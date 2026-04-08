Đại sứ quán Ấn Độ lưu ý công dân du lịch Việt Nam theo diện miễn visa

(GLO)- Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội vừa phát đi thông báo lưu ý công dân nước này đi du lịch Việt Nam, đặc biệt là những du khách đến Phú Quốc theo diện miễn thị thực (visa).

Theo đó, Phú Quốc hiện áp dụng chính sách miễn visa cho một số quốc tịch bao gồm công dân Ấn Độ với điều kiện du khách chỉ lưu trú và di chuyển trong phạm vi đảo. Chính sách này không cho phép nhập cảnh vào đất liền Việt Nam.

Trong một số trường hợp do những tình huống bất khả kháng chẳng hạn như cấp cứu y tế và gián đoạn chuyến bay, công dân Ấn Độ được yêu cầu phải đến đất liền Việt Nam như TP. Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội để điều trị y tế, tiếp tục hành trình hoặc nhận các hỗ trợ khác.

Du khách Ấn Độ đón hoàng hôn tại cầu Hôn (Kiss bridge), Phú Quốc vào tháng 12. Ảnh: Linh Huỳnh/TPO

Do đó, Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội lưu ý, công dân Ấn Độ nên xin visa Việt Nam phù hợp trước khi đi du lịch Phú Quốc, ngay cả khi hành trình của họ chỉ giới hạn trong đảo.

Nếu vẫn đi Phú Quốc mà không có visa Việt Nam hợp lệ (được phép theo quy định địa phương) và cần phải đến đất liền Việt Nam vì những lý do ở trên, có thể phát sinh các vấn đề liên quan đến nhập cảnh.

Cơ quan này cũng lưu ý tình trạng mất hộ chiếu, khuyến cáo khi gặp sự cố, du khách cần lập tức trình báo với cơ quan công an tại địa phương nơi xảy ra vụ việc để hoàn tất thủ tục cần thiết.

Theo Cục Du lịch quốc gia, trong quý I/2026 Việt Nam đón khoảng 243.000 lượt khách Ấn Độ, tăng 69% so cùng kỳ năm ngoái. Tính cả năm 2025, có khoảng 747.000 lượt khách Ấn Độ du lịch Việt Nam, tăng gần 50%.

Về điểm đến, Phú Quốc dẫn đầu mức độ quan tâm với lượng tìm kiếm tăng 47%, tiếp theo là Đà Nẵng (42%) và Nha Trang (Khánh Hòa). Ở chiều ngược lại, lượng khách Việt Nam đi du lịch Ấn Độ cũng duy trì mức tăng trưởng ấn tượng, trung bình 17-20% mỗi năm.