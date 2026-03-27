Gia Lai: Kích hoạt trục biển - cao nguyên để phát triển du lịch liên vùng

(GLO)- Với điều kiện thiên nhiên phong phú, hệ sinh thái biển - rừng độc đáo cùng nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, Gia Lai được định hướng phát triển du lịch dựa trên kết nối trục hành lang biển - cao nguyên, hướng tới các sản phẩm độc đáo, giàu bản sắc và trải nghiệm đa dạng cho du khách.

Tham dự hội thảo có Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế cùng các đại biểu, diễn giả, đại diện Cục Hàng không Việt Nam, hiệp hội du lịch, hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài nước, các nhà đầu tư chiến lược, chuyên gia và cơ quan báo chí.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn gợi mở những tiềm năng du lịch của Gia Lai để các chuyên gia cùng thảo luận tại hội thảo. Ảnh: H.V

Tháo gỡ điểm nghẽn để bứt phá

Hội thảo “Gia Lai 2026: Kích hoạt trục Biển - Cao nguyên” do UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Tập đoàn FLC và VTV8 tổ chức, với 3 phiên thảo luận, tập trung vào các trụ cột phát triển du lịch Gia Lai giai đoạn 2026-2035, về các chủ đề: Hàng không kích hoạt nền kinh tế xanh; Dọn tổ đón “đại bàng” - hạ tầng bất động sản khai mở tiềm năng trong chu kỳ tăng trưởng mới; Một cánh bay, hai điểm đến - Thiên đường du lịch biển kết nối với cao nguyên huyền bí kiến tạo ngàn giá trị.

Tỉnh Gia Lai là một trong số ít địa phương sở hữu 2 sân bay là Cảng Hàng không Phù Cát và Pleiku. Trong đó, Cảng Hàng không Phù Cát được định hướng nâng cấp, đạt công suất khoảng 5 triệu hành khách/năm vào năm 2030 và 7 triệu hành khách/năm vào năm 2050, từng bước hướng tới trở thành cảng hàng không quốc tế.

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, Gia Lai hội tụ hệ sinh thái biển - rừng và nhiều yếu tố thuận lợi để phát triển du lịch, từ tiềm năng tự nhiên đến tư duy, tầm nhìn và sự đồng hành của nhà đầu tư, doanh nghiệp trong khai thác hiệu quả các điểm đến. Tỉnh đang xây dựng chiến lược phát triển theo hướng tận dụng tối đa lợi thế tự nhiên, kết hợp sáng tạo để tạo ra sản phẩm du lịch khác biệt, giàu bản sắc văn hóa địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho rằng, sau thời gian khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đây là thời điểm thích hợp để du lịch Gia Lai bứt phá. Đồng chí đề nghị các nhà đầu tư, doanh nghiệp, chuyên gia nhận diện các điểm nghẽn và đề xuất giải pháp để xây dựng du lịch Gia Lai phát triển trong giai đoạn tới.

Theo bà Hương Trần Kiều Dung - Phó Chủ tịch Thường trực Tập đoàn FLC, để hiện thực hóa tiềm năng, Gia Lai cần tập trung mở rộng đường bay, tăng cường kết nối thị trường, xây dựng hệ sinh thái đủ mạnh để đón khách quốc tế và phát triển sản phẩm du lịch hấp dẫn.

Đại diện FLC cho rằng, phát triển điểm đến du lịch cũng cần sự đồng bộ giữa hạ tầng, sản phẩm và hệ sinh thái, cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, doanh nghiệp và địa phương, qua đó tìm kiếm cơ hội để định hình một vị thế mới.

Phó Giáo sư - Tiến sĩ Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng, nhận định: “Gia Lai cần nhìn nhận những điểm còn thiếu để chuyển hóa thành cơ hội, đồng thời khai thác tối đa tiềm năng hiện có, tích hợp thành lợi thế riêng của tỉnh. Không chỉ là rừng và biển, mỗi tài nguyên của Gia Lai còn chứa đựng giá trị văn hóa và con người, như cồng chiêng Tây Nguyên hay tinh thần “đất võ, trời văn”.

Tạo lợi thế cạnh tranh cho du lịch Gia Lai

Tại hội thảo, các ý kiến cho rằng việc thu hút đầu tư cần gắn với vai trò dẫn dắt của các nhà đầu tư chiến lược, thông qua những dự án quy mô lớn, được triển khai bài bản nhằm định hình chuẩn mực dịch vụ, tạo lực hút dòng khách và lan tỏa niềm tin thị trường.

Bên cạnh đó, xu hướng du lịch quốc tế đang chuyển dịch theo hướng đa trải nghiệm, kết hợp nghỉ dưỡng biển, khám phá thiên nhiên, văn hóa và du lịch nông nghiệp.

Ông Jung Jinwoo, Chủ tịch RASKO Holdings, chia sẻ góc nhìn về tiềm năng và lợi thế của du lịch Gia Lai tại thị trường Hàn Quốc. Ảnh: H.V

Xu hướng du lịch đa điểm “một cánh bay, hai điểm đến” được thảo luận tại hội thảo như hướng đi mới cho phát triển du lịch Gia Lai. Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia, cho rằng, với tài nguyên thiên nhiên và văn hóa phong phú, Gia Lai có cơ hội trở thành điểm đến đa dạng, hấp dẫn. Chủ đề Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai “Đại ngàn chạm biển xanh” phần nào phản ánh tiềm năng này.

“Tỉnh có thể phát triển các sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp trải nghiệm văn hóa địa phương, tạo nên những điểm đến độc đáo và khác biệt trên bản đồ du lịch quốc gia” - ông Nguyễn Trùng Khánh chia sẻ.

Ngoài ra, du lịch xanh được xác định là định hướng phát triển lâu dài của Gia Lai, vừa tận dụng tiềm năng phong phú về thiên nhiên, danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử, vừa đáp ứng nhu cầu của du khách thế hệ mới - những người quan tâm, tôn trọng và có trách nhiệm với môi trường, đồng thời tìm kiếm những trải nghiệm văn hóa đặc sắc và cảnh quan sinh thái nguyên sơ.

Ông Vũ Thế Bình - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam - chia sẻ: “Gia Lai cần vào cuộc ngay để khẳng định vị thế điểm đến xanh trên bản đồ du lịch. Tỉnh nên xây dựng các tiêu chí “xanh” để phát triển thương hiệu du lịch mới, đưa yếu tố xanh trở thành biểu tượng đặc trưng, đồng thời là cơ sở để các địa phương, điểm đến và doanh nghiệp phát triển sản phẩm du lịch theo các tiêu chí về môi trường và trách nhiệm xã hội”.

“Gia Lai cũng nên triển khai các chính sách khuyến khích doanh nghiệp chuyển đổi xanh, đẩy mạnh sản xuất hàng tiêu dùng phục vụ du khách, xúc tiến quảng bá điểm đến và phát triển các sản phẩm du lịch độc đáo, nhằm thu hút khách trong nước và quốc tế” .

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế phát biểu kết luận hội thảo. Ảnh: H.V

Kết luận tại hội thảo, ông Nguyễn Hữu Quế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Gia Lai đã xác lập chiến lược phát triển một hệ sinh thái du lịch đồng bộ. Trong đó, Quy Nhơn được định vị là nền tảng thu hút khách quốc tế với các tiêu chuẩn dịch vụ cao cấp, còn Pleiku - cao nguyên Gia Lai trở thành không gian phát triển mới, lưu giữ bản sắc văn hóa, cảnh quan và những trải nghiệm đặc trưng, tạo thành một chuỗi du lịch liên kết hài hòa.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng cam kết tỉnh sẽ tạo môi trường thuận lợi, đồng hành cùng doanh nghiệp và nhà đầu tư phát triển các sản phẩm, dịch vụ du lịch độc đáo, hấp dẫn, qua đó thúc đẩy động lực mới cho du lịch Gia Lai và khu vực trong thời gian tới.