát triển cho giai đoạn mới, nhằm phát huy tối đa tiềm năng đất đai, thế mạnh nông nghiệp, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng xã phát triển bền vững và toàn diện. Xã tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết; bảo đảm quốc phòng - an ninh; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, thu hút đầu tư; huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực cho phát triển bền vững.

Xã cũng xác định 3 khâu đột phá, gồm: Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao nhận thức người dân về ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng đội ngũ cán bộ từ xã đến thôn, làng đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; thực hiện đồng bộ giải pháp giảm nghèo bền vững, nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số.

bg5-2-8701.jpg
Nhiều hộ dân tộc thiểu số của xã thực hiện chuyển đổi chăn nuôi, phù hợp với điều kiện sản xuất và nhu cầu thị trường. Ảnh: Phương Dung

Trong phát triển kinh tế, Ia Pia tập trung phát triển nông nghiệp giá trị cao, bền vững; tăng cường liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ; mở rộng diện tích, nâng cao năng suất cây công nghiệp chủ lực; phát triển nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn; xây dựng thương hiệu, mã vùng trồng; áp dụng tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, Organic… Địa phương tiếp tục hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh trên thị trường.

“Đến năm 2030, Ia Pia phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới, trở thành địa phương phát triển nhanh, bền vững, giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với danh hiệu đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân”, ông Thông nhấn mạnh.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Đổi thay ở xã anh hùng

Đổi thay ở xã anh hùng Ia Phìn

(GLO)- Phát huy truyền thống anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và người dân xã Ia Phìn (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) tiếp tục đoàn kết, chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Cuối năm 2017, xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Có thể bạn quan tâm

Xã Mang Yang hướng tới nền kinh tế bền vững, hạ tầng hiện đại

Xã Mang Yang hướng tới nền kinh tế bền vững, hạ tầng hiện đại

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Trên cơ sở thành tựu, kết quả đạt được của nhiệm kỳ 2020 - 2025, bước vào giai đoạn phát triển mới với quyết tâm chính trị cao, xã Mang Yang hướng tới xây dựng nền kinh tế bền vững, hạ tầng hiện đại, đời sống người dân nâng cao, trở thành xã động lực của tỉnh Gia Lai.

Đồng chí Rah Lan H’Chiểu được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Chư Prông

Đồng chí Rah Lan H’Chiểu được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Chư Prông

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sáng 12-8, Đảng bộ xã Chư Prông tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 180 đại biểu đại diện 1.657 đảng viên thuộc 59 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc. Tại Đại hội, đồng chí Rah Lan H’Chiểu được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã khóa I.

Xây dựng xã biên giới Ia Dom vững mạnh toàn diện

Xây dựng xã biên giới Ia Dom vững mạnh toàn diện

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sáng 12-8, Đảng bộ xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 100 đại biểu đại diện cho 325 đảng viên của 16 tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ xã. Đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Xã Kbang phấn đấu không còn hộ nghèo vào cuối nhiệm kỳ 2025-2030

Xã Kbang phấn đấu không còn hộ nghèo vào cuối nhiệm kỳ 2025-2030

Chính trị

(GLO)- Sáng 12-8, Đảng bộ xã Kbang (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đặt mục tiêu đến cuối nhiệm kỳ, xã phấn đấu không còn hộ nghèo.

Xây dựng Đảng bộ vững mạnh trong bối cảnh mới, vị thế mới

Xây dựng Đảng bộ vững mạnh trong bối cảnh mới, vị thế mới

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO) – Ngày 12-8, Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Sự kiện khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo của hệ thống chính trị và mở ra chặng đường mới trong xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

null