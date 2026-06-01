Hội nghị quảng bá xúc tiến du lịch tỉnh Gia Lai tại Hàn Quốc diễn ra từ ngày 10 đến 14-6

(GLO)- Theo Kế hoạch số 209/KH-UBND của UBND tỉnh, Hội nghị quảng bá xúc tiến du lịch tỉnh Gia Lai tại Hàn Quốc năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến 14-6 tại TP. Seoul với nhiều sự kiện quan trọng.

Cụ thể, chương trình Hội nghị quảng bá xúc tiến du lịch tỉnh Gia Lai tại Hàn Quốc năm 2026 sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 13-6.

Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai tham gia gồm có Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Sở Công thương, Sở Ngoại vụ, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp du lịch, doanh nghiệp đầu tư tỉnh Gia Lai.

Bên cạnh đó, còn có sự góp mặt của Văn phòng đại diện Hiệp hội Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc; Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam; Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc; các doanh nghiệp, đơn vị lữ hành của Hàn Quốc; Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc (K-Biznet); lãnh đạo quận Yongsan, Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp du lịch, nhà đầu tư tiềm năng tại quận Yongsan (Hàn Quốc).

Trong khuôn khổ hội nghị, tỉnh còn tham gia “Diễn đàn xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc - Hệ sinh thái FLC: Khai mở cơ hội đầu tư mới tại Việt Nam, bất động sản, hàng không và du lịch nghỉ dưỡng”.

Nội dung trọng tâm của diễn đàn là quảng bá hệ sinh thái tích hợp (giới thiệu mô hình độc đáo kết hợp giữa Hàng không - du lịch - bất động sản nghỉ dưỡng của FLC tại Việt Nam); giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư tỉnh Gia Lai - điểm đến tăng trưởng mới của khu vực Tây Nguyên trong các lĩnh vực du lịch, bất động sản, golf, năng lượng tái tạo và nông nghiệp công nghệ cao; kết nối đầu tư (Business Matching); tạo không gian đối thoại trực tiếp, xúc tiến các cơ hội hợp tác thực chất và ký kết giữa doanh nghiệp 2 nước.

Tỉnh Gia Lai quảng bá, xúc tiến du lịch tại Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam năm 2026. Ảnh: Sở VHTTDL

Đồng thời, tỉnh cũng sẽ làm việc với Công ty BLOOMING SKY QUY NHON PTE. LTD và một số doanh nghiệp du lịch, nhà đầu tư của Hàn Quốc; Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc; Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc (K-BIZNET).

Ngoài ra, bên lề hội nghị còn có các hoạt động như: Gian hàng xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch, kết hợp trưng bày sản phẩm OCOP của tỉnh; khảo sát một số điểm đến, dịch vụ du lịch tại TP. Seoul (Hàn Quốc).