Gia Lai hôm nay
Du lịch xanh
Điểm đến Gia Lai
Khám phá và trải nghiệm
Kỹ năng sống
Văn hóa và Bản sắc
Ẩm thực Gia Lai
Cẩm nang du lịch
Đi muôn phương
Multimedia
{ Gia Lai sáng tạo { Emagazine { Infographic { Gia Lai mỗi tuần một điểm đến { Video { 60s Gia Lai

Điểm đến Gia Lai

Hội nghị quảng bá xúc tiến du lịch tỉnh Gia Lai tại Hàn Quốc diễn ra từ ngày 10 đến 14-6

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Theo Kế hoạch số 209/KH-UBND của UBND tỉnh, Hội nghị quảng bá xúc tiến du lịch tỉnh Gia Lai tại Hàn Quốc năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến 14-6 tại TP. Seoul với nhiều sự kiện quan trọng.

Cụ thể, chương trình Hội nghị quảng bá xúc tiến du lịch tỉnh Gia Lai tại Hàn Quốc năm 2026 sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 13-6.

logo-nam-du-lich-quoc-gia.jpg

Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai tham gia gồm có Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Sở Công thương, Sở Ngoại vụ, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp du lịch, doanh nghiệp đầu tư tỉnh Gia Lai.

Bên cạnh đó, còn có sự góp mặt của Văn phòng đại diện Hiệp hội Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc; Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam; Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc; các doanh nghiệp, đơn vị lữ hành của Hàn Quốc; Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc (K-Biznet); lãnh đạo quận Yongsan, Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp du lịch, nhà đầu tư tiềm năng tại quận Yongsan (Hàn Quốc).

Trong khuôn khổ hội nghị, tỉnh còn tham gia “Diễn đàn xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc - Hệ sinh thái FLC: Khai mở cơ hội đầu tư mới tại Việt Nam, bất động sản, hàng không và du lịch nghỉ dưỡng”.

Nội dung trọng tâm của diễn đàn là quảng bá hệ sinh thái tích hợp (giới thiệu mô hình độc đáo kết hợp giữa Hàng không - du lịch - bất động sản nghỉ dưỡng của FLC tại Việt Nam); giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư tỉnh Gia Lai - điểm đến tăng trưởng mới của khu vực Tây Nguyên trong các lĩnh vực du lịch, bất động sản, golf, năng lượng tái tạo và nông nghiệp công nghệ cao; kết nối đầu tư (Business Matching); tạo không gian đối thoại trực tiếp, xúc tiến các cơ hội hợp tác thực chất và ký kết giữa doanh nghiệp 2 nước.

hoi-nghi-quang-ba-xuc-tien-du-lich-tinh-gia-lai-tai-han-quoc-dien-ra-tu-ngay-10-den-14-6.jpg
Tỉnh Gia Lai quảng bá, xúc tiến du lịch tại Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam năm 2026. Ảnh: Sở VHTTDL

Đồng thời, tỉnh cũng sẽ làm việc với Công ty BLOOMING SKY QUY NHON PTE. LTD và một số doanh nghiệp du lịch, nhà đầu tư của Hàn Quốc; Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc; Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc (K-BIZNET).

Ngoài ra, bên lề hội nghị còn có các hoạt động như: Gian hàng xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch, kết hợp trưng bày sản phẩm OCOP của tỉnh; khảo sát một số điểm đến, dịch vụ du lịch tại TP. Seoul (Hàn Quốc).

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Cò ốc quý hiếm xuất hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai "phát cảnh báo" bảo vệ

Cò ốc quý hiếm xuất hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai "phát cảnh báo" bảo vệ

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Hàng chục cá thể cò ốc, thuộc loài chim di cư có tên trong Danh lục đỏ IUCN vừa được ghi nhận tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai, thu hút sự chú ý của người dân và cơ quan chức năng. Vì vậy, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản yêu cầu tăng cường bảo vệ loài chim này.

Phối cảnh dự án điểm dừng chân ngắm cảnh tại đèo Vĩnh Hội. Ảnh: Tiến Sỹ

Tìm nhà đầu tư cho Dự án điểm dừng chân phía Nam đèo Vĩnh Hội

Kinh tế

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện Dự án điểm dừng chân ngắm cảnh phía Nam đèo Vĩnh Hội diện tích hơn 9.641 m2 tại địa bàn xã Cát Tiến, với tổng vốn đầu tư tối thiểu để triển khai dự án, chưa bao gồm tiền thuê đất là 25 tỷ đồng.

Gia Lai: Rợp cánh cò nhạn tại Cồn Chim

Cồn Chim rợp cánh cò nhạn

Đời sống

(GLO)- Những ngày gần đây, nhiều đàn cò nhạn xuất hiện tại Khu sinh thái Cồn Chim (xã Tuy Phước Đông, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) tạo nên khung cảnh sinh động. Sự trở lại của loài chim này được xem là tín hiệu tích cực cho hệ sinh thái đầm Thị Nại.

Người Gia Lai kể chuyện: Hành trình kể chuyện nông sản bằng trái tim của “Cô gái Chư Sê”

Người Gia Lai kể chuyện: Hành trình kể chuyện nông sản bằng trái tim của “Cô gái Chư Sê”

Người Gia Lai kể chuyện

(GLO)- Rời phố thị để trở về quê hương Chư Sê, chị Hồ Thị Hoài Thu chọn một con đường không dễ: kể lại câu chuyện nông sản Gia Lai bằng trải nghiệm, cảm xúc và công nghệ. Từ những sản phẩm quen thuộc, hành trình ấy mở ra cách nhìn mới về giá trị nông sản và khát vọng đưa quê hương vươn xa.

Pyầu khởi sắc giữa đại ngàn

Pyầu vươn lên từ gian khó

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Từng là vùng đất nằm biệt lập giữa núi rừng, làng Pyầu (xã Lơ Pang, tỉnh Gia Lai) đang khoác lên mình diện mạo mới với đường bê tông, điện lưới và những rẫy nương xanh tốt.

Sức sống mới trên những xã anh hùng

Sức sống mới trên những xã anh hùng

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Gia Lai là vùng đất giàu truyền thống cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Phát huy truyền thống vẻ vang đó, những năm gần đây, các địa phương như xã Gào và xã Kon Chiêng không ngừng nỗ lực vươn lên, phát triển kinh tế-xã hội, từng bước xây dựng cuộc sống mới.

Đánh thức miền di sản xanh Bàu Cạn

Đánh thức miền di sản xanh Bàu Cạn

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Giữa những đồi chè xanh mướt trải dài, sắc vàng hoa muồng rực rỡ mỗi độ cuối năm và tiếng nước thác Bàu Cạn ngân nga giữa đại ngàn - một không gian du lịch giàu tiềm năng của Gia Lai đang dần hiện hình rõ nét.

Bình yên Ia Nueng

Bình yên Ia Nueng

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Giữa mùa khô Tây Nguyên, khi nắng gắt phủ lên cao nguyên Pleiku, làng Ia Nueng (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vẫn giữ nhịp sống chậm rãi, mát lành bên Biển Hồ. 

Khánh thành Phố ẩm thực Diên Hồng

Khánh thành Phố ẩm thực Diên Hồng

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Tối 22-4, tại khu vực đường Nguyễn Thiện Thuật - Trần Phú (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), UBND phường Diên Hồng đã tổ chức Lễ khánh thành Phố ẩm thực Diên Hồng. Đây là một không gian ẩm thực và giải trí, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, dịch vụ, du lịch và văn hóa của địa phương.