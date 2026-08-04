Việt Nam đón gần 14 triệu khách quốc tế trong 7 tháng

(GLO)- Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 7 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón 13,9 triệu lượt khách quốc tế, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2025, hoàn thành khoảng 56% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026.

Tính riêng tháng 7-2026, Việt Nam đón 1,67 triệu lượt khách quốc tế, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước.

Về quy mô thị trường, Trung Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam với khoảng 3,1 triệu lượt, chiếm 22,2% tổng lượng khách quốc tế. Hàn Quốc giữ vị trí thứ hai với 2,4 triệu lượt, khẳng định vai trò là một trong những thị trường truyền thống quan trọng và ổn định nhất của du lịch Việt Nam.

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam vẫn tăng trưởng ấn tượng dù đang trong mùa thấp điểm. Ảnh: Phương Vi

Đáng chú ý, Nga tiếp tục là điểm sáng nổi bật khi đạt 864 nghìn lượt khách, tăng tới 174% so với cùng kỳ năm 2025 và cao gấp hơn hai lần so với năm 2019. Sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường Nga phản ánh hiệu quả của việc khôi phục các đường bay trực tiếp, gia tăng tần suất khai thác và nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng ngày càng cao của du khách Nga tới Việt Nam.

Bên cạnh các thị trường truyền thống, nhiều thị trường trọng điểm khác cũng duy trì đà tăng trưởng tích cực nhờ chính sách thị thực thông thoáng, mở rộng kết nối hàng không và hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch được triển khai tại nhiều quốc gia. Đây được xem là những động lực quan trọng giúp lượng khách quốc tế đến Việt Nam tiếp tục tăng trưởng 2 con số trong những tháng đầu năm.

Theo đánh giá của ngành du lịch, kết quả đạt được trong 7 tháng đầu năm tạo nền tảng thuận lợi để hướng tới mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong cả năm 2026. Tuy nhiên, để hoàn thành kế hoạch, ngành Du lịch cần tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách, đồng thời mở rộng khai thác các thị trường có khả năng tăng trưởng cao.

Trong thời gian tới, ngành Du lịch sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chương trình quảng bá điểm đến, phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng, tăng cường liên kết giữa các địa phương và doanh nghiệp, đồng thời khai thác hiệu quả các chính sách miễn thị thực và mở rộng mạng lưới đường bay quốc tế nhằm duy trì đà tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới.